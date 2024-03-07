İnsansız deniz aracı OKHAN, Katar'da görücüye çıktı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin silahlı insansız hava araçlarındaki yeteneği denize taşınıyor. İnsansız deniz aracı geliştiren şirket sayısı artıyor. Kayacı Savunma isimli yerli savunma sanayi şirketi tarafından geliştirilen insansız su üstü aracı OKHAN; Katar’da düzenlenen 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) sergilendi.

Yaklaşık 10 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından geliştirilen OKHAN, 2 yıldır deniz testlerini sürdürüyor. OKHAN, Türkiye ve uluslararası pazarda görev bekliyor.

Otonom sürüş özelliği ve yüksek yerlilik oranıyla dikkat çekiyor

İnsansız deniz aracı OKHAN; 11,5 metre boya, 7 ton ağırlığa, 2x195 toplam 390 beygir gücü, 30 knot azami hız ve 350 mil seyir menzili özelliklerine sahip. Otonom olarak keşif, gözetleme ve takip görevleri yapabiliyor. Gemi, yüzde 85 yerlilik oranı ile dikkat çekiyor.

Aziz Yıldırım’ın şirketi Dearsan’dan Katar’a hücumbot ihracatı 1 gün önce eklendi

Kayacı Savunma, ihracat için Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkeleri ile Endonezya pazarını hedeflediklerini belirledi.

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İnsansız Deniz Aracı OKHAN Özellikleri

Teknik Özellikler:

Gövde uzunluğu : 11,4 m

Motor gücü : 390 H

Azami Hız : 30 knots

Seyir Menzili : Gece ve gündüz 350 deniz mili

Telemetri : Kriptolu LOS haberleşmesi, Kriptolu uydu haberleşmesi (opsiyonel)

Diğer Özellikler:

Otonom olarak engelden sakınma manevraları yapabilme

Hareketli Kara ve Deniz platformlarından da kumanda edilebilme

1,5 Ton ağırlığına kadar faydalı yük taşıyabilme

Mühimmat Fırlatıcı Lançer

Aktif /pasif radar reflektör

RF Karıştırıcı ve diğer elektronik harp sistemleri

Görevler:

İnsansız ve Tam Otonom Seyir Kabiliyeti

Keşif, Gözetleme ve istihbarat toplama Görevi

Yapay Zekâ ile Optimum Seyir Kabiliyeti

Görüntü İşleme ile Hedef Tespit ve Teşhis Özelliği

Yüksek Değerli Birim Koruma ve Nöbet Görevi

Ana Birimlere Eskort Edebilme Özelliği

Silahlandırıldığında taarruz ve savunma

Düzensiz Göç ile Etkin Mücadele

Sensörler:

24 deniz mili menzilli Otomatik hedef algılama özellikli deniz radarı,

Termal kamera, gündüz kamerası, seyir kamerası,

Uydu Telemetri,

GNSS, INS,

Çakar lamba, Siren, Anons sistemi

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