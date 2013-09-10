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Infinity Blade serisinin yeni oyunu "Infinity Blade III" gün yüzüne çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
598
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Infinity Blade serisinin yeni oyunu
Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade III, Apple'ın Keynote etkinliğinde gün yüzüne çıktı. Hatırlayacağınız üzere, yeni bir Infinity Blade oyunu üzerinde çalışıldığını ağustos ayı içerisinde dile getirmiştik.

iPhone 5S üzerinde gösterimi yapılan Infinity Blade III, oldukça etkileyici görünüyor. Chair Entertainment'dan Donald Mustard'ın sergilemiş olduğu kısa bir demo ile gösterimi yapılan Infinity Blade III, oynanış olarak ilk iki oyunun izinden gidiyor. Infinity Blade II'in hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek olan oyundaki en dikkat çekici detay ise, erkek ve kadın olmak üzere iki farklı karakterin oyuna dahil edilmesi oluyor. Serinin ikinci oyununu oynayan mobil oyuncular bayan karakteri yakından tanıyacaktır. Bu arada Infinity Blade III'de ejderhalar gibi devasa düşmanların da yer edineceğini belirtelim.

Infinity Blade III'ün neler sunacağını ise, bu ayın 18'inde Appstore'daki yerini almasıyla birlikte göreceğiz. 12.99 TL'den satışa sunulacak olan Infinity Blade III; iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad Mini, dördüncü nesil iPod touch ve beşinci nesil iPod touch üzerinde çalışacağı belirtiliyor.
 

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