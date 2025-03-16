İngiliz girişim, ultra hafif elektrikli spor otomobillerini tanıttı

Yeni bir girişim olan Longbow, eski Tesla ve Lucid yöneticileri tarafından 2023 yılında kuruldu. "Celeritas Levitas" yani "hafifliğin hızı" mottosuyla ortaya çıkan şirketin ilk araçları, bu mottonun hakkını veriyor.
1000 kg altında ağırlığa sahipler
Üstü açık olan Speedster modeli sadece 895 kg ile günümüz elektrikli araçlarının çok ötesinde hafif bir gövdeye sahip. 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede çıkabilen otomobil, hafif olamasına rağmen 442 km WLTP menzili vadediyor. Roadster coupe modeli ise 995 kg ağırlığında ve 3,6 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza çıkabiliyor. Aracın menzil değeri ise 280 km.
Otomobiller bu performansa, arka tekerlekleri çalıştıran tahmini olarak 322 beygir güce sahip bir motor sayesinde ulaşabiliyor. Ancak şirket, güç aktarma organı ve batarya kapasitesiyle ilgili detayları henüz paylaşmıyor.
Şu anda siparişe açık olan otomobiller, sınırlı sayıda üretilecek. Speedster, 84.995 pound (yaklaşık 92.600 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Aracın 150 adet üretileceği ve bunlardan 10'unun Luminary First Edition ve 25'inin Autograph Edition modeli olacağı belirtiliyor.
Roadster'ın başlangıç fiyatıysa 64.995 pound (70.850 dolar). 100 adet Autograph Edition veya 50 adet Luminary 1st Edition modeli üretilecek. Her iki versiyon da İngiltere'de elle üretilecek ve 2026'da satışa sunulacak.Kaynakça https://newatlas.com/automotive/longbow-electric-cars/ https://longbowmotors.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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