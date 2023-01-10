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    İngiltere, gigabit interneti yeni evler için zorunlu hale getirdi

    İngiltere’de güncellenen yönetmelik ile yeni inşa edilecek bina ve mülklerde gigabit internet altyapısının zorunlu olması sağlandı. Mevcut binalarda ise kurulum kolaylaştırıldı.
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    İngiltere, gigabit interneti yeni evler için zorunlu hale getirdi Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık hükümeti tarafından getirilen ve Birleşik Krallık'taki apartmanlara ve apartman dairelerine daha hızlı geniş bant kurmayı hedefleyen yasa yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik sayesinde İngiltere'de yeni mülklerin gigabit geniş bant bağlantılarla inşa edilmesi zorunlu hale getirilirken mevcut yavaş kurulumların yükseltilmesi de kolaylaştırıldı.

    Gigabit internet zorunlu hale getirildi

    Verilere göre Birleşik Krallık'ta her yıl inşa edilen yeni evlerin yaklaşık %12'si veya yaklaşık 25.300 ev, gigabit interneti destekleyecek altyapıdan yoksun oluyor. Yeni düzenleme evleri yapan firmaların gigabit bağlantı maliyetleri için ev başına en fazla 2.000 £ harcamasını gerektiriyor. Ancak bu ek maliyet oldukça tepe bir nokta ve halihazırda tahminlerine göre, yeni evlerin yaklaşık %98'i gigabit gereksinimin kapsamına girecek.

    İngiltere’nin Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre Birleşik Krallık'taki hanelerin yüzde 72'sinden fazlasında gigabit geniş bant zaten mevcut. 2030 yılına kadar ise Birleşik Krallık genelinde tam gigabit özellikli geniş bant kapsama alanı hedefleniyor. Öte yandan aparman dairelerinde (daire kendisinin olsa bile) oturan kişilerin altyapı yükseltme işlemi için bina sahibinden izin alması gerekiyordu. Yapılan yeni düzenleme ev sahiplerine cevap hakkı için 35 gün süre verilecek.

    Bilindiği kadarıyla yeni evlerde gigabit internet zorunluluğu getiren tek ülke İngiltere konumunda. İnternet altyapısının yeni binalarda olması Türkiye’de de zorunlu ancak bu altyapının gigabit seviyesinde olması gibi bir zorunluluğu yok.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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