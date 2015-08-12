İngiltere elektrikli araçları kablosuz şarj edebilecek yolları bu yıl denemeye başlayacak

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması şarj istasyonlarının sayısını arttırsa da uzun şarj süreleri hala aşılması gereken bir problem olarak bizleri bekliyor. Özellikle uzun yolculuklarda şarj istasyonlarının bulunduğu yerlerde 2-3 saatlik aralar vererek aracı şarj etmek genel varış süresini oldukça uzatacaktır. Ancak elbette bunu aşmanın da farklı yolları var.

İngiltere ise bu sorunu otoyollara kablosuz şarj desteği ekleyerek çözmeyi amaçlıyor. Bu sayede aracınız yolda gittiği sırada aynı anda şarj olabilecek. Bu durum da hem daha uzun yolculukların önünü açarken hem de bekleme sürelerini ortadan kaldırarak seyahat süresini azaltacak.

Birleşik Krallık 5 yıllık proje için 500 milyon sterlin (780 milyon dolar) bütçe ayırmış durumda. Bu yılın sonunda pilot bölgeler oluşturularak testler başlayacak ve 18 ay sonunda test süreci tamamlanacak. Hem elektrikli hem de hibrit yapıdaki araçların kablosuz şarj sağlayan otoyollardan yararlanabileceği belirtilirken projenin dünyada ilk olduğu söyleniyor. Ancak daha önce Qualcomm Halo adındaki bir kablosuz şarj teknolojisi ile Formula E araçlarının şarj edilebildiğini göstermişti. Diğer bir taraftan Güney Kore'de bazı elektrikli otobüslerin de benzer bir teknoloji ile seyahat halinde kablosuz şarjdan yararlandığını biliyoruz.

http://www.engadget.com/2015/08/11/under-road-wireless-charging/