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İngiltere’de 4 kişiden 3’ü otonom araçların kazaları azaltmadığını düşünüyor

Hızla gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklerden bir tanesi de otonom sürüş kabiliyeti. Çoğunluğun desteklediği düşünülen konu hakkında yapılan anket ise aksini işaret ediyor.
5 ay
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23
Otomobil Teknolojileri
Yiğit Erdinç
Editör
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Otonom araçların sürücüler, yolcular ve yayalar açısından daha güvenli olması bugünlerde sık sık gündeme gelen konulardan. Teknolojiyi yakından takip eden kişilerin şiddetle desteklediği yeniliklerden olan otonom sürüş hakkındaki genel düşünce ise biraz karışık. AXA Sigorta tarafından İngiltere’de yapılan ve 2000 kişinin katıldığı ankette sadece 520 kişi otonom araçların kazaları azalttığını düşündüğünü belirtmiş. Otonom araçların diğer faydalı yanları sorulduğunda ise katılımcıların üçte biri otonom araçların çevre için daha iyi olduğunu, dörtte biri ise yayalar için daha güvenli olduğunu söylemiş. Ekim ayında Euro NCAP ve Thatcham tarafından yapılan bir diğer araştırma ise sürücülerin %71’inin otonom sistemleri ve sürücü destek sistemlerini karıştırdığını, 5. seviye tamamen otonom araçların şuanda satıldığını sandığı gerçeğini ortaya çıkarmış.

 

Sürücülerin bilgilendirilmesi gerekli

AXA Sigorta’nın yaptığı ankette, sürücüsüz bir aracın en iyi nasıl tanımlandığı sorulduğunda ise sadece üçte birlik kısım 5. seviye otonom sürüşün tanımı olan “çevresine uyum sağlayarak, sürücü müdahalesi gerektirmeden kendi kararlarını verip kendini kontrol edebilen araçlar” cevabını vermiş. Ankete katılanların onda biri ise 1. seviye otonom sürüşün tanımı olan “direksiyonu, hızlanmayı ya da frenlemeyi kontrol edebilen bir araç” cevabını vermiş. Anketin devamında katılımcıların dörtte birinin araçlarında hız kontrolü veya şerit takip sisteminin bulunup bulunmadığını bilmediği, dörtte üçünün ise daha önce bu sistemleri hiç kullanmadığını belirtmiş. Ancak çoğunluk bu sistemlerin araç güvenliğini arttırdığını düşündüğünü söylemiş. Anketin sonucunda AXA Sigorta, sürücülerin otonom araçların avantajları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini belirtmiş. Yeni teknolojilerin kafa karıştırıcı olabildiği ancak otonom araçların ulaşımda bir devrim yaratacağı da yine AXA Sigorta’nın eklediklerinden.

https://www.autoexpress.co.uk/car-news/105362/three-in-four-people-think-autonomous-cars-won-t-reduce-accidents Yorum Yaz
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Bay Robot 5 ay en beğenilen
Oradakiler bizimkiler kadar kaza yapmıyor zaten...
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hardtracker 5 ay
Oyle dusunmeleri hakli olduklari anlamina gelmiyor.
Insan kaynakli kazalara gore cok daha az kazaya sebeb oluyorlar bence.
Zamanla yapay zeka gelistirmeleri, radar gelistirmeleri vs ile cok daha ileri seviyeye ulasacaklar.
Oyle dusunmeleri hakli olduklari anlamina gelmiyor.Insan kaynakli kazalara gore cok daha az kazaya sebeb oluyorlar bence.Zamanla yapay zeka gelistirmel...
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huzzeyin 1 ay
Bu kadar kadacağınıza büyük bir otomobil firması ile anlaşıp Türkiyede üretip arge vs kısmında destek verseydiniz. F35 in geliştirilmesinde Türkiye de ortaktır sizin kafaya göre f35 de yerli.
Tdk yerli ne demek :
Yurt içinde yapılan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan
"Yerli halıları gördüm, koyu sıcak kırmızılarla diri maviler ağır basıyordu." - B. R. Eyuboğlu
Buna göre yerli otomobiller. :
Fiat – Egea
Fiat – Doblo
Fiat – Fiorino
Fiat – Linea
Peugeot – Bipper
Citroen – Nemo
Renault – Megane - Clio
Ford – Transit
Ford – Courier
Ford - Custom
Hyundai – i10
Hyundai – i20
Toyota – Corolla
Toyota – Verso
Toyota – Ch-R
İsuzu – D-Max
Honda - Civic
Opel – Combo
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_mp_ 5 ay
dünyanın düz olduğunu düşünenler var.
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ShadowOfSpirit 5 ay _mp_
Dunyayi uzaydan gordunuzmu?..... Bi girin youtube da bilimsel olarak ortaya koyduklarina bakın. Nasanin dunya fotograflarinin dahi bulutlar va photoshopla kopyalandigini soyleyen calisani var. Ki bu resimler uzerinde calisan kişi. Daha nrler neler...
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D.Baran 5 ay
Bu ankete katılan kişilerin çoğunun büyük ihtimalle hız sabitleyici dışında bir deneyimleri yoktur.
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Emre.isikgoz 5 ay
Çoktan olması gereken şeyler
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Fenomenon 5 ay
sorun otonom araçlar değil. sorun insan ve otonom araçların aynı trafikte yer alması. tüm araçlar otonom olsa sorun olmaz ama otonom-insan karışımı bir trafik daha çok sorun getirir. ingiltere'yi bilmiyorum tabi ama burada trafik terörleri var. dolmuş, otobüs, okul servisi, taksici ve diğer normal kullanan trafik teröristleri. bu teröristler kurallara falan uymuyor. o yüzden trafikte sadece kurallara uymak yetmiyor. karşında dolmuş varsa dolmuşun kurala uymayacağını hesaba katıp ona göre hareket etmek gerekiyor. otonom araç bundan anlamaz. durum malesef böyle.
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Aytolun 5 ay
Şunu asla unutmayın ne otonom araç ne de elektrikli araç hepsi hikaye aslada olmayacak..
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Master_Evil 5 ay Aytolun
+1
istanbulun sıkışık trafiğinde takip mesafesi vs. ayarlayan hiçbir otonom araç ilerleyemez, anca otobanın sol şeridinde otonom sürüş açıp yatılır belki
elektrikli araçlar konusunda batarya devrimi ya da şarj devrimi gelmesi lazım şu an ki hali ile bi işe yaramıyor
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zotacing 5 ay
Avrupa'da otomobilden en iyi anlayan ülke aslında İngiltere, o yüzden haber değeri taşıması normal.
Adamlar %100 otonom ve elektronik sürüşe karşı çıkıyorlar çoğu zaman, doğal bir tepki.
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redbul_540 5 ay

Haklılar.İngiltere bir medeniyet ülkesi.Herkes birbirine saygılı. Orta doğulu gibi yamyam ve kafaları afyonlu olmadığı için kaza da çok az gerçekleşiyor zaten.
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antigravity74100 5 ay
İnsanların inançları her zaman yanılgıya uğrayabilir, bilimsel ve matematiksel istatistikler varken kişilerin inançlarına göre mi hareket edilecek.
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froster2006 5 ay
Ingilizler cok mu yetkin bu konuda.Holigan kelimesini sozluge yazdiran milletten soz ediyoruz.
Otonom olsa tum araclar herseyi bos verin tr deki gibi makas atanlar olmaz.Kirmizida gecen.Yaya gecidinde yayanin istune suren vb.
Ama tr de kaos hukum surdugunden tum cografya tum iklim uzerinden hic birsey olmaz boyle bir faunadan.
He ilk uygulanmasi gerekenler de koruma araclari ve hukumet kademeleri olmali.Ulkeyi, acele bir yere giderek cok refaha ulastirdilarya,et fiyatlari yuksekligi refahin yuksek olmasi buna bagli olarak talep patlamasindan kitligina kiran girip tavan yaptiya ondan.
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Otomobil, otonom araç ve
6 etiket daha elektrikli otomobil cruise control şerit takip Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yiğit Erdinç
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