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    2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi

    Lüks sedan sınıfına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen koreli üretici Genesis, yeni otomobili Genesis G80'in resmi fotoğraflarını paylaştı. 2021 Genesis G80 dinamik tasarımı ile göz kamaştırıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Yiğit Erdinç
    Editör
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    2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi
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    Geçtiğimiz haftalarda casus fotoğrafları sızdırılan 2021 Genesis G80’in resmi fotoğrafları paylaşıldı. “Atletik Zarafet” tasarım anlayışını benimseyen lüks sedan göz kamaştırıyor. Aracın bu ayın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.

    Tasarım ve iç mekan

    Genesis G80'e önden bakıldığında, tıpkı SUV kardeşi Genesis GV80 modelinde olduğugibi, bizleri Genesis’in imzası olan dörtlü far grubu ve kalkan şeklindeki ızgarası karşılıyor. Aracın yan tarafına geçildiğinde, kaputundan başlayıp bagajına kadar uzanan akıcı tasarım hatları ve kaslı duruşu göze çarpan ilk detaylar. Aracın üzerindeki 20 inçlik alaşım jantlar da göze çarpan diğer bir detay.

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    2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi
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    Genesis G80’e arkadan bakıldığında ise bu tasarım hatlarının zarafetle son bulduğu gözüküyor. Ayrıca öndeki dörtlü far grubunun arkada da kendine yer bulduğunu, egzoz uçlarının da yine kalkan şeklinde tasarlandığını görüyoruz. Lüks sedanın coupe’leri andıran dinamik hatları bizlere rakibi Audi A7 Sportback’i anımsatıyor.

    G80'in sürücü koltuğuna geçildiğinde bizleri öncelikle iki tonlu direksiyon ve dijital kadranlar karşılıyor. Gözümüz ortalara kaydığında ise 14.5 inçlik multimedya sistemini görüyoruz. Bu sistemin aşağısında bulunan ahşap süsleme ve basık havalandırma çıkışları dikkat çeken detaylardan. Ayrıca havalandırma çıkışlarının altına konumlandırılan iklimlendirme kontrolleri de tamamen dijital olarak tasarlanmış.

    2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri"

    Motor seçenekleri

    Genesis aracın teknik özelliklerini paylaşmasa da aracın yeni bir platform üzerinde şekillendiğini ve yeni motor seçenekleri ile geleceğini belirtti. Aracın büyük kardeşi Genesis GV80 ile donanımlarını paylaştığını düşünürsek, GV80’de sunulduğu gibi 304 PS güç üreten benzinli 2.5 litre turbo şarjlı sıralı 4 silindir, 375 PS güç üreten benzinli 3.5 litre çift turbo şarjlı V6 silindir, 278 PS güç üreten dizel 3 litre turbo şarjlı sıralı 6 silindir motor seçenekleri ile sunulmasını bekleyebiliriz.



    https://www.carscoops.com/2020/03/2021-genesis-g80-first-official-look-at-new-model-has-us-salivating/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kedicanını 2 hf. en beğenilen
    Iç ve arka tasarımına bayıldım. Tasarımı ile inanılmaz lüks ve kaliteli hissettiriyor ve şu arabaya benziyor diyebileceğimiz aşırma bir yani yok
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    teknokaptan (Erhan Kaptan) 2 hf.
    Bu arac amerikada satisa ciktiginda sizler icin bir video cekebilirim. bunun icin isterseniz kanalimi takip edebilirsiniz. ( erhan Driver )
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    Xrollann (oğuzhan yılmaz) 2 hf.
    Ön ve arka far grubu ne öyle ya harika gözüküyor...
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 hf.
    Hyundai bunu Avrupa'ya da getirmiyor sanırım. Amerika pazarı hedefleniyor muhtemelen
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    deoks 2 hf.
    Şunu Türkiye’ye getirseler de millet araba neymiş görse. 40 yıldır aynı tasarımdaki vw lara ağızlarının suyunu akıtmayı bırakırlar belki.
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    AlmostFly 2 hf.
    Şu yeni direksiyonlarına gerçekten hastayım. Araca çok tatlı bir ağırlık katıyor
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    vamp (b .) 2 hf.
    Hyundai malesef ülkemize bu araçları getirmiyor. MTV ve ÖTV saolsun
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    kedicanını 2 hf. en beğenilen
    Iç ve arka tasarımına bayıldım. Tasarımı ile inanılmaz lüks ve kaliteli hissettiriyor ve şu arabaya benziyor diyebileceğimiz aşırma bir yani yok
    Yanıtla +18
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