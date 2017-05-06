Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Inhumans dizisi basın görseli karşınızda

Marvel evreninin en ilginç hikayelerinden birisi olarak kabul edilen Inhumans belki beyazperdeye çok geç çıkacak ancak aradaki boşluğu televizyon dizisi dolduracak.
2 yıl
3,3b
1
5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Marvel’in en çok merak edilen filmlerinden birisi olan Inhumans için planlar bir müddet ertelenmiş durumda ve hayranları şimdilik dizisi ile yetinmek zorunda. Sonbaharda başlayacak Inhumans dizisi için ilk basın görseli ve kısa fragman yayınlandı.

Özel gösterim

Film öncesinde heyecanı biraz daha arttırmak isteyen Marvel, geçen yıl sonlarında hikayeyi diziye çevirmeye karar vermişti. ABC kanalında yayınlanacak olan dizi için ayrıca IMAX salonlarında da bir ön gösterim yapılacak.

Televizyon dizisi Royal ailesi etrafında şekilleniyor. Teknolojik olarak çok üstün bir hale gelen Attila şehrinde işler yolunda gitmemektedir. Her şeyin risk altında olduğu şehirde Royal ailesi kritik bir ayrımın eşiğindedir. Sesi sayesinde süper güçlere sahip olan Black Bolt ve eşi Medusa önemli bir karar vermek zorundadır.

Inhumans ilk kez 1965 yılında Fantastik Dörtlü serisinde göründü. Attila şehrine ise 1941 yılındaki Kaptan Amerika serilerinde vurgu yapılmıştı. Inhumans, insanlık tarihinin henüz çok ilkel olduğu dönemlerde evrimsel olarak çok gelişmiş bir ırkı konu ediniyor.

Ayrıca Bkz. "Google Docs tabanlı yeni bir yemleme yöntemi dalga dalga yayılıyor"

Agents of S.H.I.E.L.D dizisinde de zaman zaman Inhumans evrenine değinilmişti. Önümüzdeki dönemde artık iki dizinin birbirine geçtiği bölümler göreceğiz. Inhumans dizisinin ilk iki bölümü 1 Eylül itibariyle IMAX sinemalarında gösterilecek ve gösterim iki hafta sürecek. Sonrasında 8 bölümlük bir dizi halinde ABC kanalında yayımlanmaya başlayacak.

Dizide Eme Ikwuakor (Gorgon), Ken Leung (Karnak), Anson Mount (Black Bolt), Serinda Swan (Medusa), Isabelle Cornish (Crystal) ve Iwan Rheon (Maximus) rol alacak.

 

http://www.heyuguys.com/marvels-inhumans-trailer/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tr@mmler 2 yıl
Kraliyet ailesi değil maskeli balo davetlileri sanki. Sen saçlarınla adam döv, araba kaldır, ondan sonra ne idiği belirsiz adamlar sana bu tipi ve kostümü layık görsünler. Sesi dağları deviren, heybeti gezegenleri titreten blackbolt'a hiç değinmek istemiyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
illüminati 2 yıl
önce diğer dizilerin yeni sezonları çekilsin her diziyede bir ara sokuyorlar bekleki yeni bölüm gelsin
altı üstüde 40 dakika sürüyor bir sigara iki çekirdek dizi bitmiş oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 2 yıl
boş bir dizi geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl
en sağdaki bizim GOT daki sayko sanırım. onun için izleyebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum Nihil 2 yıl
Çok da iyi görünmüyor açıkçası. Keşke şu Inhumans'ı da Netflix'e yaptırsalardı. ABC gibi bir Network kanalının bütçesiyle çekilebilecek bir şey değil Inhumans.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl MIUI 9 ile ilgili ilk bilgiler 2 yıl Beyin ameliyatlarının süresini 50 kat kısaltan robot 2 yıl Samsung’un ilk çift kameralı telefonu Galaxy C10 olabilir 2 yıl 2040'ta elektrikli otomobil satışları fosil yakıtlı otomobilleri geride bırakacak 2 yıl Gen düzenleme ile canlı farelerdeki HIV DNA'sı yok edildi 2 yıl Volkswagen'in geleceği bu otomobilde saklı: İşte detaylar 2 yıl Avrupa’daki elektrikli araç sayısı hızlı bir şekilde yükseldi 2 yıl Google Play en iyi geliştirici programı sona eriyor 2 yıl Toshiba’dan ultra taşınabilir Portégé X30 kurumsal dizüstü 2 yıl ABD Adalet Bakanlığı'ndan Uber'e gizli yazılım soruşturması 2 yıl Amazon Echo dijital ekrana kavuşuyor 2 yıl BYD, Amerika'da 18 metrelik elektrikli otobüslerin teslimatına başladı 2 yıl Facebook, Hindistan'da 20.000 Wi-Fi noktası açıyor 2 yıl Otsimo: Otizmle mücadelede bir başarı hikayesi 2 yıl CM Masterkeys Lite L Combo "Fiyat / Performans odaklı RGB Klavye ve Fare seti" inceleme 2 yıl Microsoft HoloLens, ameliyatlarda cerrahlara yardımcı olacak 2 yıl Karakterin hareketlerine göre animasyon seçen ANN geliştirildi 2 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün fragmanı yayınlandı 2 yıl Yapay zeka, müzik türlerini belirlemede insanlardan daha iyi 2 yıl Rival Tactics: Clash Royale’e rakip geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Inhumans dizisi basın görseli karşınızda Sonraki AMD Ryzen için önemli güncelleme yolda 2 yıl iPhone şifresi kırdırmanın FBI'a maliyeti 900.000 dolar 2 yıl Samsung Galaxy Note 7R benchmark testlerinde 2 yıl Oculus, VR film stüdyosunu kapatıyor 2 yıl Meizu, kullanıcı arayüzünü herkese açıyor 2 yıl 2si1 "Kotadan korkmayan" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Pek çok popüler iOS uygulamasında açıklar mevcut 2 yıl Hulu'dan bir Marvel bir de Mars dizisi 2 yıl Microsoft'tan, daha güvenli tarayıcı hamlesi 2 yıl Samsung Galaxy S7, S5'i geçmeyi başardı 2 yıl Dünyada en pahalı iPhone 7 Türkiye’de satılıyor 2 yıl Oxford Üniversitesi öğrencileri görme engelliler için sentetik retina geliştirdi 2 yıl Tesla'nın elektrikli tırı, Model 3 ile aynı motora sahip olacak 2 yıl Samsung telefonlara özel Cortana sürümü göründü 2 yıl Ultrason dalgaları ile takip ediliyoruz 2 yıl Game of Thrones dünyasında geçen 4 yeni dizi geliyor 2 yıl İtalya'dan Google'a 306 milyon euroluk vergi cezası 2 yıl Apple giyilebilir cihaz pazarının lideri 2 yıl Milli Muharip Uçak TF-X’in ilk görüntüsü yayınlandı 2 yıl Qualcomm drone'ların LTE ile kontrol edilebileceğinden emin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim