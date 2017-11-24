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Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini tamamladı

Tesla, Güney Avustralya'daki 100 megawatt'lık dev enerji depolama tesisinin inşaatını tamamladı. Böylece tesis Elon Musk'ın söz verdiği gibi 100 günden kısa bir sürede hazır hale geliyor.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini tamamladı
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Geçtiğimiz yıl Güney Avustralya'da sık sık meydana gelen elektrik kesintileri sonucunda bölge yönetimi, bölgede büyük bir enerji depolama tesisi kurulması için şirketlerle görüşmeye başlamıştı. Yetkililer, 90 şirket arasından Tesla ile anlaşırken Tesla CEO'su Elon Musk; 100 megawatt'lık dev tesisin yapımının 100 gün içinde tamamlanacağının aksi takdirde tesisin yapımı için Tesla'nın herhangi bir ücret almayacağının sözünü vermişti. Eylül ayının sonunda enerji depolama tesisinin inşaatına resmi olarak başlanırken Elon Musk bugün, inşaatın tamamlandığını duyurdu.


Testlere Başlanacak 

Dev enerji tesisinin inşaatının tamamlandığı yerel medya organlarınca da doğrulanırken Güney Avustralya Başbakanı Jay Weatherill, bugün yaptığı açıklama ile Tesla'nın Powerpack bataryalarından oluşan tesisin yakında testlere başlayacağını dile getirdi. Weatherill ayrıca böylesine büyük bir projeyi kısa sürede tamamlamak için muazzam bir çaba gösterdiklerini belirtirken  "Dünyanın en büyük lityum iyon pili enerji karışımımızın önemli bir parçası olacak." ifadesini kullandı.


Tabi tesisin, Elon Musk'ın verdiği süre içinde tamamlanmış olması Tesla mali açıdan olduğu kadar prestij bakımından katkı sağlayacak. Son zamanlarda Model 3 üretimindeki aksaklıklar ve belirlenen üretim hedeflerini tutturamamakla anılan şirket enerji depolama tesisini zamanında teslim ederek şirket geneline yayılan herhangi bir olumsuz durum olmadığını ispatlamış oldu. Ayrıca Elon Musk'ın daha önce de ifade ettiği gibi enerji tesisinin toplam maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar civarında. Yani şirket tesisi zamanında teslim ederek bu ücretten de mahrum kalmamış olacak.


30.000 Haneye Enerji Sağlayacak 

Dünyanın en büyük enerji depolama tesisin yapılması Tesla için önemli ancak tesisin önemi bölge halkı ve yöneticiler için çok daha fazla. Geçtiğimiz yıl eylül ayında bölgede yaşanan elektrik kesintisi yaklaşık 30.000 hanenin elektriksiz kalmasına neden olmuştu. Bu tarihten sonra sıkça yaşanan elektrik kesintileri yetkilileri bir çözüm aramaya iterken Tesla'nın tamamladığı bataryanın 30.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli olacağı belirtiliyor.


100 megawatt'lık tesis, Fransız yenilenebilir enerji şirketi Neoen'un rüzgar santraline bağlanacak. Böylece santralden elde edilen enerji Powerpack'lerde, ihtiyaç anında kullanılmak üzere depolanacak. Tesisin önümüzdeki hafta, testlerin ardından çalışmaya başlayacağı tahmin ediliyor.


https://www.marketwatch.com/story/winning-a-bet-tesla-builds-the-worlds-biggest-battery-for-australia-2017-11-23?mod=industries_twitter_new&link=sfmw_tw Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 1 yıl en beğenilen
onemli bir proje. ruzgar ve gunes enerjisinin onundeki en buyuk engel petrol lobisi yada maliyet degil. bugun gunes ve ruzgar fosil enerjiden cok daha ucuza elektrik uretebiliyor, kuresel isinmayla bu yonde karsi lobide cok zayiflamis durumda. asil engel ruzgar ve gunesin surekli kesintisiz enerji sagliyamiyor olusu. hava durumuna, ruzgar hizina, buluta ve gunun saatine gore cok farkli enerji cikislari oluyor. enerjiyi buyuk olcekde depolamanin yollari gelismedikce ruzgar ve gunesin ana enerji kaynaklari olmasi mumkun degil. tabi burda su sorular aklima geliyor bu kadar buyuk olcekde depolama tesisleri kuruldugunda bunun dogaya etkisi ne olacak, omrunu tamamlayan bataryalar ne yapilcak, dogaya zarari ne olacak. burdada geri donusum teknikleri gelisirse gercek anlamda surdurulebilir, yenilenebilir bir enerji sistemimiz olabilir.
onemli bir proje. ruzgar ve gunes enerjisinin onundeki en buyuk engel petrol lobisi yada maliyet degil. bugun gunes ve ruzgar fosil enerjiden cok daha ucuza ele...
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DH Misafiri 3 ay
Bu büyük bir adım. Neden mi! Rüzgar veya güneş ne olursa üretilip hep sisteme veriliyordu. Bu depolama sistemleri sayesinde rüzgar veya güneş bittiğinde depolar devreye girerek enerji ihtiyacının devamlılığını sağlamış olacak. Tebrikler. Darısı bizimkilerin başına
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pierlupi 1 yıl
Bu şirketin ismini bi sebepten dolayı düşürüp yükselttiler yada şu an bilerek ismi ön planda tutuluyor gibime geliyor. Nedense bu şirketle ilgili burnuma kötü kokular geliyor. Bakalım.
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darkaura 1 yıl en beğenilen
onemli bir proje. ruzgar ve gunes enerjisinin onundeki en buyuk engel petrol lobisi yada maliyet degil. bugun gunes ve ruzgar fosil enerjiden cok daha ucuza elektrik uretebiliyor, kuresel isinmayla bu yonde karsi lobide cok zayiflamis durumda. asil engel ruzgar ve gunesin surekli kesintisiz enerji sagliyamiyor olusu. hava durumuna, ruzgar hizina, buluta ve gunun saatine gore cok farkli enerji cikislari oluyor. enerjiyi buyuk olcekde depolamanin yollari gelismedikce ruzgar ve gunesin ana enerji kaynaklari olmasi mumkun degil. tabi burda su sorular aklima geliyor bu kadar buyuk olcekde depolama tesisleri kuruldugunda bunun dogaya etkisi ne olacak, omrunu tamamlayan bataryalar ne yapilcak, dogaya zarari ne olacak. burdada geri donusum teknikleri gelisirse gercek anlamda surdurulebilir, yenilenebilir bir enerji sistemimiz olabilir.
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sniper23 1 yıl
Sonuçlar nasıl olacak merak ediyorum.
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