İnsansız kara aracı BARKAN, 1000 kilometreyi devirdi

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle karşılanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar çok yönlü sürüyor.
Bu çalışmalarda insansız sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Uzun süredir kullanılan insansız hava araçlarının çeşitliliği artarken son dönemde bunlara insansız kara ve deniz araçları eklenmeye başladı.
İnsansız kara araçlarında farklı sınıflarda yerli ve milli çözümler göreve hazır hale getirilirken, ortaya çıkan platformlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuluyor.
Saha testlerinin ardından 2023 sonunda envantere giren BARKAN, kar ve çamurla kaplı, zorlu coğrafi koşullarda bugüne kadar 1000 kilometreden fazla mesafe katetti.
Modüler yapısı ve son teknoloji faydalı yük opsiyonları ile BARKAN, farklı tip silahlarla taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle yerine getirebiliyor. BARKAN, sürü altyapısıyla diğer otonom araçlarla ortak harekat gerçekleştirebiliyor. Araç, saatte 13 kilometreden fazla hıza ulaşıp, 5 saatten uzun görev yapabiliyor.
Kullanıcının güvenini kazandı
HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, BARKAN aracının zorlu arazi koşullarında yapılan doğrulama testlerinde 1000 kilometreyi aşarak sahada kullanıcının güvenini kazandığını söyledi. Ataoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının çizdiği misyon doğrultusunda HAVELSAN olarak çalışmalarımızı yoğun şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda otonomi ve komuta kontrol yazılımlarında iyi bir noktaya geldik. BARKAN projesi bu anlamda bizim için önemli bir referans noktası oldu. HAVELSAN'ın bu yazılım kabiliyetlerini önümüzdeki dönem birçok platform üzerine entegre etmek için çalışma yürütüyoruz. Robotik ve otonom sistemler alanında önümüzdeki dönemde daha fazla yeniliğe öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bunun bir sonucu olarak önümüzdeki günlerde HAVELSAN'ın geliştirdiği yazılım kabiliyetlerini sahada birçok platformla göstermeyi planlıyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.