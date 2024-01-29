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    İnsansız kara aracı BARKAN, 1000 kilometreyi devirdi

    Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve envantere alınan insansız kara aracı BARKAN, kar ve çamurlu sahalarda, zorlu coğrafyalarda 1000 kilometreyi geride bıraktı.
    İnsansız kara aracı BARKAN, 1000 kilometreyi devirdi Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı BARKAN, kar ve çamurlu sahalarda, zorlu coğrafyalarda 1000 kilometreyi geride bıraktı.

    Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle karşılanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar çok yönlü sürüyor.

    Bu çalışmalarda insansız sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Uzun süredir kullanılan insansız hava araçlarının çeşitliliği artarken son dönemde bunlara insansız kara ve deniz araçları eklenmeye başladı.

    İnsansız kara araçlarında farklı sınıflarda yerli ve milli çözümler göreve hazır hale getirilirken, ortaya çıkan platformlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuluyor.

    İnsansız kara aracı BARKAN, 1000 kilometreyi devirdi Tam Boyutta Gör
    Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan araçlardan biri de "orta sınıf 1. seviye insansız kara aracı" BARKAN. HAVELSAN tarafından yürütülen "dijital birlik" konseptinin karadaki unsurlarından biri olan BARKAN, ilk versiyon aracın kullanıcı isterlerine uygun olarak geliştirilmesiyle ortaya çıktı.

    Saha testlerinin ardından 2023 sonunda envantere giren BARKAN, kar ve çamurla kaplı, zorlu coğrafi koşullarda bugüne kadar 1000 kilometreden fazla mesafe katetti.

    İnsansız kara aracı BARKAN, 1000 kilometreyi devirdi Tam Boyutta Gör
    BARKAN, sahip olduğu özelliklerle güvenlik güçlerine karşı asimetrik tehditleri ortadan kaldırmanın yanı sıra zorlu arazi ve sert hava koşullarının üstesinden gelebiliyor. Yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini artıran BARKAN, çeviklik gerektiren birçok senaryoda ileri güvenlik sağlamak üzere tasarlandı.

    Modüler yapısı ve son teknoloji faydalı yük opsiyonları ile BARKAN, farklı tip silahlarla taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle yerine getirebiliyor. BARKAN, sürü altyapısıyla diğer otonom araçlarla ortak harekat gerçekleştirebiliyor. Araç, saatte 13 kilometreden fazla hıza ulaşıp, 5 saatten uzun görev yapabiliyor.

    Kullanıcının güvenini kazandı

    HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, BARKAN aracının zorlu arazi koşullarında yapılan doğrulama testlerinde 1000 kilometreyi aşarak sahada kullanıcının güvenini kazandığını söyledi. Ataoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının çizdiği misyon doğrultusunda HAVELSAN olarak çalışmalarımızı yoğun şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda otonomi ve komuta kontrol yazılımlarında iyi bir noktaya geldik. BARKAN projesi bu anlamda bizim için önemli bir referans noktası oldu. HAVELSAN'ın bu yazılım kabiliyetlerini önümüzdeki dönem birçok platform üzerine entegre etmek için çalışma yürütüyoruz. Robotik ve otonom sistemler alanında önümüzdeki dönemde daha fazla yeniliğe öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bunun bir sonucu olarak önümüzdeki günlerde HAVELSAN'ın geliştirdiği yazılım kabiliyetlerini sahada birçok platformla göstermeyi planlıyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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