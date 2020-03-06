Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu

    Son zamanlarda adı FCA grubu ile birlikte anılan PSA grubunun CEO'su Carlos Tavares'in, elektrikli araçlar hakkında yaptığı alışılanın aksine yorumlar dikkat çekiyor.
    2 hf.
    3,7b
    1
    8
    Otomobil Teknolojileri
    Yiğit Erdinç
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araçlar bakımından geniş bir ürün yelpazesine sahip PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares, elektrikli araçların ilgi çekici olmadığını ve sadece "çevreciler" tarafından satın alındığını düşünüyor. Bunun sonucu olarak da elektrikli araç piyasasının sınırlı kaldığını ve araçların “faydacı” kimselere hitap etmediklerini belirtiyor.

    PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu
    Tam Boyutta Gör

    Tavares bu düşüncenin altında yatan nedenler olarak halen yetersiz seviyedeki şarj altyapısını, elektrikli araçların görece kısa menzillerini ve elektrik fiyatlarının uzun vadedeki belirsizliğini öne sürüyor. Ayrıca CEO, hükümetler tarafından uygulanan vergi indirimleri de kaldırılınca elektrikli araçlara olan talebin iyice düştüğünü belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "2022’de Ford’dan tam elektrikli Transit geliyor"

    Bütün bu zorluklara rağmen PSA grubu, elektrikli araç piyasasından çekilmek yerine başlı başına elektrikli araçlar geliştirmeyip, esnek platformlar üzerinde şekillenen elektrikli araçlar ile daha geniş kitlelere ulaşmayı ve fiyatları da düşürmeyi hedefliyor.



    https://www.carscoops.com/2020/03/current-psa-and-future-fca-boss-says-evs-arent-appealing-only-get-bought-by-green-adicts/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sml_akyz (İsmail Akyüz) 2 hf. en beğenilen
    Bu şekilde düşünmeleri çok güzel. Bu Yarışta bir adım geride olduklarının farkında olmamaları farkın açılmasını sağlar. Bir bakmışsın 10-15 sene sonra küçülen bir firma haline gelmiş.
    Bu şekilde düşünmeleri çok güzel. Bu Yarışta bir adım geride olduklarının farkında olmamaları farkın açılmasını sağlar. Bir bakmışsın 10-15 sene sonra küçülen ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Sonne911 (Sergen Argun) 2 hf.
    Ceo türk heralde. Tam o mantık
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 2 hf. Hemican
    Şarj süreleri de çok uzun.. Şehiriçi kullanacaklar için avantajlı olabilir ancak karma kullanımda hiç mantıklı değil.

    Üşengeç insanlar içinde mantıklı bir seçenek değil, dizel arabama 2-3 ayda 1 mazot alıyorum istanbulda oturmama rağmen ve e5 trafiğini çektiğim halde..

    Ek olarak alt yapıda yetersiz, tam şarj 30dk ile 8 saat arası değişiyor arabasına göre, çok mümkün olmasa da otoban kenarı bir mola yerinde 50 tane şarj istasyonu olduğunu düşünelim ki şehir içlerinde mümkün değil bu sayı, fulleyecek olanları bekleyecek olursak ooooo.. Evde desen zaten o zaman minimum 4 saate çıkıyor eve gelen elektirik voltajı belli, bina alt yapısını bunu karşılayabilecek mi ..

    Şu an en mantıklı seçenek plug-in olmayan dizel-hybrid modeller... hem şehiriçinde çevreci olacak hemde şehirdışına çıkınca aklın şarjda kalmayacak..

    Elektirikli arabaların mantıklı olabilmesi için kablosuz şarjın ve bunu sağlayan yolların olması lazım.. Ara sokak ya da dağda bayırda da bataryadan kullanacak yoksa şu haliyle kara bir tablo..


    haaa birde elektirik tüketiminin artması demek nükleer, termiksantral vs nin artması demek.. hanelere bile dünya genelinde %10 dan aşağıyken yenilenebilir enerji, araçlarla mümkün değil..

    2.çernobil ya da fukushima nın olmayacağı ne malum.. her zaman diyorum poposunda dumanı yok diye çevreci olduklarını kabul edemem, çerçeveye geniş bakmak lazım, at gözlüğü ile değil..

    birde lityum bataryaların geri dönüşü hakkında beni doyuracak bir bilgi bulamadım hep aklımda soru işaretleri var bu konudada..

    Şarj süreleri de çok uzun.. Şehiriçi kullanacaklar için avantajlı olabilir ancak karma kullanımda hiç mantıklı değil. Üşengeç insanlar içinde mantıklı...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    trojana 2 hf.
    6/8 silindir motorlar haric kullanmak istedigim bir motor tipi yok, ceo ya katiliyorum. Sinek viziltisi duymak istesem batakliğa giderim. Muhtemelen ömrüm boyunca da sahip olmak istemediğim bir motor tipi bu elektrikliler.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sml_akyz (İsmail Akyüz) 2 hf. en beğenilen
    Bu şekilde düşünmeleri çok güzel. Bu Yarışta bir adım geride olduklarının farkında olmamaları farkın açılmasını sağlar. Bir bakmışsın 10-15 sene sonra küçülen bir firma haline gelmiş.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 2 hf.
    Akıllıca bir yorum. Neticede herkese, her yere uygun çözümler üretebilmek önemli: Benzinli, dizel, hibrid, elektrikli
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Sonne911 (Sergen Argun) 2 hf.
    Ceo türk heralde. Tam o mantık
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sepulturgay (yok yok) 2 hf.
    Ne kadar sığ bir düşünce...
    Zamanla kaçınılmaz olarak pil fiyatları düşecek ve menzilleri artacak.
    1000km menzil 25K € satılabilen bir araç olsaydı da yine aynı yorumları yapabilecek miydi o CEO ?
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Binance ve Socios uygulaması dev bir yarışma düzenliyor 1 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A10 ve BİM marketlerde akıllı baskül var 1 hf. Tüm Halfbrick karakterleri bu oyunda bir araya geliyor 1 hf. AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 2 hf. Huawei, AppGallery’deki uygulamalardan komisyon almayacak 2 hf. Dell yanlışlıkla 10. nesil işlemcili XPS masaüstülerinin tanıtım videosunu yayınladı 2 hf. Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor 2 hf. Tom Hanks'li yeni savaş filmi Greyhound'tan etkileyici fragman 2 hf. Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor 2 hf. Airdots gibi değil, peki nasıl? "Haylou GT1 TWS incelemesi" 2 hf. Amazon.com.tr'de kitaplarda büyük indirim başladı 2 hf. AMD Navi 2x mimarisi yüzde 50 performans artışı ile geliyor 2 hf. Servet değerinde Galaxy S20 Ultra Fortune koleksiyonu satışa çıktı 2 hf. Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Edge Plus'ın görüntüleri sızdı! 2 hf. Bol ödüllü Mercedes-Benz StartUP 2020 yarışması için başvurular başladı 2 hf. DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro 2 hf. Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip 2 hf. AMD’den önemli hamle: Sunucu tarafında CDNA mimarisi kullanılacak 2 hf. Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj 2 hf. Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu Sonraki DuckDuckGo, kullanıcı verileri toplayan binlerce web izleyicisinin listesini yayınladı 2 hf. Türk SİHA’ları şimdi de Fransız basınında gündemde 2 hf. 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster 2 hf. SpaceX seneye Uzay İstasyonu için turist taşımaya başlayacak 2 hf. Etiya, ağ dilimleme yapabilen yerli akıllı 5G platformu geliştirildi 2 hf. Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir 2 hf. 3 arka kameralı Moto G8 tanıtıldı 2 hf. iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı 2 hf. Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı 2 hf. iOS 13 ile bildirimlerde reklam dönemi başlıyor 2 hf. Yarasalardan ilham alan drone modelleri geliyor 2 hf. NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance 2 hf. TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi 2 hf. vivo NEX 3s 5G'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 hf. İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi 2 hf. Aston Martin "üstü açık" süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı 2 hf. The Last of Us dizisi resmen duyuruldu: HBO tarafından hazırlanıyor 2 hf. 2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi 2 hf. Arnold Schwarzenegger’den Rus robot üreticisine 10 milyon dolarlık tazminat davası 2 hf. Microsoft koronavirüs tehlikesi nedeniyle evden çalışmaya izin verdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    silinsin.
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim