İngiliz girişim, ultra hafif elektrikli spor otomobillerini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İngiltere kökenli elektrikli otomobil girişimi Longbow, Lotus Elise ve Jaguar E-Type gibi İngiliz klasiklerinin özünü yeniden yaratan iki elektrikli spor otomobilini tanıttı. Speedster ve Roadster isimli modeller, hafifliği ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yeni bir girişim olan Longbow, eski Tesla ve Lucid yöneticileri tarafından 2023 yılında kuruldu. "Celeritas Levitas" yani "hafifliğin hızı" mottosuyla ortaya çıkan şirketin ilk araçları, bu mottonun hakkını veriyor.

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1000 kg altında ağırlığa sahipler

Üstü açık olan Speedster modeli sadece 895 kg ile günümüz elektrikli araçlarının çok ötesinde hafif bir gövdeye sahip. 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede çıkabilen otomobil, hafif olamasına rağmen 442 km WLTP menzili vadediyor. Roadster coupe modeli ise 995 kg ağırlığında ve 3,6 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza çıkabiliyor. Aracın menzil değeri ise 280 km.

Otomobiller bu performansa, arka tekerlekleri çalıştıran tahmini olarak 322 beygir güce sahip bir motor sayesinde ulaşabiliyor. Ancak şirket, güç aktarma organı ve batarya kapasitesiyle ilgili detayları henüz paylaşmıyor.

Tam Boyutta Gör Longbow, araçların hafifliğini sağlamak için elle üretilen alüminyum şasiye sahip olduğunu vurguluyor. Günümüz elektrikli araçlarının oldukça ağır olduğunu ve klasik hafif spor otomobil ruhunun kaybolduğunu söyleyen şirket, hafif araçlarıyla bu ruhu geri getirmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Longbow CEO'su Daniel Davey kuruluş amaçlarını şöyle açıklıyor: "E-mobilite devrimi ortasında önemli bir şeyi kaybettik. Birçok modern spor otomobil 1500 kg'a ulaşıyor, elektrikli araçlar ise bunun neredeyse iki katına ulaşabiliyor. Daha sürücü odaklı, tüy kadar hafif, elektrikli bir spor otomobile ihtiyaç var; sürmeyi ve gittiği yolları sevenler için ulaşılabilir ve erişilebilir bir otomobile. Bu yüzden Longbow'u yarattık. İlk iki otomobilimiz Speedster ve Roadster, modern bir spor otomobilin olması gereken her şeyi bünyesinde barındırıyor: çevik, dengeli, elektrikli ve heyecan verici. Bir ikonu, hafif İngiliz spor otomobilini yeniden canlandırıyoruz."

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Şu anda siparişe açık olan otomobiller, sınırlı sayıda üretilecek. Speedster, 84.995 pound (yaklaşık 92.600 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Aracın 150 adet üretileceği ve bunlardan 10'unun Luminary First Edition ve 25'inin Autograph Edition modeli olacağı belirtiliyor.

Roadster'ın başlangıç fiyatıysa 64.995 pound (70.850 dolar). 100 adet Autograph Edition veya 50 adet Luminary 1st Edition modeli üretilecek. Her iki versiyon da İngiltere'de elle üretilecek ve 2026'da satışa sunulacak.

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İngiliz girişim, ultra hafif elektrikli otomobillerini tanıttı