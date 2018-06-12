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İngiltere'den bankalara kripto para uyarısı

İngiltere'nin finansal düzenleyici kurumu FCA, ülkede faaliyet gösteren bankaların CEO'larına mektup gönderdi ve kripto paraların getirdiği riskler konusunda uyardı.
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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İngiltere'de toplam 58 bin finansal hizmet şirketi ve mali piyasalarının düzenlenmesinden sorumlu olan ülkenin finansal düzenleyici kurumu FCA, kripto para kullanımının getirdiği risklere dikkat çekmek için ülkede faaliyet gösteren bankaların CEO'larına mektup gönderdi. Daha önce ülkedeki pek çok firmaya kripto paralarla ilgili uyarı yazıları yollayan kurumun bu kez bankalarla özel olarak ilgilenmesinin arkasında yatan neden ise mali suçlar.

Mali suçları detaylıca araştıracak 

Kripto para kullanımının illegal olmayan çok sayıda kullanım amacı taşıyabildiğini ve yenilikçi teknolojik bir finansman aracı olarak kripto paralara yatırım yapabileceğini belirten FCA bununla birlikte bazı kullanıcıların kripto paraları istismar edebileceğinin altını çiziyor. FCA'ya göre kripto paraların anonimliği ve ülkeler arasında kolayca para taşıma yeteneği mali suçlar çok daha kolay bir şekilde işlenebilir hale getirmiş durumda. FCA, bankaların bütün müşterileri aynı sınıfa koyup onları mali suçlar bakımından değerlendirmesini istemese de müşterilerin; işletmelerinin, faaliyetlerinin ve kazançlarının incelenmesini ve mali suç riski taşıyan müşterilerin belirlenmesi isteniyor.
FCA, "uluslararası mali yaptırımlardan kaçınmak için tasarlanan" devlet destekli bir kripto para birimini kullanan müşterilerin mali suçlar bakımından yüksek risk taşıdığının da altını çiziyor. Tabi devlet destekli kripto para birimi denildiğinde akla gelen tek örnek Petro. Venezuela'nın bu yılın başında satışa sunduğu Petro, ABD yaptırımlarından kurtulmak için üretilmiş durumda. FCA'nın uyarısına göre ülkede, Petro'ya yönelik yatırımlar sekteye uğrayabilir.
Bir diğer yüksek risk kriteri ise ICO'lar. ICO'lara yatırım yaparak bir tokeni satın alan ilk kişi olmak mümkün ancak FCA, ICO'lara yüksek miktarda yatırım yapan kişilerin bir çeşit yatırım dolandırıcılığı riski altında olduğunu ve yatırımların detaylıca incelenmesi gerektiğini düşünüyor.
FCA, geçtiğimiz yıl aralık ayında kripto paraların hem hacim hem de değer olarak rekor üstüne rekor kırdığı günlerde, bankalar da dahil olmak üzere denetim altında tuttuğu bütün kurumlara bir yazı göndermiş ve kurumları, kripto paralara yapılan yatırımların büyük kayıplara neden olabileceği yönünde uyarmıştı.

https://www.coindesk.com/uks-financial-watchdog-issues-letter-to-banks-on-risks-of-crypto/ Yorum Yaz
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