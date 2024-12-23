İngiltere’de rüzgar enerjisi sayesinde elektrik fiyatları sıfırın altına düştü

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Tam Boyutta Gör İngiltere, yenilenebilir enerji alanında çok ikonik bir ana tanıklık ediyor. Kuzey İrlanda ve İskoçya’da rüzgar enerjisiyle üretilen elektrikteki rekor artış, ülke genelinde elektrik fiyatlarının sıfırın altına düşmesini sağladı. Rüzgardan elde edilen rekor elektrik ise ülkenin elektrik ihtiyacının yarısından fazlasını sağladı.

Enerjinin büyük kısmı rüzgardan

Ulusal sistem operatöründen alınan verilere göre geçtiğimiz hafta rüzgar enerjisi üretimi 22,4 gigawatt (GW) ile tarihi bir zirveye ulaştı. Bu miktar, daha önceki rekor üretimi geride bırakırken ülke genelindeki elektrik ihtiyacının yüzde 68'inden fazlasını karşıladı. Verilere göre 05:30 ile 06:30 arasında megawatt-saat başına fiyatlar eksi 6,57 sterline kadar düştü. Ülkede enerji fiyatları bu yıl 131 saat boyunca negatif kaydedilirken geçen sene bu süre sadece 45 saatti.

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İngiltere özellikle rüzgar enerjisinde elini oldukça güçlendirmiş durumda. Ülkede dört gün için yaşanan ikinci rekor, yapılan yatırımların haklılığını gösteriyor. Ayrıca, yenilenebilir enerjinin son dört çeyrekte ülkedeki toplam elektriğin yarısından fazlasını üretmesi de başarının altını çiziyor.

Üretilen enerjiyi depolamak önemli

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları doğası gereği kesintili; rüzgar yoksa türbinlerin üretimi, güneş yoksa da güneş panellerinin üretimi radikal şekilde düşüyor. Örneğin İngiltere bundan bir önceki rüzgarsız bir dönemde elektrik ihtiyacının çoğunu doğalgaz santralleri ile karşılamıştı. İngiltere bu sorunu çözmek ve şebekeyi yeşil tutmak için mevcut kapasiteye ek olarak yaklaşık 17GW daha batarya depolama kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Bu, toplamda 22GW’lık bir batarya depolama kapasitesi anlamına geliyor.

Ek olarak İngiltere, 2030 yılına kadar açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesini dört katına, karasal rüzgar enerjisini iki katına ve güneş enerjisini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Genel hedef ise yüzde 95 oranında yeşil enerji üretimine ulaşmak.

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