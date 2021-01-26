Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılabilir

Tam Boyutta Gör

Çin'de koronavirüs testi için burun ve boğazdan alınan örneklerin yanı sıra artık anüs bölgesinden de örnek alınmaya başlandı. Başkent Pekin'de bir okulda anüs örnekleriyle alınan koronavirüs testi uygulaması sonrası, anal bölgeden alınan örneklerin daha doğru sonuçlar verebileceği görüşü üzerinde durulmuştu.

İlginizi Çekebilir

Hangi ilde kaç kişi aşılandı? İllere göre takip tablosu yayınlandı!

Pekin You'an Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar biriminde görevli Li Tongzeng, yapılan araştırmaların, anüs bölgesindeki virüslerin, vücudun diğer bölgelerine göre daha yoğun olduğunu ve daha uzun yaşadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Çin devlet televizyonuna konuşan Li Tongzeng, anüs bölgesinden alınan örneklerle yapılan koronavirüs testlerinin daha doğru sonuçlar verebileceğini öne sürdü. Ancak bu yolla örnek almanın çok da uygun olmadığını söyleyen Çinli uzman, bunun sadece karantina merkezlerinde kalanlar üzerinde denebileceğini vurguladı.

Solunum ve sindirim yolları

Ancak bir başkan Çinli uzman, Wuhan üniversitesinden Yang Zhangiu'ya göre ise, virüs insana sindirim organları değil ilk önce nasal ( burun ) ve solunum organlarından bulaştığı için burun yoluyla örnek almak daha etkili. Zhangiu konuyla ilgili olarak "Daha önce hasta dışkılarında virüse rastlandı ancak ancak virüsün sindirim sistemi yoluyla bulaştığını gösteren bir delil yok." ifadelerini kullandı.

Son olarak çalışmaların oldukça yeni olduğunu ve yürütülecek olan yeni çalışmalar sayesinde bahsi geçen yöntemin doğruluğunun test edileceğini belirtelim. Çalışmalar olumlu sonuç verirse yoğun bakım ünitelerinde ve çeşitli alanlarda kullanım sağlanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.