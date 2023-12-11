Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, başarılarını geliştirmeye devam ediyor. Firma tarafından yapılan bugünkü açıklamaya göre Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde milyon saate daha da yaklaşarak en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Bayraktar TB2, 1 milyon saatlik uçuşa doğru ilerliyor

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfın son derece başarılı olan Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Son olarak geçtiğimiz yılın yaz aylarında 500 bin uçuş saatine ulaşan Bayraktar TB2 SİHA’lar, bugün itibariyle 750 bin saate ulaşmış durumda. 1 milyon uçuş saatine ise 2024 sonları veya 2025 başlarında ulaşılacağını varsayabiliriz.

Bayraktar TB2 SİHA yüzde 93’lük bir yerli sanayi katılımıyla üretilirken 2019 tarihinde Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırmıştı. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran SİHA, hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonlarda kullanılmaya devam ediyor.

Baykar, bugüne kadar Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için 8 ülkeyle olmak üzere toplamda 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalamış durumda. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünü 2021 ve 2022 yıllarında lider kapatan Baykar, geçtiğimiz yıl ihracat oranını yüzde 99.3 seviyesine çıkararak 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

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Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı