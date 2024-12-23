Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İngiltere’de rüzgar enerjisi sayesinde elektrik fiyatları sıfırın altına düştü

    Yenilenebilir enerji alanında önemli bir gelişme Birleşik Krallık’ta yaşandı. Kuzey İrlanda ve İskoçya'da rüzgârdan elde edilen rekor elektrik sayesinde fiyatlar sıfırın altına düştü.
    Rüzgar enerjisi sayesinde elektrik fiyatları sıfırın altına düştü Tam Boyutta Gör
    İngiltere, yenilenebilir enerji alanında çok ikonik bir ana tanıklık ediyor. Kuzey İrlanda ve İskoçya’da rüzgar enerjisiyle üretilen elektrikteki rekor artış, ülke genelinde elektrik fiyatlarının sıfırın altına düşmesini sağladı. Rüzgardan elde edilen rekor elektrik ise ülkenin elektrik ihtiyacının yarısından fazlasını sağladı.

    Enerjinin büyük kısmı rüzgardan

    Ulusal sistem operatöründen alınan verilere göre geçtiğimiz hafta rüzgar enerjisi üretimi 22,4 gigawatt (GW) ile tarihi bir zirveye ulaştı. Bu miktar, daha önceki rekor üretimi geride bırakırken ülke genelindeki elektrik ihtiyacının yüzde 68'inden fazlasını karşıladı. Verilere göre 05:30 ile 06:30 arasında megawatt-saat başına fiyatlar eksi 6,57 sterline kadar düştü. Ülkede enerji fiyatları bu yıl 131 saat boyunca negatif kaydedilirken geçen sene bu süre sadece 45 saatti.

    İngiltere özellikle rüzgar enerjisinde elini oldukça güçlendirmiş durumda. Ülkede dört gün için yaşanan ikinci rekor, yapılan yatırımların haklılığını gösteriyor. Ayrıca, yenilenebilir enerjinin son dört çeyrekte ülkedeki toplam elektriğin yarısından fazlasını üretmesi de başarının altını çiziyor.

    Üretilen enerjiyi depolamak önemli

    Rüzgar enerjisi sayesinde elektrik fiyatları sıfırın altına düştü Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları doğası gereği kesintili; rüzgar yoksa türbinlerin üretimi, güneş yoksa da güneş panellerinin üretimi radikal şekilde düşüyor. Örneğin İngiltere bundan bir önceki rüzgarsız bir dönemde elektrik ihtiyacının çoğunu doğalgaz santralleri ile karşılamıştı. İngiltere bu sorunu çözmek ve şebekeyi yeşil tutmak için mevcut kapasiteye ek olarak yaklaşık 17GW daha batarya depolama kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Bu, toplamda 22GW’lık bir batarya depolama kapasitesi anlamına geliyor.

    Ek olarak İngiltere, 2030 yılına kadar açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesini dört katına, karasal rüzgar enerjisini iki katına ve güneş enerjisini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Genel hedef ise yüzde 95 oranında yeşil enerji üretimine ulaşmak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Profil resmi
    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai getz 1.4 dohc start iphone alarm sesi kısma seramik cam filmi dideral uyku yapar mı ¦?? ? ? ? - en güzel süslü nick - ? ? ? ? ¦?

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız