PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu

Elektrikli araçlar bakımından geniş bir ürün yelpazesine sahip PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares, elektrikli araçların ilgi çekici olmadığını ve sadece "çevreciler" tarafından satın alındığını düşünüyor. Bunun sonucu olarak da elektrikli araç piyasasının sınırlı kaldığını ve araçların “faydacı” kimselere hitap etmediklerini belirtiyor.
Tavares bu düşüncenin altında yatan nedenler olarak halen yetersiz seviyedeki şarj altyapısını, elektrikli araçların görece kısa menzillerini ve elektrik fiyatlarının uzun vadedeki belirsizliğini öne sürüyor. Ayrıca CEO, hükümetler tarafından uygulanan vergi indirimleri de kaldırılınca elektrikli araçlara olan talebin iyice düştüğünü belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "2022’de Ford’dan tam elektrikli Transit geliyor"
Bütün bu zorluklara rağmen PSA grubu, elektrikli araç piyasasından çekilmek yerine başlı başına elektrikli araçlar geliştirmeyip, esnek platformlar üzerinde şekillenen elektrikli araçlar ile daha geniş kitlelere ulaşmayı ve fiyatları da düşürmeyi hedefliyor.
https://www.carscoops.com/2020/03/current-psa-and-future-fca-boss-says-evs-arent-appealing-only-get-bought-by-green-adicts/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Üşengeç insanlar içinde mantıklı bir seçenek değil, dizel arabama 2-3 ayda 1 mazot alıyorum istanbulda oturmama rağmen ve e5 trafiğini çektiğim halde..
Ek olarak alt yapıda yetersiz, tam şarj 30dk ile 8 saat arası değişiyor arabasına göre, çok mümkün olmasa da otoban kenarı bir mola yerinde 50 tane şarj istasyonu olduğunu düşünelim ki şehir içlerinde mümkün değil bu sayı, fulleyecek olanları bekleyecek olursak ooooo.. Evde desen zaten o zaman minimum 4 saate çıkıyor eve gelen elektirik voltajı belli, bina alt yapısını bunu karşılayabilecek mi ..
Şu an en mantıklı seçenek plug-in olmayan dizel-hybrid modeller... hem şehiriçinde çevreci olacak hemde şehirdışına çıkınca aklın şarjda kalmayacak..
Elektirikli arabaların mantıklı olabilmesi için kablosuz şarjın ve bunu sağlayan yolların olması lazım.. Ara sokak ya da dağda bayırda da bataryadan kullanacak yoksa şu haliyle kara bir tablo..
haaa birde elektirik tüketiminin artması demek nükleer, termiksantral vs nin artması demek.. hanelere bile dünya genelinde %10 dan aşağıyken yenilenebilir enerji, araçlarla mümkün değil..
2.çernobil ya da fukushima nın olmayacağı ne malum.. her zaman diyorum poposunda dumanı yok diye çevreci olduklarını kabul edemem, çerçeveye geniş bakmak lazım, at gözlüğü ile değil..
birde lityum bataryaların geri dönüşü hakkında beni doyuracak bir bilgi bulamadım hep aklımda soru işaretleri var bu konudada..