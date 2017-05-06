Inhumans dizisi basın görseli karşınızda

Marvel’in en çok merak edilen filmlerinden birisi olan Inhumans için planlar bir müddet ertelenmiş durumda ve hayranları şimdilik dizisi ile yetinmek zorunda. Sonbaharda başlayacak Inhumans dizisi için ilk basın görseli ve kısa fragman yayınlandı.

Özel gösterim

Film öncesinde heyecanı biraz daha arttırmak isteyen Marvel, geçen yıl sonlarında hikayeyi diziye çevirmeye karar vermişti. ABC kanalında yayınlanacak olan dizi için ayrıca IMAX salonlarında da bir ön gösterim yapılacak.

Televizyon dizisi Royal ailesi etrafında şekilleniyor. Teknolojik olarak çok üstün bir hale gelen Attila şehrinde işler yolunda gitmemektedir. Her şeyin risk altında olduğu şehirde Royal ailesi kritik bir ayrımın eşiğindedir. Sesi sayesinde süper güçlere sahip olan Black Bolt ve eşi Medusa önemli bir karar vermek zorundadır.

Inhumans ilk kez 1965 yılında Fantastik Dörtlü serisinde göründü. Attila şehrine ise 1941 yılındaki Kaptan Amerika serilerinde vurgu yapılmıştı. Inhumans, insanlık tarihinin henüz çok ilkel olduğu dönemlerde evrimsel olarak çok gelişmiş bir ırkı konu ediniyor.

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Agents of S.H.I.E.L.D dizisinde de zaman zaman Inhumans evrenine değinilmişti. Önümüzdeki dönemde artık iki dizinin birbirine geçtiği bölümler göreceğiz. Inhumans dizisinin ilk iki bölümü 1 Eylül itibariyle IMAX sinemalarında gösterilecek ve gösterim iki hafta sürecek. Sonrasında 8 bölümlük bir dizi halinde ABC kanalında yayımlanmaya başlayacak.

Dizide Eme Ikwuakor (Gorgon), Ken Leung (Karnak), Anson Mount (Black Bolt), Serinda Swan (Medusa), Isabelle Cornish (Crystal) ve Iwan Rheon (Maximus) rol alacak.