Yeni bir Street Fighter filmi geliyor; Vizyon tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkan The Last of Us ve Fallout gibi video oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, yeni oyun uyarlamalarının da önünü açmış oldu. Nitekim son dönemde pek çok yeni oyun uyarlaması duyuruldu. Bunlardan biri de Sony Pictures'ın yeni Street Fighter filmiydi. Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu film, bu hafta çok daha somut bir hâle geldi. Sony Pictures, dün bir açıklama yaparak yeni Street Fighter filminin 2026 yılında vizyona gireceğini açıkladı.

Hazırlıkları hız kazanan Street Fighter filminin vizyon tarihi 20 Mart 2026 olarak belirlendi. Bu da filmin prodüksiyonuna yakın bir gelecekte başlanacağı anlamına geliyor.

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Street Fighter Filmini Philippou Kardeşler Yönetecekti

Normalde yeni Street Fighter filmini Danny ve Michael Philippou ikilisinin yönetmesi bekleniyordu. Talk to Me ile geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden birine imza atan Philippou Kardeşler'in varlığı, bu projeyi daha heyecan verici kılıyordu. Ne var ki ikili geçtiğimiz ay projeden ayrıldı. Yönetmen koltuğunu onlardan kimin devralacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Philippou Kardeşler kadar dikkat çekici bir isim olması zor görünüyor.

Street Fighter, daha önce birkaç kez sinemaya uyarlanan ender video oyun serilerinden biri. 90'lı yıllarda Jean-Claude Van Damme'ın başrolünü üstlendiği bir film uyarlamasına konu olan seri, son olarak 2009 yılında Street Fighter: The Legend of Chun-Li ile beyaz perdeye konuk oldu. Ancak hiç beğenilmeyen bu film gişede de hayal kırıklığı yarattı. Umalım da yeni uyarlama çıtayı biraz daha yukarı koysun.

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Yeni Street Fighter filminin vizyon tarihi açıklandı