Infinix Note 12 VIP Türkiye'de tanıtıldı: 120W hiper şarj ile geliyor

Tam Boyutta Gör Infinix, Note 12 serisini (Note 12 VIP ve Note 12 G96) Türkiye pazarında da tanıttı ve satışa sundu. Infinix Note 12 VIP, 120W hiper şarjı destekliyor.

Infinix, telefonun şarj seviyesinin %0’dan %100’e 17 dakikada ulaştığını iddia ediyor. 10 dakikalık hızlı şarjla, 5 saat YouTube videosu izlemek, 6 saat oyun oynamak mümkün. 4500 mAh batarya, telefonun içindeki 18 sıcaklık sensörü dahil telefon ve şarj cihazındaki 103 koruma özelliği ile korunuyor. Infinix’e göre VIP’nin bataryası, 800 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin %85’ini koruyor.

Infinix Note 12 VIP, 6.7 inç FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekranıyla düz Note 12 modelinden ayrılıyor. %100 DCI-P3 kapsama, 120Hz yenileme hızı (360Hz dokunmatik örnekleme hızı) sahip 10-bitlik bir panele bakıyoruz. VIP modeli yalnızca ekran değil kamera olarak da düz modelden ayrılıyor. Telefonun ana kamerası 108MP sensöre sahip. Bu kameraya 13MP ultra geniş açılı kamera ve Lazer AF sistemi eşlik ediyor.

Infinix Note 12 VIP özellikleri

Tam Boyutta Gör

120W 103 koruma özelliğine sahip hiper şarj

120Hz dinamik yenilemeli AMOLED ekran

108MP büyüleyici üçlü kamera

Helio G96 güçlü oyun işlemcisi

13GB’a kadar artırılabilir RAM 8GB+5GB

7.89mm ultra şık tasarım

Çift X-axis Lineer Motor canavar oyun kiti

Türkiye fiyatı 13.000 TL!

Infinix Note 12 VIP, Türkiye’de 8GB RAM 256GB depolama alanı ile satışta. Yurt dışında 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan telefonun Türkiye fiyatı 13.000 TL.

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Infinix Note 12 VIP tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı