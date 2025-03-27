Infinix Note 50x 5G+ tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

Note 50x, 6,67 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, 672 nit maksimum parlaklık seviyesi sunuyor.
MediaTek'in Dimensity 7300 Ultimate yonga setinden güç alan telefon, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerinin yanında 128 GB depolama alanına sahip.
5.500 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon, 45 W hızlı şarj ve 10 W kablolu ters şarj özelliklerine sahip. Cihaz ayrıca, Bypass Charging özelliğiyle prize bağlı olduğu durumda, pil yerine doğrudan adaptörden güç çekebiliyor. Infinix, cihazın bataryasının 2.300 şarj döngüsüne dayanabildiğini ve bu sayede 6 yıl boyunca istikarlı çalışabileceğini söylüyor.
IP64 sertifkasıyla su ve toz sıçramalarına dayanıklı olan telefon, MIL-STD-810H sertifikasıyla da düşmelere ve darbelere karşı da dayanıklı bir gövdeye sahip.
Infinix Note 50x 5G+ fiyatı
3 Nisan'da Hindistan'da satışa çıkacak olan Infinix Note 50x 5G+'ın 6 GB RAM'li versiyonu 134 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu ise 148 dolar fiyat etiketine sahip.
Infinix Note 50x 5G+ özellikleri
- Ekran: 6,67 inç, 720 x 1600 piksel, 120 Hz, IPS LCD
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Ultimate
- Bellek: 6 GB veya 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5500 mAh, 45W kablolu, 10W ters şarj, Bypass Charging
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15
- Renk: Titanyum Gri, Büyülü Mor, Racing Edition
- Boyutlar ve ağırlık: 165.4 x 76.4 x 8 mm, 195 gr
- Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, Arkada RGB bildirim ışığı, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu
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