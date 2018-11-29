İngiltere’de 4 kişiden 3’ü otonom araçların kazaları azaltmadığını düşünüyor

Otonom araçların sürücüler, yolcular ve yayalar açısından daha güvenli olması bugünlerde sık sık gündeme gelen konulardan. Teknolojiyi yakından takip eden kişilerin şiddetle desteklediği yeniliklerden olan otonom sürüş hakkındaki genel düşünce ise biraz karışık. AXA Sigorta tarafından İngiltere’de yapılan ve 2000 kişinin katıldığı ankette sadece 520 kişi otonom araçların kazaları azalttığını düşündüğünü belirtmiş. Otonom araçların diğer faydalı yanları sorulduğunda ise katılımcıların üçte biri otonom araçların çevre için daha iyi olduğunu, dörtte biri ise yayalar için daha güvenli olduğunu söylemiş. Ekim ayında Euro NCAP ve Thatcham tarafından yapılan bir diğer araştırma ise sürücülerin %71’inin otonom sistemleri ve sürücü destek sistemlerini karıştırdığını, 5. seviye tamamen otonom araçların şuanda satıldığını sandığı gerçeğini ortaya çıkarmış.
Sürücülerin bilgilendirilmesi gerekli
https://www.autoexpress.co.uk/car-news/105362/three-in-four-people-think-autonomous-cars-won-t-reduce-accidents Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Insan kaynakli kazalara gore cok daha az kazaya sebeb oluyorlar bence.
Zamanla yapay zeka gelistirmeleri, radar gelistirmeleri vs ile cok daha ileri seviyeye ulasacaklar.