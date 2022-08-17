Tam Boyutta Gör

İngiltere Cornwall merkezli bir teknoloji şirketi olan Engineered Arts, insansı robot Ameca’nın yeni yeteneklerini gösteren bir video paylaştı. Firma tarafından ''dünyanın en gelişmiş insansı'' robotu olarak nitelendirilen Ameca, daha önce sahip olduğu yüz mimikleri ile oldukça dikkat çekmişti.

Yüz ifadeleri daha da iyi hale getirildi

Hareket sensörleri, göz kameraları ve göğsüne monte edilmiş yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olan Ameca, yaklaşık iki metre uzaklığa kadar yüzleri tanıyabiliyor ve duyguları, yaşı ve cinsiyeti tahmin edebiliyor. Yeni paylaşılan videoda bu işlevleri yerine getiren insansı robot, yüz mimikleri ve hareketleri ile ayna karşısında şaşırtıcı bir şekilde kendini tanıyor gibi gözüküyor.

İnsansı robot Ameca, kişisel alanını korumayı öğrendi 7 ay önce eklendi

Ayrıca paylaşılan videoya ek olarak Ameca'nın, esneme, omuz silkme, işaret etme, el sallama, ağzını açma, birisini susturma veya duyamadığında karşı tarafı hareket ve çeşitli yüz ifadeleri ile uyarabilme yeteneklerine sahip olduğunu belirtelim. Engineered Arts ekibi, robot ve insan etkileşiminin sınırlarını zorlamaya devam etmek için Ameca tarafından kullanılan Tritium işletim sistemini daha da geliştirmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

İnsansı robot Ameca yeni yetenekler kazandı: İşte videosu