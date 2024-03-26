TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı ANKA-III'ün üçüncü test uçuşu yapıldı

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 üçüncü test uçuşunu gerçekleştirdi. Üçüncü uçuşunda 2 saat havada kalan ANKA III, 160 knot hıza ulaştı, 10 bin fit irtifaya çıktı.

Test uçuşlarından elde edilen verilerle ANKA-3’ün geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Son uçuşunda hız ve irtifa değerlerini geliştirdi. ANKA-3 ilk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirmişti.

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Yüksek hız, yüksek irtifa ve radarda düşük görünürlük

ANKA 3, jet motordan güç alması sayesinde yüksek sürate ve yüksek tük taşıma kapasitesine ulaşacak. 425 knot (0.7 Mach) hıza çıkabilecek. 1.200 kilograma kadar faydalı yük taşıyacak.

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ANKA-III, kuyruksuz ve üçgen tasarımı sayesinde radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

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Gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

TUSAŞ ANKA 3 özellikleri

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı : 6500 kg

: 6500 kg Faydalı Yük Kapasitesi : 1200kg

: 1200kg Servis İrtifası : 40kft

: 40kft Dayanım : 10 saat @ 30kf

: 10 saat @ 30kf Seyir Hızı : 250kts/0.42M @ 30kf

: 250kts/0.42M @ 30kf Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

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İnsansız savaş uçağı ANKA-III'ün üçüncü test uçuşu yapıldı