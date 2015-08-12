Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere elektrikli araçları kablosuz şarj edebilecek yolları bu yıl denemeye başlayacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İngiltere elektrikli araçları kablosuz şarj edebilecek yolları bu yıl denemeye başlayacak
 
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması şarj istasyonlarının sayısını arttırsa da uzun şarj süreleri hala aşılması gereken bir problem olarak bizleri bekliyor. Özellikle uzun yolculuklarda şarj istasyonlarının bulunduğu yerlerde 2-3 saatlik aralar vererek aracı şarj etmek genel varış süresini oldukça uzatacaktır. Ancak elbette bunu aşmanın da farklı yolları var.
İngiltere ise bu sorunu otoyollara kablosuz şarj desteği ekleyerek çözmeyi amaçlıyor. Bu sayede aracınız yolda gittiği sırada aynı anda şarj olabilecek. Bu durum da hem daha uzun yolculukların önünü açarken hem de bekleme sürelerini ortadan kaldırarak seyahat süresini azaltacak.
Birleşik Krallık 5 yıllık proje için 500 milyon sterlin (780 milyon dolar) bütçe ayırmış durumda. Bu yılın sonunda pilot bölgeler oluşturularak testler başlayacak ve 18 ay sonunda test süreci tamamlanacak. Hem elektrikli hem de hibrit yapıdaki araçların kablosuz şarj sağlayan otoyollardan yararlanabileceği belirtilirken projenin dünyada ilk olduğu söyleniyor. Ancak daha önce Qualcomm Halo adındaki bir kablosuz şarj teknolojisi ile Formula E araçlarının şarj edilebildiğini göstermişti. Diğer bir taraftan Güney Kore'de bazı elektrikli otobüslerin de benzer bir teknoloji ile seyahat halinde kablosuz şarjdan yararlandığını biliyoruz.

http://www.engadget.com/2015/08/11/under-road-wireless-charging/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ksk_kaan 4 yıl
Biz de seçimler yaklaşınca yerli arabadan bahsedip seçimden sonra rafa kaldıralım anca.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BOLDVIPER 4 yıl The Balance
altımızdaki araba şahin duble yollarmız var yol yaptık diyolar en kıytırık makam v12 lerden aşağı gelmez yaptıkları yolu bıle kendılerı kullanıyo
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Olsun, bizim duble yollarımız var. Onlar ne ki...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesudum 4 yıl
quatrros
Tayyip efendi değil baskanlik sistemi Turkiyenin ihtiyacı olan bisey .işte bakin parlementer sistem tıkandı bir sonraki seçimde yine aynı tablo oluşursa ne olacak?bir seçim daha mi ? Yine olmazsa bir seçim daha ,eee yine olmazsa bir seçim daha ,eee bir seçim daha ,ulan yine kurulmadı seçim şebekesi iş başında... Tutkiyedeki zit kutuplar yüzünden asla bir koalisyon kurulamaz bugünden sonra... Hükümet olacak irade mecburen halkın genelini kucaklayacak bir orta yolda buluşması ile mümkün olabilir ancak.aklın yolu bir başka çözümü yok Tayyip mayyip meselesi değil başkanlık sistemi turkiye için şart kaçınılmaz mecburiyet vatan memleket meselesi başkanlık sistemi bizim için.

Şu anki iktidar adam gibi 2011 seçimlerindeki neredeyse tek vaadi olan sivil Anayasa sözünün arkasında dursaydı, "anlaşamadık" manşetli "dediğimizi kabul etmediler" dik kafalı kibrini yenseydi, bugün tek adama ihtiyaç olmazdı.
Elimizdeki anayasa, bir CBaşkanının yargıyı takmayacağı, "sıkıysa yıksınlar, güçleri varsa engellesinler!" tarzı seviyesi hesaba katılarak yapılmış değil ve bu durumlarda ne yapılacağı yazmıyor. Biz de bunlara yasal boşluk diyoruz.
Teoriyi boş ver, sana cevap yazayım: O istediğin yetkileri A.N.Sezer'de olmasını bırak, A.Gül'de olmasını bile istemezsin. Nedir bu hiç ölmeyecekmiş gibi sürecek saltanat ile istikrar arayışı? Sistem olmadan, hikmetli hükümdarın tebası olmak neden bu kadar cazip geliyor size? Peygamber varisi bir halife arayışınız varsa, orada liyakat da olmalı, eldekinin en iyisi değil.
...ve elimizdeki hilafete layık değil. Yargıdan kaçan, kaçamayacağı yerde yargıyı tanımayan, o çok övdüğü "milli iradeyi" sadece kendisine yeterli destek verdiği zaman kabul eden, küçük siyasetçi, büyük politikacı.
İçinde bulunduğumuz ülke de onun eseri. Camileri ahır yapan cehape değil, cami kapatan akepe patronunun eseri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quatrros 4 yıl
İyice cehape trollerinin ,milli trollerinin forumu haline gelmiş burası....yav kıyıda köşede kalmış marjinal troller ,Turkiye'nin trolleri ait olduğunuz zihniyet memlekete bir tane çivi çakmış mi ,bir tane taş ustune taş koymuş mu?
Büst yapmaktan başka işiniz olmamış be!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
@join

negatif bi hal varsa vardir, yazmayin demekle halinin altina nereye kadar gizliicen ?

bak iste eksi puan birincisi oldun !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 4 yıl quatrros
quatrros

İyice cehape trollerinin ,milli trollerinin forumu haline gelmiş burası....yav kıyıda köşede kalmış marjinal troller ,Turkiye'nin trolleri ait olduğunuz zihniyet memlekete bir tane çivi çakmış mi ,bir tane taş ustune taş koymuş mu?
Büst yapmaktan başka işiniz olmamış be!


Şimdi sabah sabah burada parti kavgası yapacak halimiz yok ama hepsi aynı b.ktan türeme. Hiç biri bir öncekinden iyi değil. Hadi birinin bir iş yaptığı yok doğru, Tayyip efendiyi başkan yapabilmek için binbir türlü yalan söyleyince mi iş yapmış, memlekete çivi çakmış olunuyor ?

*Parti tutmuyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 4 yıl
Yolun şarj etmesi için sağlam bir elektromanyetik alan üretimi gerekli.
üretim için yol altına sağlam bobin tesisatı çekilecek.
bobinlerin etkili olması için bakırdan yapılmış olmalı.
bakır pahalı.
hurdası iyi para getiriyor.
...
artık hızlı tren hatlarına musallat olanlar, duble yolların orasını burasını deşerler.
yolda giderken yol ortasındaki toprak yığınlarına çarpma haberleri görürüz.
...
malum ırk, meçhul ırk... maya bozulduktan sonra zor düzelir artık.
...
kfr,kfr,kfr!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diplomalıamele 4 yıl
!!KABLOSUZ ŞARJ DESTEKLİ KAPORTALARIMIZ GELMİŞİR!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
join 4 yıl
Arkadaşlar şu kaçak elektrik muhabbeti baydi resmen artık yetmez miş gibi bir de malum ırk söylemleri ile iyice iğrençleştiniz yani. Bir şehire giren elektrik o şehire fatura edilir başka şehire fatura edilmez. Ki büyükleriniz her bir bölgenin elektrik dağıtımını başkalarına sattıklarından birbirleri ile bağlantısı mümkün değil artık. Doğuda yaşıyorum kaçak elektrik kullanmıyorum şehirde kullanılan kaçak elektriğin faturası bana yansıtılıyor sizin kadar gerilmiyorum yani. Ayıp yaa, bu kafa varken elektriği yollara değil bize döşerler. Habere bak yorumlara bak insanlara bak nereye gidiyoruz pehh pehh.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ken Block43 4 yıl join
join

Arkadaşlar şu kaçak elektrik muhabbeti baydi resmen artık yetmez miş gibi bir de malum ırk söylemleri ile iyice iğrençleştiniz yani. Bir şehire giren elektrik o şehire fatura edilir başka şehire fatura edilmez. Ki büyükleriniz her bir bölgenin elektrik dağıtımını başkalarına sattıklarından birbirleri ile bağlantısı mümkün değil artık. Doğuda yaşıyorum kaçak elektrik kullanmıyorum şehirde kullanılan kaçak elektriğin faturası bana yansıtılıyor sizin kadar gerilmiyorum yani. Ayıp yaa, bu kafa varken elektriği yollara değil bize döşerler. Habere bak yorumlara bak insanlara bak nereye gidiyoruz pehh pehh.

malum ırk malum ırktır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 4 yıl
Bana güzel ama gereksiz gibi geldi. Tesla'nın yaptığı yatırımlar gibi şu iş için ayrılabilecek para pil ve şarj konusunda ayrılsa ve daha fazla bataryaya sahip aynı zamanda da daha hızlı şarj olan piller üretilse uygun olurdu ya da bu amaçla çalışan bir firmaya yatırım yapılsa yine en iyisi olurdu. Kısa vadede günü kurtaracak gibi gösterse de uzun vadede olması gereken bu değil. Hoş ülkemizde her gün her yerde yol çalışmaları olduğundan aslında adapte edilse edilir de sıkıntı o yolların tekrar kazılıp tekrar yapılacağı zaman çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atı Radeon 4 yıl
Bizdeki krolarda doğal gaz döşemekle meşguller yollara.MUhahaha farka bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
john ronald reuel tolkien 4 yıl
Biz de milletin kullandığı kaçak elektriği ödeyelim. Adamlardaki gelişmişliğe bak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 4 yıl
çarpışan arabalar gibi tepede tellerle şarj etseler de olur halbuki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreameren 4 yıl
Hiçbir yolu duble yola değişmem.


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3559 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, Otomobil ve
5 etiket daha elektrikli kablosuz şarj araç ingiltere
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony Xperia C5 Ultra inceleme videosu "Dünyada ilk kez Donanım Haber'de" 4 yıl Windows 10 Temiz Kurulum 4 yıl Nvidia'dan GPU sanallaştırma çözümleri 4 yıl Entegre grafikte %100 performans artışı "Vulkan'ı PC'de denedik" 4 yıl Telefonların oyun performansı 10 kat artacak "Qualcomm Vulkan demosu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim