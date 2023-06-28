Insta360 GO 3 aksiyon kamerası çok konuşulacak

Tam Boyutta Gör Aksiyon kamerası sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam eden Insta360 ses getirecek yeni ürününü duyurdu. Insta360 GO 3 aksiyon kamerası bu kez çok daha gelişmiş bir dock istasyonu ile geliyor.

Insta360 GO 3 özellikleri ve fiyatı

Sadece 35 gram olan Insta360 GO 3 oldukça küçük boyutlara sahip. Full HD ve 2K çözünürlükte 50fps seviyesine kadar, 2.7K çözünürlükte 30fps seviyesine kadar kare hızları destekleniyor. 11.24mm odak aralığı olan kamera sesli komutlarla da çalışıyor.

Insta360 Flow tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

Çift mikrofon ile berrak ses kalitesine ulaşan kamera FlowState dengeleme özelliği ile titreşimleri en aza indiriyor. Ayrıca lens etrafında 360 derece döndürüldüğünde yine dengeleme özelliği devreye giriyor. Zamanlı Kayıt özelliği kullanıcılara zaman belirleme imkânı verirken Serbest Kare özelliği ise düzenleme esnasında farklı görüntü oranları arasında geçiş yapabiliyor.

Cam, şapka, elbise gibi farklı kullanım durumlarına özel standlar mevcut. En dikkat çekici olan ise Action Pod. Bir dock istasyonu gibi görev yapan standda dokunmatik bir ekran var. Ayrıca 45 dakika olan kullanım süresini 170 dakikaya çıkarabiliyor. İki ürün de 5 metreye kadar su altında kullanılabiliyor. Insta360 GO 3 modeli 32GB-380$, 64GB-400$, 128GB-430$ şeklinde satılacak.

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