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Instagram 150 milyon fotoğrafa ulaştı

7 yıl
2,8b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram 150 milyon fotoğrafa ulaştı
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iPhone kullanıcılarının fotoğraf yükleme uygulamaları arasında vazgeçilmezlerden olan Instagram, büyük bir başarıya imza attı.

6 Ekim 2010 tarihinde App Store’dan yayınlanmaya başlayan Instagram, iPhone kullanıcılarına çektikleri fotoğraflarını kolayca yükleyebilmelerini ve eğlenceli filtreler ile paylaşabilmelerini sağlıyor. Kısa süre içerisinde 1 milyon kullanıcı barajını geçen Instagram, şu an dünya çapında 7 milyon kullanıcıya sahip durumda. 

Son bir aydır Instagram en iyi ücretsiz 25 uygulama listesinde üst sıralarda bulunmayı başarıyor. Sadece iPhone için geliştirilen uygulamanın Android platformuna da gelmesi sabırsızlıkla bekleniyor.

Yayınlanmasından bu yana 9 ay geçen Instagram 150 milyonuncu fotoğrafın sunucularına yüklendiğini duyurdu. Günde 1.3 milyon fotoğraf yüklenen Instagram’a saniyede ise 15 fotoğraf yükleniyor. Bu fotoğrafların %80’i ise filtrelenmiş durumda.

Instagram’ın kurucusu Kevin Systrom, 4 kişilik bir ekiple başladıkları projenin 150 milyon fotoğrafa ulaşmasının kendileri için bir mihenk taşı olduğunu, büyük bir sosyal ağ olma yolunda ilerlemeye devam ettiklerini ve artık ünlü simaların da Instagram’a fotoğraflarını yüklemeye başladığını belirtiyor.

Instagram 150 milyonuncu fotoğrafı da basınla paylaştı. 

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yildiray35 7 yıl
Bu program vasitasi ile yukledigimiz fotoyu forumlarda paylasabiliyor muyuz?
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JonnyCaqe 7 yıl yildiray35
yildiray35
Bu program vasitasi ile yukledigimiz fotoyu forumlarda paylasabiliyor muyuz?

Bulursan burayada yaz tam soyledigin gibi bir program ariyorum.
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