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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Infinity Blade'in hikayesini baştan sona anlatan kısa bir sinematik yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Infinity Blade'in hikayesini baştan sona anlatan kısa bir sinematik yayınlandı

Apple'ın Keynote etkinliğinde gün yüzüne çıkan Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade III, bu ayın 18'inde Appstore'daki yerini alacak. Serinin yeni oyununu deneme fırsatı bulan oyuncuların belirttiğine göre Infinity Blade 3, gelecekteki mobil oyunların grafik standartlarını belirleyecek düzeyde bir görsellik sunuyor.
Infinity Blade serisi görsel anlamda her ne kadar döneminin standartlarını belirlemiş olsa da, hikaye konusundaki eksikleri ve tekrar eden oyun yapısı pek çok oyuncunun eleştirdiği yönler arasında yer almıştı.  
Bizim Infinity Blade III'den beklediğimiz ise, mükemmel hikaye sunumunun dolu bir hikaye ve daha az tekrar eden bir oyun yapısı ile birleştirilmesi. Pek çok mobil oyuncunun da istediği bu yönde olacak ki Epic Games, yeni oyunun yayınlanmasına kısa bir süre kala Infinity Blade'in hikayesini baştan sona özetleyen kısa bir sinematik yayınlamış durumda. Seriye de ismini veren ölümsüz öldüren bu görkemli kılıcın hikayesini merak ediyorsanız, öncesi ve sonrasıyla bu sinematikten öğrenebilirsiniz.
Infinity Blade'in hikayesini baştan sona anlatan kısa bir sinematik yayınlandı
Not: Altyazı dilini YouTube oynatıcısı üzerinden değiştirebilirsiniz.


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SaB0 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri
Neyse ki buraya android fanları dadanmamış. E normal tabi androidde böyle oyunlar yok onlar anca iOS a çıktıktan sonra beklesinler :))

Ne diye kışkırtıcı yorum yazıyosun ayarsız misafir. Biride gelip agzının payını versin mi istiyosun?
DH MisafiriNeyse ki buraya android fanları dadanmamış. E normal tabi androidde böyle oyunlar yok onlar anca iOS a çıktıktan sonra beklesinler...
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DH Misafiri 6 yıl
Neyse ki buraya android fanları dadanmamış. E normal tabi androidde böyle oyunlar yok onlar anca iOS a çıktıktan sonra beklesinler :))
1 Yanıt Yanıtla
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SaB0 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Neyse ki buraya android fanları dadanmamış. E normal tabi androidde böyle oyunlar yok onlar anca iOS a çıktıktan sonra beklesinler :))

Ne diye kışkırtıcı yorum yazıyosun ayarsız misafir. Biride gelip agzının payını versin mi istiyosun?
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caglet 6 yıl
Artik tek başımıza oldugumuz cüneyt arkin oyunlari bitmeli.ya call of gibi ekip olucaz ya da gta iv gibi.
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V4LKyR 6 yıl
Infinity Blade ile az canlar almadım. Ama bir Glamdring değil tabi, heyhat!
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
Tekrarlar yüzünden sıkılmıştım bu oyundan. Yeni oyunda sürekleyici bir hikayesi olacağını da sanmıyorum. O yüzden oynayacağımı sanmıyorum.
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