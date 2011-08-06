İngiltere'de gençler BlackBerry'i, yetişkinler ise iPhone'u tercih ediyor

İngiltere'de yaşayan gençlerin, yetişkinlerin akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını ve akıllı telefonlara ne kadar bağımlı yaşadıklarını kısa bir süre önce ortaya koyan araştırma firması Ofcom, araştırmasının ikinci ayağında hangi yaş grubunun hangi markalara eğilimli olduğunu bizlerle paylaştı.



Bu araştırma için toplumdan 2073 yetişkin ile 512 genç seçilmiş ve onlara çeşitli sorular yöneltilmiş. Araştırmanın sonuçları ise şu şekilde;

16-24 yaş grubu: %37 BlackBerry - %25 iPhone



25-34 yaş grubu: %20 BlackBerry - %36 iPhone



35-54 yaş grubu: %19 BlackBerry - %36 iPhone



55 ve üzeri yaş grubu: %20 BlackBerry - %23 iPhone

Genç kızlar: %44 BlackBerry - %10 iPhone



Genç erkekler: %28 BlackBerry - %24 iPhone



Gençler ağırlıklı olarak tercihlerini BlackBerry'den yana kullanırken, yaş ilerledikçe ibre iPhone'a doğru yönelmeye başlamış. Genç kızlar ise genç erkeklere oranla BlackBerry'i daha fazla tercih ediyor. Gençlerin Research in Motion'ın BlackBerry modellerini seçmelerinde sık sık mesajlaşmaları etkin rol oynuyor olabilir.



750 milyondan fazla üyeyi bünyesinde barındıran sosyal ağ ve paylaşım sitesi Facebook ise mobil cihazlarla en sık ziyaret edilen siteler arasında gösteriliyor. Sadece 2010 yılının aralık ayında Facebook'da toplamda 43 milyon saat harcanmış.



