PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu

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Elektrikli araçlar bakımından geniş bir ürün yelpazesine sahip PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares, elektrikli araçların ilgi çekici olmadığını ve sadece "çevreciler" tarafından satın alındığını düşünüyor. Bunun sonucu olarak da elektrikli araç piyasasının sınırlı kaldığını ve araçların “faydacı” kimselere hitap etmediklerini belirtiyor.

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Tavares bu düşüncenin altında yatan nedenler olarak halen yetersiz seviyedeki şarj altyapısını, elektrikli araçların görece kısa menzillerini ve elektrik fiyatlarının uzun vadedeki belirsizliğini öne sürüyor. Ayrıca CEO, hükümetler tarafından uygulanan vergi indirimleri de kaldırılınca elektrikli araçlara olan talebin iyice düştüğünü belirtiyor.

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Bütün bu zorluklara rağmen PSA grubu, elektrikli araç piyasasından çekilmek yerine başlı başına elektrikli araçlar geliştirmeyip, esnek platformlar üzerinde şekillenen elektrikli araçlar ile daha geniş kitlelere ulaşmayı ve fiyatları da düşürmeyi hedefliyor.

https://www.carscoops.com/2020/03/current-psa-and-future-fca-boss-says-evs-arent-appealing-only-get-bought-by-green-adicts/

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