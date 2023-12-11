Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı

Bayraktar TB2, 1 milyon saatlik uçuşa doğru ilerliyor
Bayraktar TB2 SİHA yüzde 93’lük bir yerli sanayi katılımıyla üretilirken 2019 tarihinde Kuveyt’te katıldığı demo uçuşunda 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırmıştı. Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran SİHA, hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonlarda kullanılmaya devam ediyor.
Baykar, bugüne kadar Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için 8 ülkeyle olmak üzere toplamda 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzalamış durumda. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünü 2021 ve 2022 yıllarında lider kapatan Baykar, geçtiğimiz yıl ihracat oranını yüzde 99.3 seviyesine çıkararak 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.
@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.