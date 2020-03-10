İngiltere'de gönüllülere para karşılığında koronavirüs enjekte edilecek

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İngiltere’de Hvivo isimli şirket çatısında faaliyet gösteren FluCamp ismindeki bir oluşum, gönüllülere koronavirüs enjekte edecek. Gönüllülere yaklaşık 28 bin TL verilecek.

FluCamp web sitesinden yapılan duyuruda koronavirüs aşısının test edilmesi için 24 denek alınacağı açıklandı. Gönüllü kişilere OC43 ve 229E koronavirüs türü enjekte edilecek. Bu koronavirüs türlerinin pek tehlikeli olmadığı belirtiliyor. Gönüllü kişiler 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Karantina süresi boyunca sık sık teste tabi tutulacak. Karantina boyunca bir yere gitmeyecek, hemşire ve doktorlar haricinde kimseyle görüşmeyecek. Vücuda korona enjekte edilmesinin ve 2 hafta boyunca karantina altında tutulmasının bedeli olarak gönüllülere 3500 sterlin (yaklaşık 28 bin TL) ödenecek.

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Çalışmanın koronavirüs aşısını hızlandırabileceği ifade ediliyor. Elde edilen bulgular laboratuvarda incelenecek. Koronavirüs ve yeni virüs türlerine karşı tedavi yöntemi geliştirmek amacıyla çalışmalarda kullanılacak. Başvurular https://flucamp.com web sitesinden yapılacak. Yalnızca İngiltere'de oturan kişiler başvuru yapabiliyor.

https://tr.euronews.com/2020/03/09/ingiltere-koronavirus-as-s-icin-gonulluler-ar-yor-2-haftal-k-test-icin-3500-pound-odenecek

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