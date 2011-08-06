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İngiltere'de gençler BlackBerry'i, yetişkinler ise iPhone'u tercih ediyor

7 yıl
16,8b
1
58
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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İngiltere'de gençler BlackBerry'i, yetişkinler ise iPhone'u tercih ediyor
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İngiltere'de yaşayan gençlerin, yetişkinlerin akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını ve akıllı telefonlara ne kadar bağımlı yaşadıklarını kısa bir süre önce ortaya koyan araştırma firması Ofcom, araştırmasının ikinci ayağında hangi yaş grubunun hangi markalara eğilimli olduğunu bizlerle paylaştı.
Bu araştırma için toplumdan 2073 yetişkin ile 512 genç seçilmiş ve onlara çeşitli sorular yöneltilmiş. Araştırmanın sonuçları ise şu şekilde;
16-24 yaş grubu: %37 BlackBerry - %25 iPhone
25-34 yaş grubu: %20 BlackBerry - %36 iPhone
35-54 yaş grubu: %19 BlackBerry - %36 iPhone
55 ve üzeri yaş grubu: %20 BlackBerry - %23 iPhone
Genç kızlar: %44 BlackBerry - %10 iPhone
Genç erkekler: %28 BlackBerry - %24 iPhone
Gençler ağırlıklı olarak tercihlerini BlackBerry'den yana kullanırken, yaş ilerledikçe ibre iPhone'a doğru yönelmeye başlamış. Genç kızlar ise genç erkeklere oranla BlackBerry'i daha fazla tercih ediyor. Gençlerin Research in Motion'ın BlackBerry modellerini seçmelerinde sık sık mesajlaşmaları etkin rol oynuyor olabilir.
750 milyondan fazla üyeyi bünyesinde barındıran sosyal ağ ve paylaşım sitesi Facebook ise mobil cihazlarla en sık ziyaret edilen siteler arasında gösteriliyor. Sadece 2010 yılının aralık ayında Facebook'da toplamda 43 milyon saat harcanmış.

İngiltere'de gençler BlackBerry'i, yetişkinler ise iPhone'u tercih ediyor
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ColDasHeLL 7 yıl
sonuç ingiltere böyle diye dünyada böyle sanılması
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dere.beyi 7 yıl en beğenilen
bu ingiliz gençler salak geldiler gerizekalı gitcekler :D
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Stanislas Xavier 7 yıl
iyot_eksikliği
bu ingiliz gençler salak geldiler gerizekalı gitcekler :D

Demek ki onlar herşeyi basite indirgemiş sistemlerden hoşlanmıyorlar anşılan ve doğru olan da bu türkiye de de ben blackberry çok görüyorum gençlerde bazıları denildiği gibi moda olduğu için bazıları da sevdiği için alıyor ve bende e-posta ve mesaj özelliklerini çok sevdiğim için blackberry kullanıyorum
NOT: Sizinle aynı fikirde olmayan insanlara sırf aynı fikirde olmadıkları için hakaret etmekten vazgeçin...Bu çok değersizce bir davranış...
iyot_eksikliğibu ingiliz gençler salak geldiler gerizekalı gitcekler :DDemek ki onlar herşeyi basite indirgemiş sistemlerden hoşlanmı...
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ilk_ze 7 yıl
insanlar ne kadar komplexli anlamiyorum gitti, birisi birsey alir, hemen hava atmak icin aldi derler arkadasim parasi olanin dudugu caldigi bir dunyada yasadiginizi unutuyorsunuz, hem ne olmus hava atmak icin alsinlar kime ne? Benim param varsa gider vertu alirim hicbir ozellik yok telefonda ama insanlarin bir konuda yorum yaparken hemen dusuncesizce konusmalari cok yanlis bundan 10 yil once iphone mu vardi yoktu, ama benim hosuma gittigi icin ben windows pocketlerdan almistim hemen hava atiyorsun moduna giriyordu insanlar bende sagda solda milletin yaninda acip kurcalamiyordum. Aranizda bir suru insan var iphone u konusmaktan baska bir ozelligi icin kullanmayan ama ona diyemezsiniz ki hava atmak icin almis, ne icin almissam almisim sana ne sanami kaldi hesabi? Senin cebindenmi cikti parasi demezlermi? Cebinde paran var gider iphone alirsin sadece mesaj atmak icin kullanirsin kimi ilgilendirir, su sitede ne zaman bir konu okusam komplexli yorumlardan gina geldi.
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HuNTeR_1907 7 yıl
Telefonun hiçbir özelliğini kullanmadığı halde, sırf çevresindeki kişilerde var diye o telefonu alan kişiler çok. Bu telefon Blackberry de olabilir, iPhone da olabilir, başka bir telefon da. Zihniyet değişmedikçe kullanılmayan özelliklere para verilmeye devam edecek. Para onların parası tabii, istedikleri gibi harcarlar o ayrı. Ben ihtiyaçlarımı en iyi şekilde karşılayan telefona para veririm, iPhone'u popüler bir telefon olduğundan değil de iOS için alırım örneğin ya da Blackberry bana hitap etmediği için moda olsa da almam.
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TAVCI 7 yıl
Genclerin bb almasinin nedeni bence iphonedan ucuz olmasi.ikiside ayni fiyat olsun bakalim gencler bb aliyor mu ingilterede
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Stanislas Xavier 7 yıl
berkcan_06
sadece İngilizler değil bizim salak sonradan görme Türklerde Blackberry ye sarmış durumda özellikle 15-20 yaş arası kızlar herkezin elinde bir Blackberry olmuş sırf hava atma maksatı ile telefonlardan 1 gram anlamayan embesil insanların eli son model telefonlarla dolmuş

Böyle zihniyetleri görmek ne üzücü yapılan şey sanki bir suçmuşcasına '''sonradan görme bizim salak türkler ''''demiş...Ben oraya '''' ingilizler maldır'''' yazan adama kızmışım ve 6 tane + almışım birisi de gelmiş türklere yani bize sonradan görme ve salak diyo... gençlerimizin ne kadar millet sevgisine sahip olduğu konusunda bi kez daha şüpheye düştüm ...Bu sözleri yazarken o sınıfın içine kimleri kattığını düşün.... Sırf bir trende uydukları için insanlara sonradan görme ve salak dİYEN BİRİ KENDİSİNE YAPILAN HAKARETLERİDE HOŞ KARŞILAYAN VE TAHMİNİMCE GURURDAN VE ONURDAN YOKSUN BİR ARKADAŞTIR....HERKES DÜŞÜNÜR KİMİSİ MODA DİYE ALIYORLAR DER KİMİSİ ÖZELLİKLERİ İÇİN ALIYORLAR DER HERKESİ TANIYAMAZSINIZ VE NE İÇİN KULLANDIKLARINI DA BİLEMEZSİNİZ BU YÜZDEN BÖYLE BASİT KONULARDA İNSANLARA HAKARET EDENLER HERZAMAN KENDİLERİ GİBİ İNSANLARIN HAKARETLERİNE MARUZ KALACAKLARDIR....
PİL ÖMRÜ VE E POSTA YETENEKLERİ İÇİN BLACKBERRY KULLANAN BİRİ OLARAK KESİNLİKLE SONRADAN GÖRME VE SALAK BİR TÜRK DEĞİLİM !!!!
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mur@t_333 7 yıl
Hava olsun diye BlackBerry ve iPhone kullanan da var
Gerçekten tam özellikleriyle "ihtiyacı" olduğu için BB ve iPhone kullanan da var.

Yorum yaparken genellemeyin. Gençlerde "ÖZENTİLİK" had safahada, bu bir gerçek. Ama benim 15-20 yaşlarda yiğenlerim, kuzenlerim var gerçekten hakkı ile iPhone ve BlackBerry kullanan. Çağa ayak uydurmak lazım, bizim zamanımızda 3310 dünya harikasıydı onların zamanında da BlackBerry ve iPhone'lar. Bu kadar katı görüş sahibi olmak iyi değil. İlerici olmak lazım....

Edit: imla.
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4Crumby 7 yıl
ateş_kafa
4Crumby
ateş_kafa Evet BlackBerry Internet Service sayesinde mesajların şifrelenmesi çok iyi bir özellik.
evet süper bi özellik milletin işi gücü yok gençler napıyo kim kime kayıyo diye mesajlarını okuycaklar. millet saçmalayacak yer arıyo kim ne yapsın 16-24 yaş gurubunun mesajlarını. Ergenliğe girdik diye kendimizi bi bok sanmaya gerek yok ;) not: blackberry kullanıcısıyım.18 yaşındayım ben de bir ergenim :D
Bazı insanlar okunmasın isteyebilir ne var yani, forum bir tuhaflaştı bu aralar, herkes sataşacak yer arıyor.

okunmasını istemeyen yazmaz gider yüz yüze konuşur ki zaten çok okumak isterlerse yine okuyolar yani değişen bişey yok.
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cartographer 7 yıl
Hani normali okunmaması zaten niye bu kadar mesele ettiniz anlamıyorum.
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powersky 7 yıl
Blackberry kullanılmasının sebebi sarj süresinin daha çok gitmesi çoğu ünlülerde twitter vs kullandığı için genç kısmın neden bb kullanmasına şaşırmamak lazım
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powersky 7 yıl
Blackberry kullanılmasının sebebi sarj süresinin daha çok gitmesi çoğu ünlülerde twitter vs kullandığı için genç kısmın neden bb kullanmasına şaşırmamak lazım
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Makarov06 7 yıl
sadece İngilizler değil bizim salak sonradan görme Türklerde Blackberry ye sarmış durumda özellikle 15-20 yaş arası kızlar herkezin elinde bir Blackberry olmuş sırf hava atma maksatı ile telefonlardan 1 gram anlamayan embesil insanların eli son model telefonlarla dolmuş
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Asia Eagle 7 yıl
Genclerin neden BlackBerry kullanmalarinin nedeni hem sinirsiz mesajlasma hemde tus takiminin pc klavyesi gibi olmasi Iphone biraz daha multimedya telefonu yani bundan ibaret baska bir sey degil ...
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arel.gr 7 yıl
naapalim simdi,bizdemi oole yapalim ?
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4Crumby 7 yıl
ateş_kafa
Evet BlackBerry Internet Service sayesinde mesajların şifrelenmesi çok iyi bir özellik.

evet süper bi özellik milletin işi gücü yok gençler napıyo kim kime kayıyo diye mesajlarını okuycaklar. millet saçmalayacak yer arıyo kim ne yapsın 16-24 yaş gurubunun mesajlarını. Ergenliğe girdik diye kendimizi bi bok sanmaya gerek yok ;)
not: blackberry kullanıcısıyım.18 yaşındayım ben de bir ergenim :D
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cartographer 7 yıl 4Crumby
4Crumby

ateş_kafa

Evet BlackBerry Internet Service sayesinde mesajların şifrelenmesi çok iyi bir özellik.


evet süper bi özellik milletin işi gücü yok gençler napıyo kim kime kayıyo diye mesajlarını okuycaklar. millet saçmalayacak yer arıyo kim ne yapsın 16-24 yaş gurubunun mesajlarını. Ergenliğe girdik diye kendimizi bi bok sanmaya gerek yok ;)
not: blackberry kullanıcısıyım.18 yaşındayım ben de bir ergenim :D


Bazı insanlar okunmasın isteyebilir ne var yani, forum bir tuhaflaştı bu aralar, herkes sataşacak yer arıyor.
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createemir 7 yıl
Gençler mesajlaşıyodur.
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