Infinity Blade'in hikayesini baştan sona anlatan kısa bir sinematik yayınlandı

Apple'ın Keynote etkinliğinde gün yüzüne çıkan Infinity Blade serisinin yeni oyunu Infinity Blade III, bu ayın 18'inde Appstore'daki yerini alacak. Serinin yeni oyununu deneme fırsatı bulan oyuncuların belirttiğine göre Infinity Blade 3, gelecekteki mobil oyunların grafik standartlarını belirleyecek düzeyde bir görsellik sunuyor.

Infinity Blade serisi görsel anlamda her ne kadar döneminin standartlarını belirlemiş olsa da, hikaye konusundaki eksikleri ve tekrar eden oyun yapısı pek çok oyuncunun eleştirdiği yönler arasında yer almıştı.

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Bizim Infinity Blade III'den beklediğimiz ise, mükemmel hikaye sunumunun dolu bir hikaye ve daha az tekrar eden bir oyun yapısı ile birleştirilmesi. Pek çok mobil oyuncunun da istediği bu yönde olacak ki Epic Games, yeni oyunun yayınlanmasına kısa bir süre kala Infinity Blade'in hikayesini baştan sona özetleyen kısa bir sinematik yayınlamış durumda. Seriye de ismini veren ölümsüz öldüren bu görkemli kılıcın hikayesini merak ediyorsanız, öncesi ve sonrasıyla bu sinematikten öğrenebilirsiniz.Not: Altyazı dilini YouTube oynatıcısı üzerinden değiştirebilirsiniz.