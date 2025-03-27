Infinix Note 50x 5G+ tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

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Tam Boyutta Gör Infinix, Note 50 serisininin dördüncü üyesi olan Note 50x 5G+ modeliniduyurdu. Serinin en uygun fiyatlı üyesi olan telefon neler sunuyor bir göz atalım.

Note 50x, 6,67 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, 672 nit maksimum parlaklık seviyesi sunuyor.

MediaTek'in Dimensity 7300 Ultimate yonga setinden güç alan telefon, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerinin yanında 128 GB depolama alanına sahip.

Tam Boyutta Gör Infinix Note 50x'in arka kamera adası iki sensörden oluşuyor. Ana sensör 50 MP çözünürlüğünde olup 4K video kaydını destekliyor. Şirket, diğer sensörün ne olduğunu ise açıklamadı.

5.500 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon, 45 W hızlı şarj ve 10 W kablolu ters şarj özelliklerine sahip. Cihaz ayrıca, Bypass Charging özelliğiyle prize bağlı olduğu durumda, pil yerine doğrudan adaptörden güç çekebiliyor. Infinix, cihazın bataryasının 2.300 şarj döngüsüne dayanabildiğini ve bu sayede 6 yıl boyunca istikarlı çalışabileceğini söylüyor.

IP64 sertifkasıyla su ve toz sıçramalarına dayanıklı olan telefon, MIL-STD-810H sertifikasıyla da düşmelere ve darbelere karşı da dayanıklı bir gövdeye sahip.

Tam Boyutta Gör Infinix Note 50x, kutudan Android 15 tabanlı XOS 15 ile çıkıyor ve duvar kağıdı oluşturucusu, yazma asistanı, dahili sesli asistan Folax, Circle to Search ve fotoğraflarda nesne silme gibi çeşitli yapay zeka özelliklerini barındırıyor.

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Infinix Note 50x 5G+ fiyatı

3 Nisan'da Hindistan'da satışa çıkacak olan Infinix Note 50x 5G+'ın 6 GB RAM'li versiyonu 134 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu ise 148 dolar fiyat etiketine sahip.

Infinix Note 50x 5G+ özellikleri

Ekran: 6,67 inç, 720 x 1600 piksel, 120 Hz, IPS LCD

6,67 inç, 720 x 1600 piksel, 120 Hz, IPS LCD İşlemci: Mediatek Dimensity 7300 Ultimate

Mediatek Dimensity 7300 Ultimate Bellek: 6 GB veya 8 GB RAM

6 GB veya 8 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5500 mAh, 45W kablolu, 10W ters şarj, Bypass Charging

5500 mAh, 45W kablolu, 10W ters şarj, Bypass Charging Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 İşletim sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15

Android 15 tabanlı XOS 15 Renk: Titanyum Gri, Büyülü Mor, Racing Edition

Titanyum Gri, Büyülü Mor, Racing Edition Boyutlar ve ağırlık: 165.4 x 76.4 x 8 mm, 195 gr

165.4 x 76.4 x 8 mm, 195 gr Diğer: IP64 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, Arkada RGB bildirim ışığı, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu

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Infinix Note 50x 5G+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı