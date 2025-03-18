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    Infinix Note 50x geliyor: Güçlü donanım ve şık tasarım bir arada

    Infinix, akıllı telefon pazarında ses getirecek yeni modeli Note 50x’i tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz gelişmiş işlemcisi, yapay zeka destekli özellikleri ve tasarımı dikkat çekiyor.

    Infinix Note 50x geliyor: Güçlü donanım ve şık tasarım bir arada

    Infinix, akıllı telefon dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 27 Mart’ta tanıtılacak olan Note 50x, markanın en güncel arayüzü XOS 15 ile gelen ilk modeli olacak. Yeni yazılım, kullanıcılara daha geniş kişiselleştirme seçenekleri sunarken, performans ve kullanım deneyimini de önemli ölçüde iyileştiriyor.

    Cihaz, dünyanın ilk MediaTek Dimensity 7300 Ultimate çipsetine sahip akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor. Önceki model Note 40x’te Dimensity 6300 kullanılmıştı. Bu yeni işlemci, daha güçlü bir performans vadederken, özellikle oyun deneyimini 90fps desteğiyle üst seviyeye çıkarıyor. Aynı zamanda çoklu görevlerde de akıcı bir kullanım sağlıyor. Telefon, yapay zeka destekli Folax Asistan, AI Note, AI Yazı Asistanı ve AIGC Portre modu gibi özelliklerle donatılmış durumda.

    Tasarım tarafında ise Infinix, Note 50x’te estetiğe ve işlevselliğe özel bir dokunuş katıyor. Arka panelle uyumlu renklere sahip sekizgen “Gem-Cut” kamera modülü dikkat çekerken, bu modül IR sensörü ve farklı ışık efektleri sunan Aktif Halo Işığı ile donatılmış. Cihaz, MIL-STD 810H sertifikasıyla dayanıklılığını da kanıtlıyor.

    Renk seçenekleri arasında metalik görünüme sahip mor ve gri modellerin yanı sıra, dokulu vegan deri kaplamaya sahip yeşil model de yer alıyor. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu ve LED flaş bulunurken, güç düğmesi yan kısımda yer alıyor ve büyük ihtimalle parmak izi sensörü olarak da kullanılabilecek. SIM kart yuvası ise sol kenarda konumlandırılmış.

    Selefi geçtiğimiz yıl yaklaşık 180 dolarlık bir fiyattan satışa sunulmuştu. Note 50x’in fiyatı ve satış detayları ise lansman sırasında netleşecek. Güçlü donanımı, yenilikçi yazılımı ve modern tasarımıyla Note 50x, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeye aday bir model olarak karşımıza çıkıyor.

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