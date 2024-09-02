İnsansız savaş uçağı ANKA 3 ilk kez mühimmatlı uçuş gerçekleştirdi

- ANKA 3 mühimmatlı uçtu
- ANKA 3 ne işe yarayacak?
- ANKA 3 ne zaman envantere girecek?
- ANKA 3 özellikleri
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ANKA 3 mühimmatlı uçtu
İlk mühimmatlı uçuş sonrasında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.
TUSAŞ ise "Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor. Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor. Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için, iz bırakmaya devam." dedi.
Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçenek ANKA 3’ün kullanma yetenekleri arasında olacak.
ANKA 3 ne işe yarayacak?
Uçan kanat ANKA 3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek.
ANKA 3 ne zaman envantere girecek?
ANKA 3 özellikleri
- Uzunluk: 9,5m
- Kanat açıklığı: 12,5m
- Yükseklik: 2,8m
- Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg
- Faydalı yük: 1.200kg
- Azami irtifa: 40.000ft
- Seyir hızı: 0,4 Mach
- Azami hız: 0,7 Mach
- İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)
- Azami havada kalış süresi: 10 saat
- Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)
- Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)
- Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)
- Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST
- Düşük radar izi
- Yüksek manevra ve intikal yeteneği
- Yüksek faydalı yük kapasitesi
- Otonom görev
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.