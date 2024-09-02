İnsansız savaş uçağı ANKA 3 ilk kez mühimmatlı uçuş gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör TUSAŞ tarafından geliştirilen, Mart 2023’te ilk motor çalıştırmasını ve arından 28 Aralık tarihinde ilk uçuşunu yapan ANKA 3 (ANKA III) bir süre önce ilk defa iniş takımları kapalı uçmuştu. Bu başarının üstünden çok geçmeden ANKA 3 bu sefer ilk kez mühimmatlı uçuş gerçekleştirdi. Bu, ilk atış testlerinin çok yakın olduğuna işaret ediyor.

ANKA 3 mühimmatlı uçtu

İlk mühimmatlı uçuş sonrasında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ ise "Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor. Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor. Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için, iz bırakmaya devam." dedi.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan videoda ANKA-3’ün, sol kanadının altında bulunan silah istasyonundan birisine Roketsan tarafından geliştirilen TEBER 82 güdüm kitinin takıldığı görülüyor. Bilindiği üzere ANKA 3, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

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Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçenek ANKA 3’ün kullanma yetenekleri arasında olacak.

ANKA 3 ne işe yarayacak?

Uçan kanat ANKA 3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek.

ANKA 3 ne zaman envantere girecek?

Tam Boyutta Gör ANKA 3 için uçuş testleri son sürat devam ederken mühimmatlı atış testlerini bu yıl içinde icra edilmesi bekleniyor. Bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor.

ANKA 3 özellikleri

Uzunluk : 9,5m

: 9,5m Kanat açıklığı : 12,5m

: 12,5m Yükseklik : 2,8m

: 2,8m Azami kalkış ağırlığı : 6.500kg

: 6.500kg Faydalı yük : 1.200kg

: 1.200kg Azami irtifa : 40.000ft

: 40.000ft Seyir hızı : 0,4 Mach

: 0,4 Mach Azami hız : 0,7 Mach

: 0,7 Mach İtki : 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)

: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız) Azami havada kalış süresi : 10 saat

: 10 saat Dahili silah istasyonu : 2 (Her biri 650kg)

: 2 (Her biri 650kg) Harici silah istasyonu : 5 (1.000/650/100kg)

: 5 (1.000/650/100kg) Haberleşme : BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)

: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü) Elektro-Optik sistem : EOTS/IRST

: EOTS/IRST Düşük radar izi

Yüksek manevra ve intikal yeteneği

Yüksek faydalı yük kapasitesi

Otonom görev

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İnsansız savaş uçağı ANKA 3 ilk kez mühimmatlı olarak uçtu