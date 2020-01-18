Elektrikli sedan Lucid Air'ın üretim versiyonu Nisan'da tanıtılacak

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Lucid Motors, 2016 yılında 643 km menzil ve 1.000 beygir güce sahip lüks bir elektrikli sedan otomobil tanıtmıştı. Kaliforniya merkezli şirket şimdi de Lucid Air isimli modelin üretime hazır versiyonu sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

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Lucid, elektrikli sedan otomobilinin üretim versiyonunu Nisan ayında tanıtacağını açıkladı. Bu da aracın 8 Nisan'da başlayacak 2020 New York Otomobil Fuarı'nda sergilenme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

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Rezervasyon ücreti 1.000 dolar

Lucid henüz otomobilin teknik özelliklerini açıklamadı ancak Air'in farklı donanım seviyelerinde sunulması bekleniyor. Şirket daha önce, 60 bin dolar başlangıç fiyatı ile satılacak giriş seviyesi versiyonun 400 beygir güç üretebileceğini söylemişti ancak bunun hala geçerli olup olmadığını bilmiyoruz.

Lucid Air'in üretimi, 2020'nin sonlarında Arizona'daki yeni fabrikada yapılacak. Elektrikli sedan otomobili satın almak isteyenler 1.000 dolarlık rezervasyon ücretini ödeyerek sıraya girebiliyorlar.

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