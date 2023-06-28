Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Insta360 GO 3 aksiyon kamerası çok konuşulacak

    Insta360 GO 3 aksiyon kamerası birlikte geldiği standı ile adeta harikalar yaratıyor. Hem ekstra kullanım süresi kazanıyor hem de dokunmatik bir ekran sağlıyor. 
    Oy Ver
    Insta360 GO 3 Tam Boyutta Gör
    Aksiyon kamerası sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam eden Insta360 ses getirecek yeni ürününü duyurdu. Insta360 GO 3 aksiyon kamerası bu kez çok daha gelişmiş bir dock istasyonu ile geliyor.

    Insta360 GO 3 özellikleri ve fiyatı

    Sadece 35 gram olan Insta360 GO 3 oldukça küçük boyutlara sahip. Full HD ve 2K çözünürlükte 50fps seviyesine kadar, 2.7K çözünürlükte 30fps seviyesine kadar kare hızları destekleniyor. 11.24mm odak aralığı olan kamera sesli komutlarla da çalışıyor.

    Çift mikrofon ile berrak ses kalitesine ulaşan kamera FlowState dengeleme özelliği ile titreşimleri en aza indiriyor. Ayrıca lens etrafında 360 derece döndürüldüğünde yine dengeleme özelliği devreye giriyor. Zamanlı Kayıt özelliği kullanıcılara zaman belirleme imkânı verirken Serbest Kare özelliği ise düzenleme esnasında farklı görüntü oranları arasında geçiş yapabiliyor.

    Cam, şapka, elbise gibi farklı kullanım durumlarına özel standlar mevcut. En dikkat çekici olan ise Action Pod. Bir dock istasyonu gibi görev yapan standda dokunmatik bir ekran var. Ayrıca 45 dakika olan kullanım süresini 170 dakikaya çıkarabiliyor. İki ürün de 5 metreye kadar su altında kullanılabiliyor. Insta360 GO 3 modeli 32GB-380$, 64GB-400$, 128GB-430$ şeklinde satılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuşun ayağı kanarsa ne olur e postamı bilen biri ne yapabilir muhabbet kuşunun üstüne bastım ne yapmalıyım ay yapım senaryo gönderme karşı tarafın sigortasından araç yaptırmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız