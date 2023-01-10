İngiltere, gigabit interneti yeni evler için zorunlu hale getirdi

Gigabit internet zorunlu hale getirildi
Verilere göre Birleşik Krallık'ta her yıl inşa edilen yeni evlerin yaklaşık %12'si veya yaklaşık 25.300 ev, gigabit interneti destekleyecek altyapıdan yoksun oluyor. Yeni düzenleme evleri yapan firmaların gigabit bağlantı maliyetleri için ev başına en fazla 2.000 £ harcamasını gerektiriyor. Ancak bu ek maliyet oldukça tepe bir nokta ve halihazırda tahminlerine göre, yeni evlerin yaklaşık %98'i gigabit gereksinimin kapsamına girecek.
İngiltere’nin Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre Birleşik Krallık'taki hanelerin yüzde 72'sinden fazlasında gigabit geniş bant zaten mevcut. 2030 yılına kadar ise Birleşik Krallık genelinde tam gigabit özellikli geniş bant kapsama alanı hedefleniyor. Öte yandan aparman dairelerinde (daire kendisinin olsa bile) oturan kişilerin altyapı yükseltme işlemi için bina sahibinden izin alması gerekiyordu. Yapılan yeni düzenleme ev sahiplerine cevap hakkı için 35 gün süre verilecek.
Bilindiği kadarıyla yeni evlerde gigabit internet zorunluluğu getiren tek ülke İngiltere konumunda. İnternet altyapısının yeni binalarda olması Türkiye’de de zorunlu ancak bu altyapının gigabit seviyesinde olması gibi bir zorunluluğu yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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