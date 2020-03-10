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    İngiltere'de gönüllülere para karşılığında koronavirüs enjekte edilecek

    FluCamp ismindeki oluşumun sağlık çalışmalarında kullanılmak üzere gönüllülere koronavirüs enjekte edilecek ve bu kişilere para ödenecek. Başvurular alınmaya başlandı.
    1 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İngiltere'de gönüllülere para karşılığında koronavirüs enjekte edilecek
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    İngiltere’de Hvivo isimli şirket çatısında faaliyet gösteren FluCamp ismindeki bir oluşum, gönüllülere koronavirüs enjekte edecek. Gönüllülere yaklaşık 28 bin TL verilecek.

    FluCamp web sitesinden yapılan duyuruda koronavirüs aşısının test edilmesi için 24 denek alınacağı açıklandı. Gönüllü kişilere OC43 ve 229E koronavirüs türü enjekte edilecek. Bu koronavirüs türlerinin pek tehlikeli olmadığı belirtiliyor. Gönüllü kişiler 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Karantina süresi boyunca sık sık teste tabi tutulacak. Karantina boyunca bir yere gitmeyecek, hemşire ve doktorlar haricinde kimseyle görüşmeyecek. Vücuda korona enjekte edilmesinin ve 2 hafta boyunca karantina altında tutulmasının bedeli olarak gönüllülere 3500 sterlin (yaklaşık 28 bin TL) ödenecek.

    Ayrıca Bkz. "KKTC’ye koronavirüs bulaştı"

    Çalışmanın koronavirüs aşısını hızlandırabileceği ifade ediliyor. Elde edilen bulgular laboratuvarda incelenecek. Koronavirüs ve yeni virüs türlerine karşı tedavi yöntemi geliştirmek amacıyla çalışmalarda kullanılacak. Başvurular https://flucamp.com web sitesinden yapılacak. Yalnızca İngiltere'de oturan kişiler başvuru yapabiliyor.



    https://tr.euronews.com/2020/03/09/ingiltere-koronavirus-as-s-icin-gonulluler-ar-yor-2-haftal-k-test-icin-3500-pound-odenecek Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    Hayatta kalana vatandaşlık artı maaş olsaydı düşünülebilirdi.
    Yorumu gör »     obsesoz
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    Chelonian 1 hf. en beğenilen
    Sıcak fırsatlarda değil iyi ki konu yoksa malum ölücü tayfa
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    sefa1451 (sefa mehmet) 1 hf.
    TR gibi işsizliğin ve yoksulluğun hat safhada olduğu bir ülkede olsa kuyruklar olurdu.
    4 Yanıt Yanıtla +75
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    pogomania (Ömer Taştekin) 1 hf. sefa1451
    Evet o yüzden her gün deliler gibi telefon satılıyor.

    Telefon satışlarının yüzde 60'ını Apple oluşturuyor.

    Piyasada satılacak sıfır araç kalmadığından ikinci el fiyatları tavan yapıyor.

    Türkiye ölüyor bitiyor ama APPLE ve ARAÇ almaktan kendini alıkoyamıyor. Bunlar sadece iki örnek.

    Bu demek değil ki herşey dört dörtlük. Ama hiç birşey de sizin dediğiniz kadar kötü değil.
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    Thomas Silverstein 1 hf. yeni yorumcu
    3500 sterlini 2 hafta sıkı çalışarak kazanabilirsin zaten ingilterede. böyle risklere gerek yok.
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    hey b0ss 1 hf. Thomas Silverstein
    Escortluk yaparsan ve sıkı çalışırsan evet 3500 yapılabilinir.
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 5 gün
    Abd'de de çok yaygın bir durum. Hepsini zengin zanneden aklı fakirlerimize söyleyelim, adamların sokaklarda yaşayanları bizdeki çoğu şehir nüfusundan fazla.
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Evsizler katılır anca.
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    B87 1 hf.
    Hani nerede lütfen söyleyin. Ben gönüllüyüm.
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    mekan54 1 hf.
    Can mı tatlı , para mı arkadaşlar?



    Bilebile ülkemizde canını tehlikeye atmaz herhalde insanlar!!!!!!
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    ecemo12 (EcemO ) 1 hf. yeni yorumcu
    para için ne yapacaklarını şaşırdılar kim bulmuş bu devirde 28 bin tl yi ya :)
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    mastella16 1 hf. yeni yorumcu
    para için her şeyi yapıyorlar. :):)
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    torontoidmanyurdu (... ...) 1 hf.
    Bence Haberi iyi araştırın. Böyle bir bilgiye ulaşılmıyor.
    flucamp.com/...



    Flucamp are not recruiting volunteers for studies on Coronavirus at the moment. This is a line of research we are looking into – not with Covid-19 but with a safer, milder coronavirus which has been circulating in people for a long time – and we’ll make announcements when we’re ready to start.
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    LouisVuitton 1 hf.
    Fakirler yine başlamış muhalif tavırlara.
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Her haberde direk TR'yi kötüleyen aşağılık kompleksli ezik ruh hastalarına basit hakaret hakaretten sayılmamalı bence. Forum kuralları bu konuda esnetilmeli. Şahsen ben bu türlere normal cevap vermekte bir hayli zorlanıyorum. Beyinsiz ruh hastaları. Bir de milletin eğitimiyle falan dalga geçerler, ülkenin en vasatı muhtemelen bu tipler ya. Bir de biz muhalifiz eleştiriyoruz havaları, sizin yaptığınız eleştiri değilki artık, düpedüz düşmanlık.
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    mr.biceps (Serdar Gökhan) 1 hf.
    Evsizlere, berduşlara vuracaklar o aşıyı büyük ihtimalle. Yazık günah.
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    15130 kez okundu.
    35 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavirüs, corona virus ve
    9 etiket daha kovid-19 ingiltere aşı iğne hasta gönüllü flucamp hvivo Bilim ve Teknoloji
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