Instagram yeni gönderileri en üste taşıyor

Son iki yıldır akış algoritmalarında önemli değişiklikler yapan Instagram, son olarak kullanıcı ana akış sayfasında bazı güncellemelere hazırlanıyor. Artık yeni gönderiler biraz daha öne çıkmaya başlayacak.

Taze bir akış sayfası

Firma yaptığı duyuruda kullanıcı akışlarının daha taze görünmesi adına ilgili yeni gönderilerin yukarıya taşınacağını bildirdi. Ayrıca Yeni Gönderiler adında bir buton da akışın yenilenmesi için kullanıcılara sunulacak. Böylece kullanıcılar önemli gönderileri kaçırmamış olacak.

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Normalde sosyal ağa giriş yapıldığında yeni gönderiler ile birlikte yeni etkileşim almış ilgili gönderiler ilk sıralara çıkıyor. Ayrıca otomatik olarak akış yenileniyor ve yine kullanıcı en üst kısma gönderiliyor. Yeni sistemde artık kontrol biraz daha kullanıcıya verilmiş olacak.

1 milyar aktif kullanıcı sayısını zorlamaya başlayan Instagram akış algoritmaları yanında kullanıcı deneyimi konusunda da önemli yenilikler yapacak. Örneğin sesli ve görüntülü arama özelliği, Portre modu, Regram özelliği yakın zamanda sunulacak yenilikler arasında yer alıyor.