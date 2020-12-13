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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fargo ve Legion'ın yaratıcısından Alien dizisi geliyor

    Bilim kurgu türünün en önemli markalarından biri olan Alien'ın geçtiğimiz gün yeni bir dizisi duyuruldu. Dizi FX ve hulu iş birliği ile geliyor. Detaylar haberimizde.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Fargo ve Legion'ın yaratıcısından Alien dizisi geliyor

    İlk filmi 1979 yılında çıkan ve bilim kurgu korku türünün en önemli yapımlarından biri olan Alien'ın dizisi resmi olarak duyuruldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Disney ile Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, Alien dizisi için görüşüyor

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    2019 yılında Alien dizisi ile ilgili bir rapor yayınlanmıştı ve o raporda Legion ve Fargo dizilerinin yaratıcısı olan Noah Hawley’nin Alien dizisinin yaratıcılığını da yapacağı yazıyordu. Fox'un satılmasının ardından proje ne yazık ki rafa kaldırılmıştı ki geçtiğimiz günlerde Noah Hawley, Disney ile dizi hakkında görüştüklerini söylemişti.

    Geçtiğimiz gün ise bu görüşmelerin sonucu belli oldu. FX Productions'ın yapımcılığını üstlendiği, Noah Hawley'nin yönetmen ve yaratıcılığını üstlendiği Alien dizisi duyuruldu. Dizi, hulu'da yayınlanacak. Dizi ile ilgili şu an için çok fazla ayrıntı yok ancak dizinin başarılı bir isme emanet edildiğini söylemek gerek. Detaylar açıklandıkça sizlere yine aktaracağız.

    Alien markasına ait en son haberi de geçtiğimiz aylarda almıştık. Ridley Scott; yani serinin yaratıcısı, yeni bir film üzerinde çalıştığını onaylamıştı. Şu an için herhangi bir bilgi yok ancak 2017 yılında yayınlanan Alien: Covenant'ın devamı olabileceği düşünülüyor.



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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni konu bulunamayınca sürekli eskiye dönülüyor. Eskinin de içine edip ardından ellerine yüzlerine bulaştırıp final yapıyorlar.
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    kadalt (kadir altunışık) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gel artık be, bilimkurgu ve uzay filmlerine dizilerine hasret kaldık
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Son çıkan ailen çok kötüydü devam olabiliceği söyleyorsa bi cacık olmaz bun dan geçiniz
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni konu bulunamayınca sürekli eskiye dönülüyor. Eskinin de içine edip ardından ellerine yüzlerine bulaştırıp final yapıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ankaland (mehmet yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    ne yazık; örnek olarak terminatörü gösterebiliriz..
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