Infinity Blade III'e "47 Ronin" adlı filme özel ClashMob olayları geliyor

Chair Entertainment, Infinity Blade III için 13 Aralık tarihi itibariyle özel ClashMob olayları yayınlayacağını açıkladı.





Bu olayları özel kılan ise, 25 Aralık tarihinde vizyona girecek olan " 47 Ronin " adlı filmle olan bağlantısı. Infinity Blade oyuncularına 47 Ronin'deki dev samurayları film vizyona girmeden önce karşılaşma imkanı verecek olan olaylar 13 – 24 Aralık tarihleri arasında aktif olacak. Bu özel olaylarda özel hediyeler de oyuncuları bekliyor olacak. Söz konusu olaylara katılmak için Infinity Blade III'ün en son sürümüne sahip olmanız gerektiğini de belirtelim.





Bildiğiniz üzere ClashMob, Infinity Blade II'den bu yana seride yer alan bir çevrim içi oyun modu. Bu modda, Infinity Blade oyuncuları çeşitli olaylarda bir araya gelerek yüksek can değerlerine sahip düşmanları alt etmeye çalışıyor. Infinity Blade III'e aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.





http://infinityblade.com/news/IB3-SPECIAL-EVENT-CLASHMOB-Join-the-47-Ronin-Challenge