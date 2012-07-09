İngiltere, toplam 1GW'lık iki yeni denizüstü rüzgar enerji santraline onay verdi

Önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi konusunda İngiliz hükümeti, önemli bir karar alarak, Norfolk bölgesine toplam kurulu gücü 1GW olmak üzere 4,66 milyar dolarlık iki offshore (denizüstü) rüzgar enerji santrali (çiftliği) kurulmasına izin verdi.

Centriica ve Warwick Energy olmak üzere enerji alanında faaliyet gösteren iki farklı firma tarafından kurulucak tesislerin kurulu güçleri sırasıyla 580 MW ve 560 MW olacak. Offshore RES alanında hızlı bir artılım sergileyen İngiltere'in Enerji Bakanı Charles Hendry, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Her iki projenin bizlere getirisi sadece temiz enerji olmayacak, ayrıca yüzlerce yeni iş kolu ve istihdam sağlayacak.” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

Nükleer ya da fosil yakıtlı enerji üretim tesislerinin yerini alması teorik olarak zor olan offshore RES’lerle ilgili olarak İngiltere, 2020 yılı itibariyle ülke genelindeki kurulu gücü 18GW’a yükseltmeyi hedefliyor.

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