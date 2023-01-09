NASA, Mars yüzeyinde potansiyel bir su kaynağı tespit etti

NASA, Mars'ta bir su kaynağı bulmuş olabilir
Raporlara göre bilim insanları, Mars'ta keşfedilen bu halelerin opal yatakları olabileceğine inanıyor. Zira su, opal yataklarının gelişiminde birincil bir bileşen olduğundan, Mars'ın tahmin edilenden çok daha yakın zamanda su barındırdığına kanıt olabilir. Bununla birlikte NASA, Mars yüzeyinde bulunan birikintilerden alınan örnekler ile kapsamlı bir inceleme yapmayı planlıyor.
Ayrıca opal yatakları olduğu düşünülen bu tortular, ilk olarak 2008 yılında NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı tarafından keşfedildi. Ancak bu büyük ve soluk toprak birikintilerin silika olduğuna inanılıyordu. Şimdi ise, astronotlar için bir su kaynağına işaret ediyor. Böylece yeni keşfin, Mars'ın kolonizasyonu için de büyük bir önem taşıdığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..