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    İnsansız helikopter ALPİN, Airbus iş birliği ile deniz görevlerine hazırlanıyor

    Titra Teknoloji ve Airbus arasında yapılan işbirliği ile ALPİN, deniz platformlarına iniş-kalkış yapabilme yeteneği kazanacak. ALPİN özellikleri neler?            
    İnsansız helikopter ALPİN, deniz görevlerine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN, deniz platformlarına iniş-kalkış yapabilme yeteneği kazanacak. ALPİN'i geliştiren Titra Teknoloji ve Airbus arasında SEDEC fuarında iş birliği protokolü imzalandı.

    Titra Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Abdulkadir Şener, Airbus ile proje için yaklaşık 4-5 aydır çalıştıklarını söyledi. SEDEC'te beraber bir platform geliştirme anlamında imza attıklarını bildiren Şener, ALPİN'in Türkiye'nin ilk insansız helikopteri olmakla beraber dünyada da sınıfında sayılı helikopterler arasında yer aldığını bildirdi.

    ALPİN'in muharebe sahasında kendini kanıtlamış bir ürün olarak ilk defa Türkiye'de Kuzey Irak bölgesinde kullanıldığını ifade eden Şener, bunun yanında platformun deniz kuvvetleri tarafından kullanılmasına yönelik dünyadan ve Türkiye'den talepler aldıklarını belirtti.

    İnsansız helikopter ALPİN, deniz görevlerine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Airbus ile yapılan iş birliği sayesinde ALPİN, gemilerden iniş ve kalkış özelliğine kavuşacak. Önümüzdeki 6 ay içinde sistemin tamamlanması planlanıyor. Böylelikle Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan ALPİN, Deniz Kuvvetleri'nin de kullanımına sunulacak.

    Titra'nın otopilotu teknolojileri üzerine birtakım donanım ve yazılım entegrasyonunu eklenecek.. Airbus'ın tecrübesinden faydalanılacak. Airbus'un daha önce bu sınıfta bir platformla bu konuda bir çözümü yoktu. Airbus da kendilerine bu kabiliyeti kazandırmış olacaklar. İki taraf da bu konuda çok heyecanlı olduğunu belirtiyor

    Yurt dışında test edilecek

    ALPİN için hemen hemen her kıtadan birçok ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini duyuran Titra Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Abdulkadir Şener, "Gelip demolarını gören, memnun olan, fiyat isteyen, teklif isteyen çok fazla ülke var. ALPİN'in hem geliştirilmesini hem üretimiyle alakalı HAB bölgesinde yeni bir fabrika kuruyoruz, bunun altyapılarını oluşturuyoruz. Sene sonuna kadar en az birkaç ülkeyle ALPİN'le, kamikaze ürünlerimizle, ürün gruplarının tamamıyla ilgili protokoller imzalamayı hedefliyoruz. Çok fazla talep var. Açıkçası biz biraz ince eleyip sık dokuyoruz." dedi.

    ALPİN Kuzey Irak'ta kullanıldıktan sonra sahadan birtakım geri bildirimler aldıklarını dile getiren Abdulkadir Şener, bunlara ilişkin geliştirme süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Her geçen gün platformlarının daha da ayakları yere basar hale geldiğini vurgulayan Şener, "Yurt dışında test yapacağımız ülkeler var. Platformu oralara götürüp testlerimizi yaptıktan sonra bu protokollerin hızlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

    İnsansız helikopter ALPİN özellikleri

    • Havada Kalış Süresi: 9+ Saat
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 200 Kg
    • Uçuş İrtifası: 21.000 ft
    • Kontrol Yarıçapı: 200 Km
    • Termal ve gece görüşlü kameralarla 7/24 gözetleme yapabilme ve “hover” özelliğiyle havada asılı kalarak, istenilen bir noktayı veya hedefi sabit bir şekilde gözlemleyebilme
    • Tam otonom uçuş yeteneği
    • Havada uzun kalış süresi
    • Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi
    • Hedef takibi için “hover” ve “pirouette” yeteneği
    • Çoklu ve farklı faydalı yük entegrasyon imkânı
    • Farklı konseptlerde kullanım imkânı: Keşif gözetleme görevi, enerji hat kontrolü, kargo taşımacılığı, haritalama, acil baz istasyonu, afet bölgesine müdahale, arama kurtarma faaliyetleri, zirai ilaçlama, telsiz röle vb.
    • Kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir otopilot modları
    • Hafif taktik tekerlekli araçlarla taşınabilme imkânı Mode A/C/S transponder sistemi (opsiyonel)
    • Muhabere (hava-hava/ hava-yer) sistemleri (opsiyonel) Gerçek zamanlı görüntü aktarma (opsiyonel)
    • Entegre kamera sistemi ile otonom hedef takibi (opsiyonel) GNSS Antijam sistem entegrasyonu (opsiyonel)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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