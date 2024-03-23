Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kale Arge, jet motorlarını sergiledi: Yerli seyir füzelerine güç veriyor

    Kale Holding'in grup şirketi olan Kale Arge, ürettiği motorlarla yerli seyir füzeleri SOM, Atmaca ve Çakır'a güç sağlıyor. Şirket, yerli füzeler için geliştirdiği motorlara ilişkin toplantı düzenledi.
    Kale Arge, jet motorlarını sergiledi: Yerli füzelere güç veriyor Tam Boyutta Gör
    Kale Holding'in teknik grup şirketi olan Kale Arge, ürettiği motorlarla yerli seyir füzeleri SOM, Atmaca ve Çakır'a güç sağlıyor. Kale Arge, İstanbul'daki merkezinde yerli füzeler için geliştirdiği motorlara ilişkin toplantı düzenledi.

    Motor üretim süreçlerine dair detayların paylaşıldığı toplantının ardından, üretim bandı gezisi ve turbojet motoru KTJ-3200'ün testi gerçekleştirildi. Paylaşılan bilgilere göre, 330 mm çap, 50 kilogram ağırlığa sahip KTJ-3200, 3200 newtona kadar itki üretebiliyor. KTJ-3200, iki farklı varyantıyla yerli seyir füzeleri SOM ve Atmaca füzelerine güç veriyor. Seri üretime geçen ve teslimatları devam eden KTJ-3200'ün uçuş testleri başarıyla sürüyor. KTJ-3200'den elde edilen bilgi birikimi ve tecrübeyle, Kale Arge farklı turbojet motorlar da geliştiriyor.

    Kale Arge, jet motorlarını sergiledi: Yerli füzelere güç veriyor Tam Boyutta Gör
    KTJ-1750, 200 mm çap ve 22 kg ağırlığıyla 1750 newtona kadar itki üretebiliyor. Kendi sınıfındaki en yüksek itki/ağırlık oranına sahip motorlardan biri olan KTJ-1750, hafif seyir füzeleri ve jet motorlu insansız hava araçları için itki sistemi çözümü olarak öne çıkıyor. KTJ-1750, yerli seyir füzesi Çakır'a güç veriyor.

    Mayıs 2023'te Çakır ile ilk uçuş testlerine başlayan KTJ-1750, diğer uçuş testini Mart 2024'te başarıyla gerçekleştirildi. KTJ-1750'ye yönelik üretim ve teslimatlar sürüyor.

    Kale Arge, jet motorlarını sergiledi: Yerli füzelere güç veriyor Tam Boyutta Gör
    KTJ-3700 ise yer testlerine devam ediyor ve Türkiye'nin yeni seyir füzelerinden Kara Atmaca'ya güç verecek şekilde uçuş testlerine hazırlanıyor. 2024 ikinci çeyrek başlarında uçuş testi yapılması planlanıyor.

    Kale Arge, jet motorlarını sergiledi: Yerli füzelere güç veriyor Tam Boyutta Gör

    Yurt dışına bağlı teknoloji, modül, komponent bulunmuyor

    Kale Arge tüm geliştirme ve seri üretim çalışmalarını, Kale Havacılık'ın üretim desteğiyle, tamamen yerli olarak yürütüyor. Yurt dışına bağlı teknoloji, modül, komponent bulunmuyor. 2024 ilk çeyreği itibarıyla toplamda 200'ü mühendis yaklaşık 250 kişilik bir ekibe sahip olan şirket, 2022 ve 2023'te yüzde 100 büyüdü.

    Yerleşkesini, altyapısını, teknik olanaklarını, yetkinliklerini, teknolojisini sürekli geliştirme vizyonuyla hareket eden şirketin kendine ait bir Jet Motor Geliştirme ve Test Merkezi bulunuyor. Bu merkezde, İrtifa Test Sistemi başta olmak üzere birçok geliştirme ve test altyapısı bulunuyor.

    Bu sistemlerin etkin kullanımıyla, Kale motorlarının farklı irtifa ve hız şartlarındaki performans haritaları çıkarılabiliyor ve hava araçlarının kullanımına yönelik performans kodları üretilebiliyor. Ürünleri yurt dışından da ilgi gören Kale Arge’nin, geliştirdiği motorları yakın zamanda farklı ülkelere ihraç etmesi öngörülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    redmi note 12 pro çin versiyonu alınır mı xbox türkçe oyunlar banka yakın izleme süreci nedir tm açılımı ucuz tekno güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10C KI5K
    Tecno Mobile Spark 10C KI5K
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR
    MSI CYBORG 15 A12VF-211XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız