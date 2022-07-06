İngiltere Ulusal Sağlık Servisi(NHS), hayati ilaçların teslimatını hızlandırmak için drone kullanmayı planlıyor. Bu bağlamda ilk drone teslimatlı kemoterapi ilaçları Wight Adası'na ulaştırılacak.Test uçuşları kısa süre içerisinde başlayacak.

Drone ile ilaç teslimatı

NHS, havacılık şirketi Apian ile yeni bir ortaklık kurdu. Drone ile ilaç teslimatının gerçekleştirilmesi amaçlanan ortaklık kapsamında raf ömrü kısa olan ilaçların yolculuk sürelerinin azalacağı belirtiliyor. Ayrıca ulaşım için gerekli maliyetler de azalacakken kanser hastalarının çok daha fazla yerel tedavi görmesi sağlanacak.

Test uygulamasının bir parçası olarak kemoterapi ilaçları, Portsmouth'tan İngiltere anakarasının yaklaşık 5-8 kilometre güneyinde bulunan Wight Adası'ndaki bir hastaneye gönderilecek. Drone ile teslimatın yaklaşık dört saat süren normal süreci yarım saate indireceği söyleniyor.

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Apian tarafından sağlanacak drone, 85 kg ağırlığında ve 5 metre kanat açıklığına sahip. Ayrıca, 20 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Sajid Javid: "İngiltere'nin kanser tedavisinde dünya lideri olmasını ve drone ile kemoterapi sağlamak için en son teknolojiyi kullanmanın, hastaların nerede yaşarlarsa yaşasınlar tedaviye daha hızlı ve daha adil erişime sahip olmaları anlamına gelmesini istiyorum." dedi.

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İngiltere, ilaç teslimatı için drone kullanacak