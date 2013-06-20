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Instagram 15 saniyelik video yakalama özelliğini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram 15 saniyelik video yakalama özelliğini duyurdu

Twitter'ın 6 saniyelik videolar kaydederek paylaşabileceğiniz Vine özelliğine, Instagram'da 15 saniyelik video kaydetme imkanı ile cevap veriyor.

Instagram kurucusu Kevin Systrom, video paylaşım fikrinin 2010 yılından bu yana masada olduğunu ancak o dönem Instagram'ı popüler yapan fotoğraf filtreleme ve paylaşımına karar verildiğini açıkladı. Böylece Vine'dan esinlenme iddialarına da cevap vermiş oldu.

Uygulama; video kayıtlarınıza renklendirme, klasik doku verme gibi 13 farklı filtreyi uygulamanıza imkan veriyor. Ayrıca çerçeve tasarımları da kullanmak mümkün.

Instagram ayrıca Cinema adlı bir özellik de ekliyor. Bu özellik içerisinde barındırdığı görüntü dengeleme yazılımı ile videolarınızı daha temiz klipler haline getiriyor. Cinema özelliği şimdilik sadece iPhone 4S ve iPhone 5 üzerinde çalışacak.

Uygulamada video kaydettikten sonra etiket desteği ile haber kaynağınızda yayınlamanıza imkan veriyor. Vine'dan farklı olarak videolar otomatik olarak başlayıp, sadece bir kez oynatılıyor. 

Instagram ayrıca bugün itibariyle 130 milyon aktif aylık kullanıcıya sahip olduğu bilgisini de verdi. Güncelleme an itibariyle kullanıma sunuldu.



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Schnitter 6 yıl en beğenilen
artık yemek videoları mı izleyecez ?
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BTopbas 6 yıl
Vine
Doğum: 2013
Ölüm: 2013
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Cartoon 6 yıl
Vine'a byby oldu bu.
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sis651 6 yıl
15 saniye video marifet mi yani, Youtube sınırsız yüklemeye izin veriyor. :D
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kmlfgkc 6 yıl
Galaxy notede problemli vodeo isaretine dokkundugumda alet donuyo ayni sekilde fotograf cekmek istedigimdede donuyo
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VR_27 6 yıl
Şimdi hapı yuttuk. Kendi kendine konuşan insanlar türeyecek burada
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okan_cehapelioglu 6 yıl
önce adam gibi güncelleme yapsın her güncellemesinde bi hata
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V4LKyR 6 yıl
Gerçekten de Vine'a yazık oldu :) Bir ara Instagram Vine'ı satın aldı diye duymuştum... Yoksa Twitter mıydı acaba?
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System32.dll 6 yıl
Twitter Vine'in sahibi zaten..

6 Saniye yeterliydi aslında

Instagram çok güzel yapmış ama Twitter in atağa geçmesi lazım. Vine resmen startup aşamasında gibiydi...
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xconnect 6 yıl
6 saniye çok komikti... 15 saniye de az ama mobil veri tasarrufu için 4G gelmeden 30 saniye olmaz sanırım.
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BTopbas 6 yıl
Vine
Doğum: 2013
Ölüm: 2013
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ugurcankorkmaz 6 yıl
Güzel de 15 saniye biraz kısa gibi? :(
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Makaroncu 6 yıl
Bundada vine da olduğu gibi android sürümü sorunlu video sesleri düzgün değil keşke geliştiriciler androide de gereken önemi verse
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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