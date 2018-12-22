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Inseego 5G NR Hotspot ilk 5G kablosuz açık bağlantı noktası olacak

Qualcomm Snapdragon 855 tabanlı Inseego 5G NR Hotspot cihazı hem halka açık bağlantı noktası olarak hem de evlerde sabit kablosuz internet modemi olarak kullanılabilecek.
5 ay
9b
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkelerin, operatörlerin ve altyapı üreticilerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğu 5G standardında sona yaklaşıyoruz. Altyapı testleri pek çok ülkede yavaş yavaş tamamlanırken halka açık testler de başlamak üzere.

Inseego 5G NR Hotspot özellikleri

Üreticiler gerek testlerde olsun gerek nihai süreçte olsun kullanılacak ekipmanları hazır hale getirmek için büyük bir yarış içerisinde. Farklı kategorilerde pek çok ürün ilk olma sıfatıyla kullanıma sunulmuş durumda. Bunlardan birisi wireless hotspot yani kablosuz açık bağlantı noktası.

Eski adıyla Novatel şimdiki adıyla Inseego tarafından geliştirilen 5G NR Hotspot açık bağlantı noktası türünün ilk örneği. 6GHz altındaki frekans bantlarında 2Gbps hızların üzerine çıkabilen cihaz ayrıca 10 milisaniye altında gecikme süreleri sunuyor.

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Inseego 5G NR Hotspot modelinin Snapdragon 855 yonga seti ve Snapdragon x50 modemi ile geleceği daha önce açıklanmıştı. Cihaz iki adet fan ile aktif olarak soğutuluyor. Bilgi ekranında anlık olarak veri aktarımları takip edilebiliyor.

CES 2019 fuarında operatörlerin beğenisine sunulacak olan Inseego 5G NR Hotspot ayrıca sabit kablosuz ev bağlantı modemi olarak da kullanılabilecek. Bilindiği üzere 5G standardında ev ve ofisler artık kablolu bağlantılarla değil kablosuz bağlantılarla donatılabilecek.

Avusturalyalı Tesltra yeni bağlantı cihazını ilk kullanacak operatörler arasında. ABD’li Verizon ise sabit ev interneti olarak sunacağı hizmetinde yine Inseego 5G NR Hotspot cihazını modem olarak kullanacak. Gelecek yıl daha fazla operatörün cihaza ilgi göstermesi bekleniyor.

 

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