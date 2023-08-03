İnsanlık dünyanın bir yıllık doğal kaynağını şimdiden tüketti!

- Dünya Limit Aşım Günü nedir?
- Kaynakları uzunca bir süredir erkenden tüketiyoruz
- Türkiye kaynaklarını çoktan tüketti
- Çözümler önümüzde
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Dünya Limit Aşım Günü nedir?
Dünya Limit Aşım Günü, doğal süreçlerden elde edilebilen toplam ekolojik hizmet miktarını tanımlayan ve ardından bunu insanlığın bu süreçleri ne kadar hızlı tükettiğiyle karşılaştıran bir ölçümdür.Bu hizmetler arasında temiz hava ve su, orman ürünleri, verimli toprak, tozlaşma, balıkçılık, arazi kullanımı vb. yer alıyor.
Kaynakları uzunca bir süredir erkenden tüketiyoruz
Bununla birlikte 1970'lerden bu yana insanlık, elimizdeki hizmetleri tüketmekle yetinmeyip bunları aşırı kullanmaya başladı - böylece gelecekte aynı kaynakların daha az kullanılmasına neden olan uzun vadeli etkiler yaratarak bu sorunları daha da derinleştirdi. Organizasyon tarafından 1961'den bu yana tutulan verilere göre ilk kaynak aşımı 25 Aralık 1971'de oldu.
İnsanlık daha kalabalık hale geldikçe ve insanlar daha fazla kaynak talep ettikçe, bu durum sorunu daha da derinleştiriyor. Daha az savurgan olmalı ve daha az kaynak kullanmalıyız, ancak sadece ters yönde ilerliyoruz. Bu durum da akıllara İktisat biliminde üzerinde durulan şu varsayımı akıllara getiriyor: “Dünyada kaynaklar sınırlıdır fakat insanoğlunun istekleri sınırsızdır.”
Yine de her ülke kaynak bütçesini aynı anda aşmıyor, her ülkenin kaynak kullanımı tüketimine göre hesaplanıyor. Örneğin tüm dünya kaynakları Katar veya ABD’nin kullandığı gibi kullansaydı meyve ağaçları çiçek açmadan Dünya'nın mevcut kaynaklarını aşılmış olacaktı.
Türkiye kaynaklarını çoktan tüketti
Çözümler önümüzdeKaynakça https://www.overshootday.org/ https://electrek.co/2023/08/02/humanity-will-use-1-7-earths-worth-of-resources-this-year/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü