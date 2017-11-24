Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini tamamladı

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Geçtiğimiz yıl Güney Avustralya'da sık sık meydana gelen elektrik kesintileri sonucunda bölge yönetimi, bölgede büyük bir enerji depolama tesisi kurulması için şirketlerle görüşmeye başlamıştı. Yetkililer, 90 şirket arasından Tesla ile anlaşırken Tesla CEO'su Elon Musk; 100 megawatt'lık dev tesisin yapımının 100 gün içinde tamamlanacağının aksi takdirde tesisin yapımı için Tesla'nın herhangi bir ücret almayacağının sözünü vermişti. Eylül ayının sonunda enerji depolama tesisinin inşaatına resmi olarak başlanırken Elon Musk bugün, inşaatın tamamlandığını duyurdu.





Testlere Başlanacak

Dev enerji tesisinin inşaatının tamamlandığı yerel medya organlarınca da doğrulanırken Güney Avustralya Başbakanı Jay Weatherill, bugün yaptığı açıklama ile Tesla'nın Powerpack bataryalarından oluşan tesisin yakında testlere başlayacağını dile getirdi. Weatherill ayrıca böylesine büyük bir projeyi kısa sürede tamamlamak için muazzam bir çaba gösterdiklerini belirtirken "Dünyanın en büyük lityum iyon pili enerji karışımımızın önemli bir parçası olacak." ifadesini kullandı.





Tabi tesisin, Elon Musk'ın verdiği süre içinde tamamlanmış olması Tesla mali açıdan olduğu kadar prestij bakımından katkı sağlayacak. Son zamanlarda Model 3 üretimindeki aksaklıklar ve belirlenen üretim hedeflerini tutturamamakla anılan şirket enerji depolama tesisini zamanında teslim ederek şirket geneline yayılan herhangi bir olumsuz durum olmadığını ispatlamış oldu. Ayrıca Elon Musk'ın daha önce de ifade ettiği gibi enerji tesisinin toplam maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar civarında. Yani şirket tesisi zamanında teslim ederek bu ücretten de mahrum kalmamış olacak.





30.000 Haneye Enerji Sağlayacak

Dünyanın en büyük enerji depolama tesisin yapılması Tesla için önemli ancak tesisin önemi bölge halkı ve yöneticiler için çok daha fazla. Geçtiğimiz yıl eylül ayında bölgede yaşanan elektrik kesintisi yaklaşık 30.000 hanenin elektriksiz kalmasına neden olmuştu. Bu tarihten sonra sıkça yaşanan elektrik kesintileri yetkilileri bir çözüm aramaya iterken Tesla'nın tamamladığı bataryanın 30.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli olacağı belirtiliyor.





100 megawatt'lık tesis, Fransız yenilenebilir enerji şirketi Neoen'un rüzgar santraline bağlanacak. Böylece santralden elde edilen enerji Powerpack'lerde, ihtiyaç anında kullanılmak üzere depolanacak. Tesisin önümüzdeki hafta, testlerin ardından çalışmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

https://www.marketwatch.com/story/winning-a-bet-tesla-builds-the-worlds-biggest-battery-for-australia-2017-11-23?mod=industries_twitter_new&link=sfmw_tw