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İngiltere, toplam 1GW'lık iki yeni denizüstü rüzgar enerji santraline onay verdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,7b
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62
Alternatif Enerji
Shady
Haber Editörü
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Önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi konusunda İngiliz hükümeti, önemli bir karar alarak, Norfolk bölgesine toplam kurulu gücü 1GW olmak üzere 4,66 milyar dolarlık iki offshore (denizüstü) rüzgar enerji santrali (çiftliği) kurulmasına izin verdi.

Centriica ve Warwick Energy olmak üzere enerji alanında faaliyet gösteren iki farklı firma tarafından kurulucak tesislerin kurulu güçleri sırasıyla 580 MW ve 560 MW olacak. Offshore RES alanında hızlı bir artılım sergileyen İngiltere'in Enerji Bakanı Charles Hendry, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Her iki projenin bizlere getirisi sadece temiz enerji olmayacak, ayrıca yüzlerce yeni iş kolu ve istihdam sağlayacak.” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

Nükleer ya da fosil yakıtlı enerji üretim tesislerinin yerini alması teorik olarak zor olan offshore RES’lerle ilgili olarak İngiltere, 2020 yılı itibariyle ülke genelindeki kurulu gücü 18GW’a yükseltmeyi hedefliyor.


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erci501 7 yıl en beğenilen
Bizim ülkede bunu yapsak deniz canlılarını katledeceksiniz derler. Dağ tepelerine kursak doğayı öldürüyorsunuz derler.Hidroelektrik santral kursak doğal yaşamı bitiriyorsunuz derler.Nükleer santral kursak ülkeyi yok edeceksiniz derler. Termik santral kursak havayı kirletiyorsunuz derler. Enerjiyi dışarıdan ithal edelim desek milletin parasını yabancılara peşkeş çekip ülkeyi satıyorsunuz derler.
Uzun lafın kısası birileri ürür kervan yürür. Tüm enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. nükleere de buna da diğer enerji kaynaklarına da. isteyen istediğini söylemekte özgürdür.
Bizim ülkede bunu yapsak deniz canlılarını katledeceksiniz derler. Dağ tepelerine kursak doğayı öldürüyorsunuz derler.Hidroelektrik santral kursak doğal yaş...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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OverClocK1ng 7 yıl
KhanShinnok
Bizim ülke ölü arkadas; anca dısardan alıyoruz hiç bir seyi kendımız uretemıyoruz.

Şuna da cevap vermek istiyorum:
Japon: Eğer başkası yapabiliyorsa bende yapabilirim, Eğer başkası yapamıyorsa mutlaka ilk ben yapmalıyım.
Türk: Eğer başkası yapabiliyorsa ben niye yapayım ki. Eğer başkası yapamıyorsa ben nasıl yapayım anasını satıyım...
Biz bu düşünce yapısında olduktan sonra hiç bir b.k olamayız.
Bak yukarıda Nükleer Santral konusunda nasıl rahat bir şekilde söz verdim. Niye biliyor musun: Çünkü disiplinsizliğimize o kadar güveniyorum ki 2 sene fazla bile verdim. Kendimi garantiye almak için. Bana kalırsa santral açılsın 1 sene içinde nükleer kaza veya sızıntı olur. Haa tabi şanslıysak. Yoksa patlama da olabilir yani...
KhanShinnokBizim ülke ölü arkadas; anca dısardan alıyoruz hiç bir seyi kendımız uretemıyoruz.Şuna da cevap vermek istiyorum:Japo...
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Yanıtla +11
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Makaroncu 7 yıl
gokooo
Bizde de anca nükleer santral kurulsun, bir de gelişmişlik belirtisi gibi gösterilsin. Muhtemel nükleer kazalar da Mutfak tüpü de patlıyor! denerek küçümsensin. Peeh...

İngiltere'de 19 tane nükleer santral olduğunu bilseydin bu saçma yorumu yazmazdın.
gokoooBizde de anca nükleer santral kurulsun, bir de gelişmişlik belirtisi gibi gösterilsin. Muhtemel nükleer kazalar da Mutfak tüpü de patlıyo...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 6 yıl
ne kadar saçma yorumlar yapılmış nükleer ile ilgili ve Türkiye'yi ve Türk insanını küçümseyen. Yazık size.
Ayrıca nükleer santral patlamaz. Azıcık mühendislik bilgisi olan bunu gayet iyi bilir. Nükleere karşı olanların biraz okuma yazması ve araştırma yeteneği varsa açsın bir literatürü araştırsın şimdiye kadar olan nükleer kazaların sayısına ve ne kadar zarar verdiğine. Ha bu sözüme karşılık lütfen Çernobi'i vermeyin. Çünkü Çernobil kaza değil, açıp verileri okursanız kaza olmadığını bilerek yapıldığını anlarsınız. Tabi düşünüp muhakeme etme yeteneğiniz var ise.
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Genç Düşünür 7 yıl
Katılıyorum, ama bir yerden de başlamak gerektiğini düşünüyorum ne kadar uzun vadede de olsa başlamak bitirmenin yarısıdır. Bugün değil de yarın başlasak üzerimizde sadece geç kalmışlığın pişmanlığı olacak.
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duma 7 yıl
Dünyada sürekli yüksek basınç kuşakları vardır.(Rüzgar= Y.basınc'tan D.basınc kuşagına)
O tür biyere yapıldıgı taktırde sureklı bır enerjı akışı olacaktır. Aslında bayağı karlı bir enerji üretim yolu, ama çok uzun vadede.
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Sirkadyen 7 yıl
Yahu her nukleer seye Cernobil Cernobil yazip durmayin. Verecekseniz guncel bir ornek bulup verin. 2012'deyiz, o yillarla bu yillar bir mi ?
Arastirin bakalim Cernobil niye patladi ? Ordaki adamlar reaktor elverissiz ve sogutma sistemi neredeyse sifir oldugu halde birak calistirmayi reaktorleri sonuna kadar zorladilar 'deney' adi altinda amac ne kadar dayanabilecegiydi. O kadar elverissiz bir tesiste oyle zorlarsan patlama kacinilmaz olur tabiki de.
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OverClocK1ng 7 yıl Sirkadyen
Dathka Graush

Yahu her nukleer seye Cernobil Cernobil yazip durmayin. Verecekseniz guncel bir ornek bulup verin. 2012'deyiz, o yillarla bu yillar bir mi ?
Arastirin bakalim Cernobil niye patladi ? Ordaki adamlar reaktor elverissiz ve sogutma sistemi neredeyse sifir oldugu halde birak calistirmayi reaktorleri sonuna kadar zorladilar 'deney' adi altinda amac ne kadar dayanabilecegiydi. O kadar elverissiz bir tesiste oyle zorlarsan patlama kacinilmaz olur tabiki de.

Biz de zorlarız. Ne var.




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Serdar 7 yıl Sirkadyen
Dathka Graush

Yahu her nukleer seye Cernobil Cernobil yazip durmayin. Verecekseniz guncel bir ornek bulup verin. 2012'deyiz, o yillarla bu yillar bir mi ?
Arastirin bakalim Cernobil niye patladi ? Ordaki adamlar reaktor elverissiz ve sogutma sistemi neredeyse sifir oldugu halde birak calistirmayi reaktorleri sonuna kadar zorladilar 'deney' adi altinda amac ne kadar dayanabilecegiydi. O kadar elverissiz bir tesiste oyle zorlarsan patlama kacinilmaz olur tabiki de.

Dünyadan arkadasa, iste güncel örnek:


tr.wikipedia.org/...

Türkiye'nin de bri deprem ülkesi oldugunu düsünecek olursak...
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Pardus Linux 7 yıl
erci501
Bizim ülkede bunu yapsak deniz canlılarını katledeceksiniz derler. Dağ tepelerine kursak doğayı öldürüyorsunuz derler.Hidroelektrik santral kursak doğal yaşamı bitiriyorsunuz derler.Nükleer santral kursak ülkeyi yok edeceksiniz derler. Termik santral kursak havayı kirletiyorsunuz derler. Enerjiyi dışarıdan ithal edelim desek milletin parasını yabancılara peşkeş çekip ülkeyi satıyorsunuz derler. Uzun lafın kısası birileri ürür kervan yürür. Tüm enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. nükleere de buna da diğer enerji kaynaklarına da. isteyen istediğini söylemekte özgürdür.

Doğru söze ne hacet. Bu kafayla bu ülkeden bir cacık olmaz anca bir birimizi yiyelim diğer milletler malı götürsün, eğer dünyanın en gelişmiş ülkeleri her tür kaynağı kullanıyorsa bizde kullanmalıyız ama gelde anlat.
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iamsosick 7 yıl
manyakurt
Bilgilenmek için soruyorum, bir nükleer santral maliyetine, kaç rüzgar gülü yapılabilir ve normal bir termik santralin sağladığı enerjinin yüzde kaçını sağlayabilir ?

1000 mw gücüdeki bir nükleer santral yaklasık 2 milyar dolardır.1000 mw lık rüzgar enerjiside 1.25 milyar dolar kadardır.( 500 adet rüzgar türbini demek ) Fakat bunlardan enerji üretimi ise nükleerde yıllık 7 8 milyr kw, rüzgarda 2 3 milyr kw dır.termik santral içinde 1000 mw lık 1.5 milyar dolardır üretimide 6 7 milyr kw ancak kömür ve dogalgaz alım maliyetide vardır onlar bunun dısında..
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Portraitclub 7 yıl
bizim ülkemiz rüzgar zengini bir ülke bunların daha çok yayılması gerek çanakkale de var
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FFadeleSS 7 yıl
bizede lazım bunlardan . Türkiyenin elektriğinin %27 sini karsılayacak rüzgar potansiyeli var
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Genç Düşünür 7 yıl
Enerji elde edebilmek için ne kadar doğal kaynak / imkan varsa hepsi kullanılmalıdır.

Güneş, rüzgar, haraket bunlar tükenmeyen enerji kaynaklarıdır ve imkanlar bunlar doğrultusunda zorlanmalıdır.

Güneşlenme süresinin çok fazla olduğu bir şehire güneş panelleri kurulsa hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Kullanılması gereken kaynaklar kullanılmalı.
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thepersonyouhavecalled 7 yıl Genç Düşünür
Genç Düşünür

Enerji elde edebilmek için ne kadar doğal kaynak / imkan varsa hepsi kullanılmalıdır.

Güneş, rüzgar, haraket bunlar tükenmeyen enerji kaynaklarıdır ve imkanlar bunlar doğrultusunda zorlanmalıdır.

Güneşlenme süresinin çok fazla olduğu bir şehire güneş panelleri kurulsa hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Kullanılması gereken kaynaklar kullanılmalı.

kesinlikle.Ben mesela mersindeyim.Yaz kış burası güneş dolu...antalya,bodrum vs. oraları saymıyorum bile düşünün.Tüm enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde eden dünya üzerinde zaten ülke yok ama mümkün olduğunca bu kaynakları kullanmaya teşvik olmalı.
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dere.beyi 7 yıl
bizimde istanbul boğazında akıntının yoğun olduğu yerlere elektrik türbini koyulsa mükemmel olur bence
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