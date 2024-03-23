Kale Arge, jet motorlarını sergiledi: Yerli seyir füzelerine güç veriyor

Motor üretim süreçlerine dair detayların paylaşıldığı toplantının ardından, üretim bandı gezisi ve turbojet motoru KTJ-3200'ün testi gerçekleştirildi. Paylaşılan bilgilere göre, 330 mm çap, 50 kilogram ağırlığa sahip KTJ-3200, 3200 newtona kadar itki üretebiliyor. KTJ-3200, iki farklı varyantıyla yerli seyir füzeleri SOM ve Atmaca füzelerine güç veriyor. Seri üretime geçen ve teslimatları devam eden KTJ-3200'ün uçuş testleri başarıyla sürüyor. KTJ-3200'den elde edilen bilgi birikimi ve tecrübeyle, Kale Arge farklı turbojet motorlar da geliştiriyor.
Mayıs 2023'te Çakır ile ilk uçuş testlerine başlayan KTJ-1750, diğer uçuş testini Mart 2024'te başarıyla gerçekleştirildi. KTJ-1750'ye yönelik üretim ve teslimatlar sürüyor.
Yurt dışına bağlı teknoloji, modül, komponent bulunmuyor
Kale Arge tüm geliştirme ve seri üretim çalışmalarını, Kale Havacılık'ın üretim desteğiyle, tamamen yerli olarak yürütüyor. Yurt dışına bağlı teknoloji, modül, komponent bulunmuyor. 2024 ilk çeyreği itibarıyla toplamda 200'ü mühendis yaklaşık 250 kişilik bir ekibe sahip olan şirket, 2022 ve 2023'te yüzde 100 büyüdü.
Yerleşkesini, altyapısını, teknik olanaklarını, yetkinliklerini, teknolojisini sürekli geliştirme vizyonuyla hareket eden şirketin kendine ait bir Jet Motor Geliştirme ve Test Merkezi bulunuyor. Bu merkezde, İrtifa Test Sistemi başta olmak üzere birçok geliştirme ve test altyapısı bulunuyor.
Bu sistemlerin etkin kullanımıyla, Kale motorlarının farklı irtifa ve hız şartlarındaki performans haritaları çıkarılabiliyor ve hava araçlarının kullanımına yönelik performans kodları üretilebiliyor. Ürünleri yurt dışından da ilgi gören Kale Arge’nin, geliştirdiği motorları yakın zamanda farklı ülkelere ihraç etmesi öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.