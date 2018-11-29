İngiltere’de 4 kişiden 3’ü otonom araçların kazaları azaltmadığını düşünüyor

Otonom araçların sürücüler, yolcular ve yayalar açısından daha güvenli olması bugünlerde sık sık gündeme gelen konulardan. Teknolojiyi yakından takip eden kişilerin şiddetle desteklediği yeniliklerden olan otonom sürüş hakkındaki genel düşünce ise biraz karışık. AXA Sigorta tarafından İngiltere’de yapılan ve 2000 kişinin katıldığı ankette sadece 520 kişi otonom araçların kazaları azalttığını düşündüğünü belirtmiş. Otonom araçların diğer faydalı yanları sorulduğunda ise katılımcıların üçte biri otonom araçların çevre için daha iyi olduğunu, dörtte biri ise yayalar için daha güvenli olduğunu söylemiş. Ekim ayında Euro NCAP ve Thatcham tarafından yapılan bir diğer araştırma ise sürücülerin %71’inin otonom sistemleri ve sürücü destek sistemlerini karıştırdığını, 5. seviye tamamen otonom araçların şuanda satıldığını sandığı gerçeğini ortaya çıkarmış.

Sürücülerin bilgilendirilmesi gerekli

AXA Sigorta’nın yaptığı ankette, sürücüsüz bir aracın en iyi nasıl tanımlandığı sorulduğunda ise sadece üçte birlik kısım 5. seviye otonom sürüşün tanımı olan “çevresine uyum sağlayarak, sürücü müdahalesi gerektirmeden kendi kararlarını verip kendini kontrol edebilen araçlar” cevabını vermiş. Ankete katılanların onda biri ise 1. seviye otonom sürüşün tanımı olan “direksiyonu, hızlanmayı ya da frenlemeyi kontrol edebilen bir araç” cevabını vermiş. Anketin devamında katılımcıların dörtte birinin araçlarında hız kontrolü veya şerit takip sisteminin bulunup bulunmadığını bilmediği, dörtte üçünün ise daha önce bu sistemleri hiç kullanmadığını belirtmiş. Ancak çoğunluk bu sistemlerin araç güvenliğini arttırdığını düşündüğünü söylemiş. Anketin sonucunda AXA Sigorta, sürücülerin otonom araçların avantajları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini belirtmiş. Yeni teknolojilerin kafa karıştırıcı olabildiği ancak otonom araçların ulaşımda bir devrim yaratacağı da yine AXA Sigorta’nın eklediklerinden.

https://www.autoexpress.co.uk/car-news/105362/three-in-four-people-think-autonomous-cars-won-t-reduce-accidents