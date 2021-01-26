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    Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılabilir

    Çin devlet televizyonuna konuşan Li Tongzeng, anüs bölgesinden alınan örneklerle yapılan koronavirüs testlerinin daha doğru sonuçlar verebileceğini öne sürdü.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılabilir
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    Çin'de koronavirüs testi için burun ve boğazdan alınan örneklerin yanı sıra artık anüs bölgesinden de örnek alınmaya başlandı. Başkent Pekin'de bir okulda anüs örnekleriyle alınan koronavirüs testi uygulaması sonrası, anal bölgeden alınan örneklerin daha doğru sonuçlar verebileceği görüşü üzerinde durulmuştu.

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    Pekin You'an Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar biriminde görevli Li Tongzeng, yapılan araştırmaların, anüs bölgesindeki virüslerin, vücudun diğer bölgelerine göre daha yoğun olduğunu ve daha uzun yaşadığını ortaya koyduğunu söyledi.

    Çin devlet televizyonuna konuşan Li Tongzeng, anüs bölgesinden alınan örneklerle yapılan koronavirüs testlerinin daha doğru sonuçlar verebileceğini öne sürdü. Ancak bu yolla örnek almanın çok da uygun olmadığını söyleyen Çinli uzman, bunun sadece karantina merkezlerinde kalanlar üzerinde denebileceğini vurguladı.

    Solunum ve sindirim yolları

    Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılabilir
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    Ancak bir başkan Çinli uzman, Wuhan üniversitesinden Yang Zhangiu'ya göre ise, virüs insana sindirim organları değil ilk önce nasal ( burun )  ve solunum organlarından bulaştığı için burun yoluyla örnek almak daha etkili. Zhangiu konuyla ilgili olarak "Daha önce hasta dışkılarında virüse rastlandı ancak ancak virüsün sindirim sistemi yoluyla bulaştığını gösteren bir delil yok." ifadelerini kullandı.

    Son olarak çalışmaların oldukça yeni olduğunu ve yürütülecek olan yeni çalışmalar sayesinde bahsi geçen yöntemin doğruluğunun test edileceğini belirtelim. Çalışmalar olumlu sonuç verirse yoğun bakım ünitelerinde ve çeşitli alanlarda kullanım sağlanabilir.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 3 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Deep Turkish Web bunu önceden düşünüp video yapmışlardı, hahahha olaya bak :d
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    H hopeyoung 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kulağımızın arkasından da alacak mısınız?
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    D DoubleDragon 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    CMFT 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şerefimle ölmeyi tercih ederim.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 32 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bizden bulgu çıkmaz o bölgeden.Sağolsunlar zamlarla, vergilerle fazlasıyla test ettiler hala ediyorlar :XD
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    E eAkman (hic yok) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mucitleri oral bolgeden tatmin olmamis 😈
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    santhora (Murat Akpınar) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Top topic olması için yapılmış bi haber. Bakalım ne yorumlar gelecek
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    K kax123 (Kaan Yılmaz) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    HAYDAAAAAA
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    Portraitclub 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir ordan alınmamışlığı kalmıştı.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 59 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    no SS no güven.
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