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Inno3D 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTS 450 modelini kullanıma sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
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19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi Inno3D, Nvidia'nın GeForce GTS 450 modelini temel alan özel tasarımlı yeni çözümünü pazara sundu. Sahip olduğu soğutucu ile dikkat çeken yeni model, aynı zamanda üzerinde barındırdığı yüksek bellek kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Referans modelden farklı olarak 1GB GDDR5 bellek yerine 2GB GDDR3 bellek ile gelen grafik kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine de sahip.

Üzerinde yer alan soğuytucusu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartın grafik işlem birimi 783MHz'de görev yaparken paralel işlemcileri 1566MHz'de, bellekleri ise 1200MHz'de görev yapıyor. Görüntü aktarımı için HDMI, VGA ve DVI konnektörlerine sahip olan kart, PureVideo HD motoru ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabildiği gibi CUDA ve PhysX teknolojilerini de destekliyor.

Inno3D'nin 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTS 450 modeli ilk olarak Japonya pazarında kullanıma sunuldu.


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kefaret 8 yıl
hocam tmm cokta ahım sahım biseye benzemiyo ama bu kadar kötülemeniz için ne demiş adamlar. bu özellikle piyasada asus kartta var msi da. ben hala çözemedim bu özellik işini.
şöle 1 şu 2şu seklinde acıklayabilcek bi arkadas var mı bulanık beyinler anlasın olayı.
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forvet09 8 yıl
soğutucu güzel. gddr3 bellek ile %15 gibi performans kaybı olabilir. fiyatı iyi olmaz bellek miktarının yüksek olması ile.
kısaca fan koleksiyoncusu değil isen alınacak kart değil..
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Megavolt 8 yıl
Fan'ı da kasa fanından halliceymiş...
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selahattın ısık 8 yıl
bundan bir tane alıp eğer oluyorsa fizik kartı için gtx 590 ın yanına koyarsın kendinide gtx 590 nı da soğutur..
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emrebo 8 yıl
Soğutucu vantilatör olarak kullanılabilir, o karta fazla büyük olmuş
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peters 8 yıl
Bari yapmışken 2gb tın yanına 256bit koysalardı ozaman birşeye benzerdi :)
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Batuist 8 yıl
çirkinlik yarışması yapsalar o kart birinci olur.. gerçi serin ve sessiz çalışıyorsa kasa içinde kart kamufle olacağından çirkin olsada farketmez..
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Elektrox 8 yıl
2gb 128bit ekran kartı deyince aklıma ilk casper geliyor:D acaba bu modeller türkiye dışında satışı nasıl:D
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SatisFacti0n 8 yıl
1GB GDDR5 Yerine 2GB GDDR3 ?

Gene Aynı Hatta Daha Kötü Değişen ne olduki
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MC_CooL 8 yıl
ekran kartı seçimini bellek kapasitesine göre yapanlar için ideal olmuş :D
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krmtrylcn 8 yıl
:D
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Ahmeteyup 8 yıl
Saçmalardan seçmeler..
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Tiegro 8 yıl
Casper'a gün doğdu
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