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    Işıkla etkinleşen robot balık, sudaki mikroplastikleri topluyor

    Geliştirilen yeni bir balık robot, hızlı bir şekilde yüzerek sudaki mikroplastikleri toplayıp sudan uzaklaştırabiliyor. Yumuşak robot, kesilse dahi işlevine devam edebiliyor.
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    Işıkla etkinleşen robot balık, sudaki mikroplastikleri topluyor
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    Amerikan Kimya Derneği tarafından desteklenen araştırmacılar, yüzerek sudaki mikroplastikleri toplayabilen balık şeklinde bir robot geliştirdiler. Işıkla etkinleşen robot balıklar, küresel olarak okyanuslarda bulunan tahmini yirmi dört trilyon mikroplastik parçasının toplanmasına yardımcı olmak için kullanılabilecek.

    Kendi türü arasında en hızlı robot

    Mevcut yaklaşımlarda yumuşak robotlar, hidrojeller ve elastomerlerle yapılıyor ancak su ortamında kolayca zarar görebiliyor olmaları sebebiyle ekip, robot balığın dayanıklılığını artırmak için deniz tarağı gibi bazı yumuşakçaların iç yüzeyinde bulunan sedeften esinlenerek bir malzeme geliştirdi.

    Araştırmacılar, sedefin gradyan yapısını taklit edebilmek için sülfonatlı grafen ile hidrofobik iç kısımlar ve hidrofilik dış kısımlara sahip moleküllerden oluşan kompozit nano tabakalar oluşturdular. Ardından bu tabakalar farklı konsantrasyonlarda poliüretan lateks karışımlarına dahil edildi ve katman katman birleştirildi. Ekip, bu birleştirmelerle 15 mm uzunluğunda küçük bir robot balık geliştirdi.

    Robot balık, hızla açılıp kapatıldığında kuyruğun öne doğru itilmesini sağlayan yakın kızılötesi ışık lazeri kullanarak saniyede 2,67 vücut uzunluğu hareket ettirebiliyor. Ekip bu hızın diğer yumuşak yüzen robotlara oranla daha yüksek ve suda hareket eden aktif fitoplanktonla yaklaşık olarak aynı olduğunu söylüyor.

    Gerçekleştirilen testlerde robot balığın, çevresindeki polistiren mikroplastikleri tekrar tekrar toplayabileceği ve bunları başka bir yere taşıyabileceği görüldü. Ayrıca robot kesildikten sonra da yüksek oranda kendini iyileştirebiliyor ve adsorpsiyon yeteneklerini koruyor.

    Araştırmacılar, geliştirilen robot balığın dayanıklılığı ve hızı sayesinde zorlu su ortamlarında mikroplastikleri ve diğer kirleticileri sudan uzaklaştırabileceğini ve benzer amaçlar için oluşturulabilecek robotlara öncülük edebileceğini söylüyorlar.

    Kaynakça https://newatlas.com/environment/light-activated-fish-shaped-robot-microplastics/ https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2022/june/tiny-fish-shaped-robot-swims-around-picking-up-microplastics.html
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