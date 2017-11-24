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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İngiltere'den elektrikli araçlara 500 milyon Pound yatırım

İngiltere hükümeti bir kısmı araçlarda indirim üzerine, çoğunluğu ise şarj istasyonları ağı kurulumu üzerine olmak üzere elektrikli araçlar için toplamda 500 milyon pound yatırım yapacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Elektrikli araçlara geçişte iyi bir momentum yakalayan İngiltere, bu momentumu korumakta kararlı. Bu hafta sonbahar bütçesini açıklayan hükümet elektrikli araçlara geçişi desteklemek için önemli yatırımlar yapacak.
Şu anda geçerli olan ve herhangi bir prizli hibritin fiyatını £4500 indiren Plug-In Grant isimli uygulamanın 100 milyon pound ek bir destek ile 2020 yılına kadar sürdürüleceği netleştirildi. Daha da önemlisi şarj istasyonlarının çoğaltılması ve altyapı çalışmaları için özel sektörden gelen 200 milyon pound yatırımın üzerine 400 milyon poundluk bir yatırım da devletten gelecek.
Ülke bu yatırımların kaynağını ise yeni dizel araçlar için arttırılan Şirket Aracı Vergisi ve Araç Tüketim Vergisinden sağlayacak. Yeni oluşturulan bütçe, elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırmak için İngiltere'de önerilen bir dizi girişimin ardından oluşturuldu. Mevcut programlar İngiltere'de elektrikli araç satışlarının %4,2 seviyesine yükselmesine neden olmuş durumda.
Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında Fransa'nın 2040 yılında benzinli ve dizel araçları yasaklama planını duyurması sonrası İngiltere de bu yönde bir karara imza atmıştı.

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Nightmare70 1 yıl
Dünya'nın her yerinde elektrikli araçlara teşvik için tüketicilere vergi indirimi, fiyat indirimi vs uygulanırken. Yani tüketicilere destek sağlanırken ülkemiz de inatla üreticilere teşvik verilip tüketicilere alıyorsanız fiyat bu vergi bu denmesi çok saçma. Talep oluştur ki üretici de bunu üretsin pazarda fırsat görsün.
Dünya'nın her yerinde elektrikli araçlara teşvik için tüketicilere vergi indirimi, fiyat indirimi vs uygulanırken. Yani tüketicilere destek sağlanırken ülkemiz ...
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ufuk-34JD58 1 yıl
bizde suyla çalışan araba olsa ,onunda litresi 5 lira olur
özel su vergisi,kdv ötv mtv , trt payı süzme vergisi .vergide vergi
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mutercim 1 yıl
İngiliz para biriminin adı dilimizdeki adı sterlin, arkadaşım. Türkçenin kolunu bacağını kırmaya gerek yok.
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Elsa 1 yıl
Bizde de EPDK arabalarda seneye elektrikli motorun Watt'ına göre vergilendirme getirecek
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Nightmare70 1 yıl
Dünya'nın her yerinde elektrikli araçlara teşvik için tüketicilere vergi indirimi, fiyat indirimi vs uygulanırken. Yani tüketicilere destek sağlanırken ülkemiz de inatla üreticilere teşvik verilip tüketicilere alıyorsanız fiyat bu vergi bu denmesi çok saçma. Talep oluştur ki üretici de bunu üretsin pazarda fırsat görsün.
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DoctorEconomy 1 yıl en beğenilen
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