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Infinity Blade kısa bir süreliğine 1.99 TL

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Infinity Blade kısa bir süreliğine 1.99 TL
2010 yılında iOS platformu için yayımlanan Infinity Blade serisinin başlangıç oyunu kısa bir süreliğine indirimde.

Yayımlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olsa da Infinity Blade, Unreal Engine 3 ile geliştirilen kaliteli grafikleri ve etkileyici sunumuyla halen albenisi olan bir mobil oyun olma özelliği taşıyor. İndirimle birlikte 12.99 TL yerine 1.99 TL'den satışa sunulan Infinity Blade serisinin ilk oyuna aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.

Bu arada Infinity Blade'in iOS 3.2 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 3GS ve üzeri cihazlarda çalıştığını da hatırlatalım.

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tha Alumni 5 yıl
III. versiyonu 1.99 TL oldu sanmıştım
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Guhong01 5 yıl
1.oyun indirimde olsa ne olur olmasa ne olur, bedava yapmalari lazım bence
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