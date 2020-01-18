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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli sedan Lucid Air'ın üretim versiyonu Nisan'da tanıtılacak

    Kaliforniya merkezli Lucid Motors, 2016 yılında tanıttığı elektrikli sedan otomobilinin üretim versiyonunu sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket büyük günün tarihini resmen açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elektrikli sedan Lucid Air'ın üretim versiyonu Nisan'da tanıtılacak
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    Lucid Motors, 2016 yılında 643 km menzil ve 1.000 beygir güce sahip lüks bir elektrikli sedan otomobil tanıtmıştı. Kaliforniya merkezli şirket şimdi de Lucid Air isimli modelin üretime hazır versiyonu sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

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    Lucid, elektrikli sedan otomobilinin üretim versiyonunu Nisan ayında tanıtacağını açıkladı. Bu da aracın 8 Nisan'da başlayacak 2020 New York Otomobil Fuarı'nda sergilenme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

    Elektrikli sedan Lucid Air'ın üretim versiyonu Nisan'da tanıtılacak
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    Rezervasyon ücreti 1.000 dolar

    Lucid henüz otomobilin teknik özelliklerini açıklamadı ancak Air'in farklı donanım seviyelerinde sunulması bekleniyor. Şirket daha önce, 60 bin dolar başlangıç fiyatı ile satılacak giriş seviyesi versiyonun 400 beygir güç üretebileceğini söylemişti ancak bunun hala geçerli olup olmadığını bilmiyoruz.

    Lucid Air'in üretimi, 2020'nin sonlarında Arizona'daki yeni fabrikada yapılacak. Elektrikli sedan otomobili satın almak isteyenler 1.000 dolarlık rezervasyon ücretini ödeyerek sıraya girebiliyorlar.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 3 gün
    Umarım şu elektrikli araç furyasında geç kalmadan seri üretime geçebiliriz.
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    Galatas4ray 3 gün serafon
    Youtube Barış Özcanın videosunu izleyin herşeyi açıklıyor.Tesla izin vermese 1 kişi dahi o pil ve diğer bazı teknolojileri kullanamazdı.
    Kaynak istersen : tesla.com/...
    3 Yanıt Yanıtla
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    serafon 3 gün Galatas4ray
    Videoyu izlemedim ama patentler dediğim gibi. Elektrik araç çerçevesinde patentler. Elektrikli araçlardan önce de motor ve batarya ile ilgili binlerce patent var. Tesla nın önünü kesti mi bu? Zaten patent başkalarını engellemek için değil, senin çalışmanı korumak için ve seni çalışmaya teşvik etmek için. Tesla patentlerini açmasaydı diğerleri aynı işi farklı yollarla yapacaktı ve de yapıyordur muhtemelen, yani teslanın tüm patentlerini kullanıyor diye bir şey yok, belki faydalandığı birkaç şey olmuştur. Tesla diğerlerini yavaşlatmak ve yaptığı arge boşa gitmesin diye patentliyor. Onlar da emeğini versin diyor, hazıra konmasın diyor. Zaten teslanın patentleri de öyle manyetizmanın icadı, elektriğin icadı cinsinden şeyler değil. Daha çok pratikteki sorunların çözümlerine yönelik know how lar ya da yöntemler. Dolayısıyla tesla teknolojiden çok reklam ve insanları ikna etmeyi başarmasıyla sektöre yön vermiştir.
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    olağan_şüpheli 3 gün Galatas4ray
    Elektrikli araçlar ,benzinli araçlardan önce icad edildi ve kullanıldı. Olayın tesla ile çok da alakası yok.Tesla elektrikli araçlar konusunda pek çok patent sahibi muhakkak .Ama bunlar başka şeyler .Sallıyorum mesela şarj istasyonun patentini alır. Hani telefonlardaki micro usb , typec bağlantısı gibi. Derki arkadaş bu benim , bundan sonra araçlarımı bu tarz şarj ünitesi ile şarj edeceğim.Patentini de herkese açar ki bu aslında çift taraflı bir anlaşma .Zira diğer üreticiler için hazır bir şarj istasyonu altyapısı olur , tesla ise bu teknolojisi yaygınlaştıkça değer kazanır ve hatta ileri de para ile satmaya başlar. Spotifty ıyn ilk üç ayı ücretsiz gibi düşün. Bir de mesela insansız sürücü yazılımı falan var ileri de yaygınlaşınca bunu da paraya dönüştürür. Bu tarz şeyler yani. Tesla sevabına vermiyor bu şeyleri geleceğe yatırım yapıyor.
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    AKTeknisyen 2 gün Galatas4ray
    Yorum yazan arkadaşlara bir eklemede ben yapayım. Tesla'nın kullandığı piller 2170 piller ve yakın zamana kadar hepsi panasonic ile ortak ürettiği pillerdi ve bu piller lisanslı değildir.Bildiğimiz laptop pilleri .Teslanın açtığı patentler pillerin üzerine değil elektrikli araçların diğer özellikleri üzerine.Pil kimyası ve pil yönetimi hakkında hala bilgileri gizli tutuyor Tesla. O konuda o kadar iyiler ki daha verimlilik ve ömür açısından Teslayı yakalayan yok bu pil çeşitlerinde ama hala lisanslı ve gizli.
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    Galatas4ray 4 gün Abdülhak Hamit Tarhan
    Patenti Tesla şirketinde olan bir teknolojiydi.Tesla patenti serbest bırakınca herkes üretmeye başladı.Bir anda elektirikli araç furyası böyle çıktı ortaya.Tesla patenti serbest bırakmasaydı tekel olurdu.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Abdülhak Hamit Tarhan 4 gün Galatas4ray
    Saygı duyulacak bir hareket yapmışlar.
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    serafon 3 gün Galatas4ray
    Elektrik araç patenti diye birşey olamaz, Tesla da buna sahip olamaz. Olsa olsa elektrik araç teknolojileri ile ilgili bazı patentleri vardır. Tesla ile alakası yok. Tesladan önce de vardı bu iş. Tesla bu işin yaygınlaşmasına öncülük etti.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Mert GFL 4 gün
    Elektriklinin de cılkı çıktı millet evinde yapacak nerdeyse...
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    Abdülhak Hamit Tarhan 4 gün Mert GFL
    Bu durum benim de dikkatimi çekiyor hocam. Neredeyse yüzlerce yıllık firmalar tökezlerken, birleşme yoluna giderken, milyarlarca dolar harcarken bir anda mantar gibi çıkıyorlar. Gerçekten çok basit ve kolay bir teknoloji mi elektrikli motorlar vs. merak etmekteyim.
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    serafon 3 gün Mert GFL
    Çok daha kolay olduğu kesin. Farklı teknolojiler, üretim kabiliyetleri, servis ve maliyetlerle ön plana çıkacak firmalar.
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    2536 kez okundu.
    4 yorum yazıldı.

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    6 etiket daha nisan lansman sedan Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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