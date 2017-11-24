İngiltere'den elektrikli araçlara 500 milyon Pound yatırım

Elektrikli araçlara geçişte iyi bir momentum yakalayan İngiltere, bu momentumu korumakta kararlı. Bu hafta sonbahar bütçesini açıklayan hükümet elektrikli araçlara geçişi desteklemek için önemli yatırımlar yapacak.

Şu anda geçerli olan ve herhangi bir prizli hibritin fiyatını £4500 indiren Plug-In Grant isimli uygulamanın 100 milyon pound ek bir destek ile 2020 yılına kadar sürdürüleceği netleştirildi. Daha da önemlisi şarj istasyonlarının çoğaltılması ve altyapı çalışmaları için özel sektörden gelen 200 milyon pound yatırımın üzerine 400 milyon poundluk bir yatırım da devletten gelecek.

Ülke bu yatırımların kaynağını ise yeni dizel araçlar için arttırılan Şirket Aracı Vergisi ve Araç Tüketim Vergisinden sağlayacak. Yeni oluşturulan bütçe, elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırmak için İngiltere'de önerilen bir dizi girişimin ardından oluşturuldu. Mevcut programlar İngiltere'de elektrikli araç satışlarının %4,2 seviyesine yükselmesine neden olmuş durumda.

Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında Fransa'nın 2040 yılında benzinli ve dizel araçları yasaklama planını duyurması sonrası İngiltere de bu yönde bir karara imza atmıştı.