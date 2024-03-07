İnsansız deniz aracı OKHAN, Katar'da görücüye çıktı

- Otonom sürüş özelliği ve yüksek yerlilik oranıyla dikkat çekiyor
- İnsansız Deniz Aracı OKHAN Özellikleri
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Yaklaşık 10 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından geliştirilen OKHAN, 2 yıldır deniz testlerini sürdürüyor. OKHAN, Türkiye ve uluslararası pazarda görev bekliyor.
Otonom sürüş özelliği ve yüksek yerlilik oranıyla dikkat çekiyor
İnsansız deniz aracı OKHAN; 11,5 metre boya, 7 ton ağırlığa, 2x195 toplam 390 beygir gücü, 30 knot azami hız ve 350 mil seyir menzili özelliklerine sahip. Otonom olarak keşif, gözetleme ve takip görevleri yapabiliyor. Gemi, yüzde 85 yerlilik oranı ile dikkat çekiyor.
Kayacı Savunma, ihracat için Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkeleri ile Endonezya pazarını hedeflediklerini belirledi.
İnsansız Deniz Aracı OKHAN Özellikleri
Teknik Özellikler:
- Gövde uzunluğu : 11,4 m
- Motor gücü : 390 H
- Azami Hız : 30 knots
- Seyir Menzili : Gece ve gündüz 350 deniz mili
- Telemetri : Kriptolu LOS haberleşmesi, Kriptolu uydu haberleşmesi (opsiyonel)
Diğer Özellikler:
- Otonom olarak engelden sakınma manevraları yapabilme
- Hareketli Kara ve Deniz platformlarından da kumanda edilebilme
- 1,5 Ton ağırlığına kadar faydalı yük taşıyabilme
- Mühimmat Fırlatıcı Lançer
- Aktif /pasif radar reflektör
- RF Karıştırıcı ve diğer elektronik harp sistemleri
Görevler:
- İnsansız ve Tam Otonom Seyir Kabiliyeti
- Keşif, Gözetleme ve istihbarat toplama Görevi
- Yapay Zekâ ile Optimum Seyir Kabiliyeti
- Görüntü İşleme ile Hedef Tespit ve Teşhis Özelliği
- Yüksek Değerli Birim Koruma ve Nöbet Görevi
- Ana Birimlere Eskort Edebilme Özelliği
- Silahlandırıldığında taarruz ve savunma
- Düzensiz Göç ile Etkin Mücadele
Sensörler:
- 24 deniz mili menzilli Otomatik hedef algılama özellikli deniz radarı,
- Termal kamera, gündüz kamerası, seyir kamerası,
- Uydu Telemetri,
- GNSS, INS,
- Çakar lamba, Siren, Anons sistemi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.