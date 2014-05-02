Infinity Blade kısa bir süreliğine 1.99 TL

2010 yılında iOS platformu için yayımlanan Infinity Blade serisinin başlangıç oyunu kısa bir süreliğine indirimde.

Bu arada Infinity Blade'in iOS 3.2 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 3GS ve üzeri cihazlarda çalıştığını da hatırlatalım.

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Yayımlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olsa da Infinity Blade, Unreal Engine 3 ile geliştirilen kaliteli grafikleri ve etkileyici sunumuyla halen albenisi olan bir mobil oyun olma özelliği taşıyor. İndirimle birlikte 12.99 TL yerine 1.99 TL'den satışa sunulan Infinity Blade serisinin ilk oyuna aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.