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    Yeni bir Street Fighter filmi geliyor; Vizyon tarihi açıklandı

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Street Fighter filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Sony Pictures, hazırlıkları hız kazanan filmin vizyon tarihini açıkladı.
    Yeni Street Fighter filminin vizyon tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde çıkan The Last of Us ve Fallout gibi video oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, yeni oyun uyarlamalarının da önünü açmış oldu. Nitekim son dönemde pek çok yeni oyun uyarlaması duyuruldu. Bunlardan biri de Sony Pictures'ın yeni Street Fighter filmiydi. Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu film, bu hafta çok daha somut bir hâle geldi. Sony Pictures, dün bir açıklama yaparak yeni Street Fighter filminin 2026 yılında vizyona gireceğini açıkladı.

    Hazırlıkları hız kazanan Street Fighter filminin vizyon tarihi 20 Mart 2026 olarak belirlendi. Bu da filmin prodüksiyonuna yakın bir gelecekte başlanacağı anlamına geliyor.

    Street Fighter Filmini Philippou Kardeşler Yönetecekti

    Normalde yeni Street Fighter filmini Danny ve Michael Philippou ikilisinin yönetmesi bekleniyordu. Talk to Me ile geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden birine imza atan Philippou Kardeşler'in varlığı, bu projeyi daha heyecan verici kılıyordu. Ne var ki ikili geçtiğimiz ay projeden ayrıldı. Yönetmen koltuğunu onlardan kimin devralacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Philippou Kardeşler kadar dikkat çekici bir isim olması zor görünüyor.

    Street Fighter, daha önce birkaç kez sinemaya uyarlanan ender video oyun serilerinden biri. 90'lı yıllarda Jean-Claude Van Damme'ın başrolünü üstlendiği bir film uyarlamasına konu olan seri, son olarak 2009 yılında Street Fighter: The Legend of Chun-Li ile beyaz perdeye konuk oldu. Ancak hiç beğenilmeyen bu film gişede de hayal kırıklığı yarattı. Umalım da yeni uyarlama çıtayı biraz daha yukarı koysun. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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