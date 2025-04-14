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    Paletli insansız kara aracı FEDAİ göreve başladı

    Best Grup tarafından geliştirilen minik tank görünümlü paletli FEDAİ-1 ve tekerlekli FEDAİ-2 güvenlik güçlerinin kullanıma sunuldu. FEDAİ insansız kara araçlarının özellikleri neler?
    Paletli insansız kara aracı FEDAİ göreve başladı Tam Boyutta Gör
    Best Grup Savunma Sanayii tarafından geliştirilen inansız kara araçları güvenlik güçlerinin hizmetine sunuldu. Paletli insansız kara aracı FEDAİ-1 ve tekerlekli insansız kara aracı FEDAİ-2 iki kullanıcının kullanıma sundu.

    İnsansız mini tank FEDAİ-1

    Paletli insansız kara aracı FEDAİ göreve başladı Tam Boyutta Gör
    Paletli yapısıyla minik bir tank gibi gözüken FEDAİ-1, 600 kilogram yük çekme kapasitesine sahip. FEDAİ-1 300 milimetre hendekleri geçebiliyor ve bu sayede engebeli arazilerde kullanılabiliyor.

    FEDAİ-1, yüzde 30 yan, yüzde 40 dik eğim çıkabiliyor. Uzaktan kumanda ile 300-1000 metre mesafeden kullanılabilen FEDAİ-1, 7,62 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi, yük sepeti, kısa menzilli gözetleme sistemi gibi faydalı yüklerle görev yapabiliyor.

    Paletli insansız kara aracı FEDAİ göreve başladı Tam Boyutta Gör

    Tekerlekli FEDAİ-2

    Paletli insansız kara aracı FEDAİ göreve başladı Tam Boyutta Gör
    Taktik tekerlekli FEDAİ-2 ise 1000 kilogram yük çekme kapasitesine sahip ve 600 milimetre hendek geçebiliyor. FEDAİ-2, yüzde 30 yan, yüzde 60 dik eğim çıkabiliyor. FEDAİ-1, 5 km/h hıza çıkabilirken FEDAİ-2, 17 km/h hıza kadar çıkabiliyor.

    Uzaktan kumanda ile 700-1200 metre mesafeden kullanılabilen FEDAİ-2, 7,62 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi, yük sepeti, kısa menzilli gözetleme sistemi, uzun menzilli gözetleme sistemi ve sedye gibi faydalı yüklerle görev yapabiliyor.

    Paletli insansız kara aracı FEDAİ göreve başladı Tam Boyutta Gör

    FEDAİ’nin geliştirme çalışmalarına 2015'teki "Sur-Hendek güvenlik operasyonları" sırasında başlandı. 2020’de ilk insansız kara aracı için faaliyetlere başlandı.

    Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, aracın faydaları hakkında şunları söyledi:

    “İnsansız kara araçlarının asimetrik muharebe koşullarında farklı görevleri ifa edebilecek, personel kaybının önüne geçebilecek, maliyet etkin sistemler olabileceğini düşünüyoruz. Bu tabii ki son kullanıcının hareket planı çalışmalarından sistem üreticilerinin kabiliyetlerine kadar bütünsel ele alınması gereken bir süreç. Tüm ürünlerimizde olduğu gibi platformdan faydalı yüklere kadar kendi bünyemizde AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri yürüttük. Bu çabalar sonunda araçlarımızı kuvvetlerimizin hizmetine sunduk.”

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    T
    turksatkablonet 7 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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