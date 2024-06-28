Yeni bir Street Fighter filmi geliyor; Vizyon tarihi açıklandı

Hazırlıkları hız kazanan Street Fighter filminin vizyon tarihi 20 Mart 2026 olarak belirlendi. Bu da filmin prodüksiyonuna yakın bir gelecekte başlanacağı anlamına geliyor.
Street Fighter Filmini Philippou Kardeşler Yönetecekti
Normalde yeni Street Fighter filmini Danny ve Michael Philippou ikilisinin yönetmesi bekleniyordu. Talk to Me ile geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden birine imza atan Philippou Kardeşler'in varlığı, bu projeyi daha heyecan verici kılıyordu. Ne var ki ikili geçtiğimiz ay projeden ayrıldı. Yönetmen koltuğunu onlardan kimin devralacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Philippou Kardeşler kadar dikkat çekici bir isim olması zor görünüyor.
Street Fighter, daha önce birkaç kez sinemaya uyarlanan ender video oyun serilerinden biri. 90'lı yıllarda Jean-Claude Van Damme'ın başrolünü üstlendiği bir film uyarlamasına konu olan seri, son olarak 2009 yılında Street Fighter: The Legend of Chun-Li ile beyaz perdeye konuk oldu. Ancak hiç beğenilmeyen bu film gişede de hayal kırıklığı yarattı. Umalım da yeni uyarlama çıtayı biraz daha yukarı koysun.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.