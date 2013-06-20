Instagram 15 saniyelik video yakalama özelliğini duyurdu





Twitter'ın 6 saniyelik videolar kaydederek paylaşabileceğiniz Vine özelliğine, Instagram'da 15 saniyelik video kaydetme imkanı ile cevap veriyor.





Instagram kurucusu Kevin Systrom, video paylaşım fikrinin 2010 yılından bu yana masada olduğunu ancak o dönem Instagram'ı popüler yapan fotoğraf filtreleme ve paylaşımına karar verildiğini açıkladı. Böylece Vine'dan esinlenme iddialarına da cevap vermiş oldu.





Uygulama; video kayıtlarınıza renklendirme, klasik doku verme gibi 13 farklı filtreyi uygulamanıza imkan veriyor. Ayrıca çerçeve tasarımları da kullanmak mümkün.





Instagram ayrıca Cinema adlı bir özellik de ekliyor. Bu özellik içerisinde barındırdığı görüntü dengeleme yazılımı ile videolarınızı daha temiz klipler haline getiriyor. Cinema özelliği şimdilik sadece iPhone 4S ve iPhone 5 üzerinde çalışacak.





Uygulamada video kaydettikten sonra etiket desteği ile haber kaynağınızda yayınlamanıza imkan veriyor. Vine'dan farklı olarak videolar otomatik olarak başlayıp, sadece bir kez oynatılıyor.





Instagram ayrıca bugün itibariyle 130 milyon aktif aylık kullanıcıya sahip olduğu bilgisini de verdi. Güncelleme an itibariyle kullanıma sunuldu.







