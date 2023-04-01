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    Insta360 yapay zekâ destekli telefon gimbalını duyurdu

    Telefon gimbali pazarına hızlı bir giriş yapan Insta360 markası yapay zekâ desteği sunan ve 360 derecelik görüntüler elde edebilen ilk taşınabilir gimbal modelini duyurdu.
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    Insta360 Flow Tam Boyutta Gör
    Geçmiş dönemde geliştirdiği sanal gerçeklik odaklı kameralar ile tanınan Insta360 markası ilk taşınabilir akıllı telefon gimbal ürününü duyurdu. Insta360 Flow yapay zekâ desteği ile dikkat çekiyor.

    Insta360 Flow özellikleri ve fiyatı

    Insta360 Flow elde ve masa üzerinde kullanılabilen bir tasarıma sahip. 3 eksenli dengeleme sistemine yapay zekâ desteği eklenmiş. Üçüncü nesil Deep Tracking teknolojisi ile de kullanıcı için en uygun pozisyonu yakalayabiliyor.

    2900mAh kapasiteli batarya ile 12 saate kadar kullanılabilen gimbal ayrıca USB Tip-C üzerinden telefonlarınızı da şarj edebiliyor. SmartWheel kontrol tekeri kullanıcıya kolaylık sağlarken bağlantı noktaları da 360 derecelik bir dönüş sunabiliyor.

    Gövde katlanabilir tarzda olduğu için taşıması kolay ve hızlıca açılarak kullanıma hazır hale geliyor. Ayrıca Insta360 uygulaması yapay zekâ desteği ile çok daha gelişmiş düzenleme seçeneklerine sahip. Insta360 Flow için 159$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    SERKANAqA 20 saat önce

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    makine26 2 gün önce

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