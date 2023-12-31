İnsan atığından düşük karbon emisyonlu jet yakıtı üretildi

Tam Boyutta Gör İngiltere merkezli Firefly Green Fuels, fosil yakıt içermeyen, insan atıklarından üretilen yeni bir jet yakıtı türü geliştirdi. Şirket, geliştirdikleri yakıtın bugün havacılıkta kullanılandan yüzde 90 daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu doğrulamak için Cranfield Üniversitesi'ndeki uzmanlarla birlikte çalıştı. Bağımsız denetleyiciler tarafından yapılan testler, Firefly Green Fuels'in geliştirdiği yakıtın standart A1 jet yakıtıyla neredeyse aynı olduğunu doğruladı.

Şirket, sürdürülebilir havacılık yakıtını geliştirmeye devam etmek için 2021 yılında Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı'ndan 2 milyon pound hibe aldı. Şirket, henüz ticari olarak satışa sunulmasa da, yakıtını küresel pazara sunma yolunda ilerlediğini ve ilk ticari tesisini 5 yıl içinde faaliyete geçireceğini söylüyor. Şirket, 2028'den itibaren yakıt tedarik etmek için düşük maliyetli havayolu Wizz Air ile bir ortaklık imzaladı.

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10 kat daha az karbon salınımı yapıyor

Firma şu anda atıkları Birleşik Krallık'taki su şirketlerinden alıyor ve rafine edilmiş kanalizasyonu, sıvı atığı çamur veya ham petrole dönüştüren hidrotermal sıvılaştırma adı verilen bir işlemle elde ediyor. Ortaya çıkan katı yan ürünler de mahsul gübresine dönüştürülebiliyor. Şirket, tüm sürecin karbon yoğunluğunun megajoule başına 7,97 gram karbondioksit (gCO²e/MJ) olduğunu iddia ediyor. Karşılaştıracak olursak jet yakıtı için karbon yoğunluğu 85 ila 95 gCO²e/MJ arasında değişiyor.

Tam Boyutta Gör Organik maddenin fosil yakıtlara dönüşmesi milyonlarca yıl alıyor. Firefly'ın çözümü ise birkaç gün içinde yakıt üretmeyi mümkün kılıyor. Daha da önemlisi insan atığı yaygın olarak bulunabilen bir kaynak. Sürdürülebilir jet yakıtının mevcut jet yakıtından pahalı olup olmadığı henüz belli değil. Yorum yapmak için şirkete henüz ulaşılamadığı belirtiliyor. Ancak şirketin CEO'su James Hygate yaptığı açıklamada, insan atıklarının asla tükenmeyecek ucuz ve bol miktarda bulunan bir hammadde olduğunu belirtti.

Karbon nötr hedefine ulaşmak için Avrupa ve ABD'deki düzenleyiciler ve liderler hedef koymuş durumda. Elektrikli araçlar ile otomobil endüstrisinde ilerleme kaydedilmiş olsa da, batarya ile çalışan ticari uçakları görmemiz biraz zaman alabilir. Bu nedenle, daha çevre dostu jet yakıtı alternatifleri büyük önem taşıyor.

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