İngiltere elektrikli araçları kablosuz şarj edebilecek yolları bu yıl denemeye başlayacak

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması şarj istasyonlarının sayısını arttırsa da uzun şarj süreleri hala aşılması gereken bir problem olarak bizleri bekliyor. Özellikle uzun yolculuklarda şarj istasyonlarının bulunduğu yerlerde 2-3 saatlik aralar vererek aracı şarj etmek genel varış süresini oldukça uzatacaktır. Ancak elbette bunu aşmanın da farklı yolları var.
İngiltere ise bu sorunu otoyollara kablosuz şarj desteği ekleyerek çözmeyi amaçlıyor. Bu sayede aracınız yolda gittiği sırada aynı anda şarj olabilecek. Bu durum da hem daha uzun yolculukların önünü açarken hem de bekleme sürelerini ortadan kaldırarak seyahat süresini azaltacak.
Birleşik Krallık 5 yıllık proje için 500 milyon sterlin (780 milyon dolar) bütçe ayırmış durumda. Bu yılın sonunda pilot bölgeler oluşturularak testler başlayacak ve 18 ay sonunda test süreci tamamlanacak. Hem elektrikli hem de hibrit yapıdaki araçların kablosuz şarj sağlayan otoyollardan yararlanabileceği belirtilirken projenin dünyada ilk olduğu söyleniyor. Ancak daha önce Qualcomm Halo adındaki bir kablosuz şarj teknolojisi ile Formula E araçlarının şarj edilebildiğini göstermişti. Diğer bir taraftan Güney Kore'de bazı elektrikli otobüslerin de benzer bir teknoloji ile seyahat halinde kablosuz şarjdan yararlandığını biliyoruz.
http://www.engadget.com/2015/08/11/under-road-wireless-charging/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu anki iktidar adam gibi 2011 seçimlerindeki neredeyse tek vaadi olan sivil Anayasa sözünün arkasında dursaydı, "anlaşamadık" manşetli "dediğimizi kabul etmediler" dik kafalı kibrini yenseydi, bugün tek adama ihtiyaç olmazdı.
Elimizdeki anayasa, bir CBaşkanının yargıyı takmayacağı, "sıkıysa yıksınlar, güçleri varsa engellesinler!" tarzı seviyesi hesaba katılarak yapılmış değil ve bu durumlarda ne yapılacağı yazmıyor. Biz de bunlara yasal boşluk diyoruz.
Teoriyi boş ver, sana cevap yazayım: O istediğin yetkileri A.N.Sezer'de olmasını bırak, A.Gül'de olmasını bile istemezsin. Nedir bu hiç ölmeyecekmiş gibi sürecek saltanat ile istikrar arayışı? Sistem olmadan, hikmetli hükümdarın tebası olmak neden bu kadar cazip geliyor size? Peygamber varisi bir halife arayışınız varsa, orada liyakat da olmalı, eldekinin en iyisi değil.
...ve elimizdeki hilafete layık değil. Yargıdan kaçan, kaçamayacağı yerde yargıyı tanımayan, o çok övdüğü "milli iradeyi" sadece kendisine yeterli destek verdiği zaman kabul eden, küçük siyasetçi, büyük politikacı.
İçinde bulunduğumuz ülke de onun eseri. Camileri ahır yapan cehape değil, cami kapatan akepe patronunun eseri.
Büst yapmaktan başka işiniz olmamış be!
negatif bi hal varsa vardir, yazmayin demekle halinin altina nereye kadar gizliicen ?
bak iste eksi puan birincisi oldun !
Şimdi sabah sabah burada parti kavgası yapacak halimiz yok ama hepsi aynı b.ktan türeme. Hiç biri bir öncekinden iyi değil. Hadi birinin bir iş yaptığı yok doğru, Tayyip efendiyi başkan yapabilmek için binbir türlü yalan söyleyince mi iş yapmış, memlekete çivi çakmış olunuyor ?
*Parti tutmuyorum.
üretim için yol altına sağlam bobin tesisatı çekilecek.
bobinlerin etkili olması için bakırdan yapılmış olmalı.
bakır pahalı.
hurdası iyi para getiriyor.
...
artık hızlı tren hatlarına musallat olanlar, duble yolların orasını burasını deşerler.
yolda giderken yol ortasındaki toprak yığınlarına çarpma haberleri görürüz.
...
malum ırk, meçhul ırk... maya bozulduktan sonra zor düzelir artık.
...
kfr,kfr,kfr!
malum ırk malum ırktır
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