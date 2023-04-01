Insta360 yapay zekâ destekli telefon gimbalını duyurdu

Insta360 Flow özellikleri ve fiyatı
Insta360 Flow elde ve masa üzerinde kullanılabilen bir tasarıma sahip. 3 eksenli dengeleme sistemine yapay zekâ desteği eklenmiş. Üçüncü nesil Deep Tracking teknolojisi ile de kullanıcı için en uygun pozisyonu yakalayabiliyor.
2900mAh kapasiteli batarya ile 12 saate kadar kullanılabilen gimbal ayrıca USB Tip-C üzerinden telefonlarınızı da şarj edebiliyor. SmartWheel kontrol tekeri kullanıcıya kolaylık sağlarken bağlantı noktaları da 360 derecelik bir dönüş sunabiliyor.
Gövde katlanabilir tarzda olduğu için taşıması kolay ve hızlıca açılarak kullanıma hazır hale geliyor. Ayrıca Insta360 uygulaması yapay zekâ desteği ile çok daha gelişmiş düzenleme seçeneklerine sahip. Insta360 Flow için 159$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı