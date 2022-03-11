İngiltere’den Bitcoin'e bir yasak daha!

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İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA), ülkede faaliyet gösteren tüm kripto para ATM'lerinin yasadışı olduğu ve kapatılması gerektiği konusunda uyardı. FCA, Bitcoin ATM’lerinin sağlayıcılarına, operasyonları durdurmalarını aksi takdirde yaptırım eylemiyle karşı karşıya kalabileceklerini söyleyen bir mektup yazdı.

İngiltere’de Bitcoin ATM’leri Yasadışı İlan Edildi

Coin ATM Radar verilerine göre; İngiltere’de toplam 81 adet Bitcoin ATM’si bulunuyor. Bu ATM’lerin çoğu Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) belirlediği marketlerde ve süpermarketlerde işlem yapabiliyor.

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FCA bugün yaptığı açıklamada, operatörlerin ATM hizmetleri sunmak ve kara para aklama düzenlemelerine uymak için FCA'ye kayıtlı olması gerektiğini söyledi. Elde edilen bilgilere göre Bitcoin ATM’leri çalıştıran operatörlerin hiçbiri FCA tarafından lisanslı değil. Bu nedenle de makinelerin kaldırılması talep ediliyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Mali Davranış Otoritesi (FCA) şu şekilde açıklama yaptı:

“Birleşik Krallık’ta kripto varlık değişimi hizmetleri sunan kripto ATM’leri bize kayıtlı olmalı ve Birleşik Krallık kara para aklama düzenlemelerine uymalıdır. Bize kayıtlı kripto varlık şirketlerinin hiçbiri kripto ATM hizmetleri sunmak için onaylanmadı. Bu da Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren herhangi birinin bunu yasa dışı olarak yaptığı ve tüketicilerin bunları kullanmaması gerektiği anlamına geliyor.”

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