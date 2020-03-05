2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda casus fotoğrafları sızdırılan 2021 Genesis G80’in resmi fotoğrafları paylaşıldı. “Atletik Zarafet” tasarım anlayışını benimseyen lüks sedan göz kamaştırıyor. Aracın bu ayın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.

Tasarım ve iç mekan

Genesis G80'e önden bakıldığında, tıpkı SUV kardeşi Genesis GV80 modelinde olduğugibi, bizleri Genesis’in imzası olan dörtlü far grubu ve kalkan şeklindeki ızgarası karşılıyor. Aracın yan tarafına geçildiğinde, kaputundan başlayıp bagajına kadar uzanan akıcı tasarım hatları ve kaslı duruşu göze çarpan ilk detaylar. Aracın üzerindeki 20 inçlik alaşım jantlar da göze çarpan diğer bir detay.

İlginizi Çekebilir

2020 Hyundai Elantra tanıtıldı: Yepyeni teknolojiler ve hibrit versiyon

Tam Boyutta Gör

Genesis G80’e arkadan bakıldığında ise bu tasarım hatlarının zarafetle son bulduğu gözüküyor. Ayrıca öndeki dörtlü far grubunun arkada da kendine yer bulduğunu, egzoz uçlarının da yine kalkan şeklinde tasarlandığını görüyoruz. Lüks sedanın coupe’leri andıran dinamik hatları bizlere rakibi Audi A7 Sportback’i anımsatıyor.

G80'in sürücü koltuğuna geçildiğinde bizleri öncelikle iki tonlu direksiyon ve dijital kadranlar karşılıyor. Gözümüz ortalara kaydığında ise 14.5 inçlik multimedya sistemini görüyoruz. Bu sistemin aşağısında bulunan ahşap süsleme ve basık havalandırma çıkışları dikkat çeken detaylardan. Ayrıca havalandırma çıkışlarının altına konumlandırılan iklimlendirme kontrolleri de tamamen dijital olarak tasarlanmış.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri"

Motor seçenekleri

Genesis aracın teknik özelliklerini paylaşmasa da aracın yeni bir platform üzerinde şekillendiğini ve yeni motor seçenekleri ile geleceğini belirtti. Aracın büyük kardeşi Genesis GV80 ile donanımlarını paylaştığını düşünürsek, GV80’de sunulduğu gibi 304 PS güç üreten benzinli 2.5 litre turbo şarjlı sıralı 4 silindir, 375 PS güç üreten benzinli 3.5 litre çift turbo şarjlı V6 silindir, 278 PS güç üreten dizel 3 litre turbo şarjlı sıralı 6 silindir motor seçenekleri ile sunulmasını bekleyebiliriz.

https://www.carscoops.com/2020/03/2021-genesis-g80-first-official-look-at-new-model-has-us-salivating/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.