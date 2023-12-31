İnsan atığından düşük karbon emisyonlu jet yakıtı üretildi

Şirket, sürdürülebilir havacılık yakıtını geliştirmeye devam etmek için 2021 yılında Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı'ndan 2 milyon pound hibe aldı. Şirket, henüz ticari olarak satışa sunulmasa da, yakıtını küresel pazara sunma yolunda ilerlediğini ve ilk ticari tesisini 5 yıl içinde faaliyete geçireceğini söylüyor. Şirket, 2028'den itibaren yakıt tedarik etmek için düşük maliyetli havayolu Wizz Air ile bir ortaklık imzaladı.
10 kat daha az karbon salınımı yapıyor
Firma şu anda atıkları Birleşik Krallık'taki su şirketlerinden alıyor ve rafine edilmiş kanalizasyonu, sıvı atığı çamur veya ham petrole dönüştüren hidrotermal sıvılaştırma adı verilen bir işlemle elde ediyor. Ortaya çıkan katı yan ürünler de mahsul gübresine dönüştürülebiliyor. Şirket, tüm sürecin karbon yoğunluğunun megajoule başına 7,97 gram karbondioksit (gCO²e/MJ) olduğunu iddia ediyor. Karşılaştıracak olursak jet yakıtı için karbon yoğunluğu 85 ila 95 gCO²e/MJ arasında değişiyor.
Karbon nötr hedefine ulaşmak için Avrupa ve ABD'deki düzenleyiciler ve liderler hedef koymuş durumda. Elektrikli araçlar ile otomobil endüstrisinde ilerleme kaydedilmiş olsa da, batarya ile çalışan ticari uçakları görmemiz biraz zaman alabilir. Bu nedenle, daha çevre dostu jet yakıtı alternatifleri büyük önem taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.