Inno3D 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTS 450 modelini kullanıma sundu

Ekran kartı üreticisi Inno3D, Nvidia'nın GeForce GTS 450 modelini temel alan özel tasarımlı yeni çözümünü pazara sundu. Sahip olduğu soğutucu ile dikkat çeken yeni model, aynı zamanda üzerinde barındırdığı yüksek bellek kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Referans modelden farklı olarak 1GB GDDR5 bellek yerine 2GB GDDR3 bellek ile gelen grafik kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine de sahip.

Üzerinde yer alan soğuytucusu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartın grafik işlem birimi 783MHz'de görev yaparken paralel işlemcileri 1566MHz'de, bellekleri ise 1200MHz'de görev yapıyor. Görüntü aktarımı için HDMI, VGA ve DVI konnektörlerine sahip olan kart, PureVideo HD motoru ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi CUDA ve PhysX teknolojilerini de destekliyor.

Inno3D'nin 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTS 450 modeli ilk olarak Japonya pazarında kullanıma sunuldu.