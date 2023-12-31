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    Anlık Bildirim

    İnsan atığından düşük karbon emisyonlu jet yakıtı üretildi

    İngiltere'de bir şirket, insan atıklarından yeni bir jet yakıtı türü geliştirdi. Şirket, geliştirdikleri yakıtın, normal jet yakıtından yüzde 90 daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu söylüyor.
    İnsan atığından düşük karbon emisyonlu jet yakıtı üretildi Tam Boyutta Gör
    İngiltere merkezli Firefly Green Fuels, fosil yakıt içermeyen, insan atıklarından üretilen yeni bir jet yakıtı türü geliştirdi. Şirket, geliştirdikleri yakıtın bugün havacılıkta kullanılandan yüzde 90 daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu doğrulamak için Cranfield Üniversitesi'ndeki uzmanlarla birlikte çalıştı. Bağımsız denetleyiciler tarafından yapılan testler, Firefly Green Fuels'in geliştirdiği yakıtın standart A1 jet yakıtıyla neredeyse aynı olduğunu doğruladı.

    Şirket, sürdürülebilir havacılık yakıtını geliştirmeye devam etmek için 2021 yılında Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı'ndan 2 milyon pound hibe aldı. Şirket, henüz ticari olarak satışa sunulmasa da, yakıtını küresel pazara sunma yolunda ilerlediğini ve ilk ticari tesisini 5 yıl içinde faaliyete geçireceğini söylüyor. Şirket, 2028'den itibaren yakıt tedarik etmek için düşük maliyetli havayolu Wizz Air ile bir ortaklık imzaladı.

    10 kat daha az karbon salınımı yapıyor

    Firma şu anda atıkları Birleşik Krallık'taki su şirketlerinden alıyor ve rafine edilmiş kanalizasyonu, sıvı atığı çamur veya ham petrole dönüştüren hidrotermal sıvılaştırma adı verilen bir işlemle elde ediyor. Ortaya çıkan katı yan ürünler de mahsul gübresine dönüştürülebiliyor. Şirket, tüm sürecin karbon yoğunluğunun megajoule başına 7,97 gram karbondioksit (gCO²e/MJ) olduğunu iddia ediyor. Karşılaştıracak olursak jet yakıtı için karbon yoğunluğu 85 ila 95 gCO²e/MJ arasında değişiyor.

    İnsan atığından düşük karbon emisyonlu jet yakıtı üretildi Tam Boyutta Gör
    Organik maddenin fosil yakıtlara dönüşmesi milyonlarca yıl alıyor. Firefly'ın çözümü ise birkaç gün içinde yakıt üretmeyi mümkün kılıyor. Daha da önemlisi insan atığı yaygın olarak bulunabilen bir kaynak. Sürdürülebilir jet yakıtının mevcut jet yakıtından pahalı olup olmadığı henüz belli değil. Yorum yapmak için şirkete henüz ulaşılamadığı belirtiliyor. Ancak şirketin CEO'su James Hygate yaptığı açıklamada, insan atıklarının asla tükenmeyecek ucuz ve bol miktarda bulunan bir hammadde olduğunu belirtti.

    Karbon nötr hedefine ulaşmak için  Avrupa ve ABD'deki düzenleyiciler ve liderler hedef koymuş durumda. Elektrikli araçlar ile otomobil endüstrisinde ilerleme kaydedilmiş olsa da, batarya ile çalışan ticari uçakları görmemiz biraz zaman alabilir. Bu nedenle, daha çevre dostu jet yakıtı alternatifleri büyük önem taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 19 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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