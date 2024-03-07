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    Anlık Bildirim

    İnsansız deniz aracı OKHAN, Katar'da görücüye çıktı

    Kayacı Savunma tarafından geliştirilen insansız su üstü deniz aracı OKHAN, Katara'da düzenlenen DIMDEX 2024 fuarında sergilendi. OKHAN özellikleri neler?          
    İnsansız deniz aracı OKHAN özellikleri Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin silahlı insansız hava araçlarındaki yeteneği denize taşınıyor. İnsansız deniz aracı geliştiren şirket sayısı artıyor. Kayacı Savunma isimli yerli savunma sanayi şirketi tarafından geliştirilen insansız su üstü aracı OKHAN; Katar’da düzenlenen 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) sergilendi.

    Yaklaşık 10 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından geliştirilen OKHAN, 2 yıldır deniz testlerini sürdürüyor. OKHAN, Türkiye ve uluslararası pazarda görev bekliyor.

    Otonom sürüş özelliği ve yüksek yerlilik oranıyla dikkat çekiyor

    İnsansız deniz aracı OKHAN; 11,5 metre boya, 7 ton ağırlığa, 2x195 toplam 390 beygir gücü, 30 knot azami hız ve 350 mil seyir menzili özelliklerine sahip. Otonom olarak keşif, gözetleme ve takip görevleri yapabiliyor. Gemi, yüzde 85 yerlilik oranı ile dikkat çekiyor.

    Kayacı Savunma, ihracat için Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkeleri ile Endonezya pazarını hedeflediklerini belirledi.

    İnsansız deniz aracı OKHAN özellikleri Tam Boyutta Gör

    İnsansız Deniz Aracı OKHAN Özellikleri

    Teknik Özellikler:

    • Gövde uzunluğu : 11,4 m
    • Motor gücü : 390 H
    • Azami Hız : 30 knots
    • Seyir Menzili : Gece ve gündüz 350 deniz mili
    • Telemetri : Kriptolu LOS haberleşmesi, Kriptolu uydu haberleşmesi (opsiyonel)

    Diğer Özellikler:

    • Otonom olarak engelden sakınma manevraları yapabilme
    • Hareketli Kara ve Deniz platformlarından da kumanda edilebilme
    • 1,5 Ton ağırlığına kadar faydalı yük taşıyabilme
    • Mühimmat Fırlatıcı Lançer
    • Aktif /pasif radar reflektör
    • RF Karıştırıcı ve diğer elektronik harp sistemleri

    Görevler:

    • İnsansız ve Tam Otonom Seyir Kabiliyeti
    • Keşif, Gözetleme ve istihbarat toplama Görevi
    • Yapay Zekâ ile Optimum Seyir Kabiliyeti
    • Görüntü İşleme ile Hedef Tespit ve Teşhis Özelliği
    • Yüksek Değerli Birim Koruma ve Nöbet Görevi
    • Ana Birimlere Eskort Edebilme Özelliği
    • Silahlandırıldığında taarruz ve savunma
    • Düzensiz Göç ile Etkin Mücadele

    Sensörler:

    • 24 deniz mili menzilli Otomatik hedef algılama özellikli deniz radarı,
    • Termal kamera, gündüz kamerası, seyir kamerası,
    • Uydu Telemetri,
    • GNSS, INS,
    • Çakar lamba, Siren, Anons sistemi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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