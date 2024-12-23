İngiltere’de rüzgar enerjisi sayesinde elektrik fiyatları sıfırın altına düştü

Enerjinin büyük kısmı rüzgardan
Ulusal sistem operatöründen alınan verilere göre geçtiğimiz hafta rüzgar enerjisi üretimi 22,4 gigawatt (GW) ile tarihi bir zirveye ulaştı. Bu miktar, daha önceki rekor üretimi geride bırakırken ülke genelindeki elektrik ihtiyacının yüzde 68'inden fazlasını karşıladı. Verilere göre 05:30 ile 06:30 arasında megawatt-saat başına fiyatlar eksi 6,57 sterline kadar düştü. Ülkede enerji fiyatları bu yıl 131 saat boyunca negatif kaydedilirken geçen sene bu süre sadece 45 saatti.
İngiltere özellikle rüzgar enerjisinde elini oldukça güçlendirmiş durumda. Ülkede dört gün için yaşanan ikinci rekor, yapılan yatırımların haklılığını gösteriyor. Ayrıca, yenilenebilir enerjinin son dört çeyrekte ülkedeki toplam elektriğin yarısından fazlasını üretmesi de başarının altını çiziyor.
Üretilen enerjiyi depolamak önemli
Ek olarak İngiltere, 2030 yılına kadar açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesini dört katına, karasal rüzgar enerjisini iki katına ve güneş enerjisini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Genel hedef ise yüzde 95 oranında yeşil enerji üretimine ulaşmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.