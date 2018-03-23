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Instagram yeni gönderileri en üste taşıyor

Artık akış sayfalarınızda en son etkileşim alanlar değil sizinle daha ilgili en son gönderiler en üstte görünecek. Ayrıca sayfayı yenileme butonu da test ediliyor.
1 yıl
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2
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son iki yıldır akış algoritmalarında önemli değişiklikler yapan Instagram, son olarak kullanıcı ana akış sayfasında bazı güncellemelere hazırlanıyor. Artık yeni gönderiler biraz daha öne çıkmaya başlayacak.

Taze bir akış sayfası

Firma yaptığı duyuruda kullanıcı akışlarının daha taze görünmesi adına ilgili yeni gönderilerin yukarıya taşınacağını bildirdi. Ayrıca Yeni Gönderiler adında bir buton da akışın yenilenmesi için kullanıcılara sunulacak. Böylece kullanıcılar önemli gönderileri kaçırmamış olacak.

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Normalde sosyal ağa giriş yapıldığında yeni gönderiler ile birlikte yeni etkileşim almış ilgili gönderiler ilk sıralara çıkıyor. Ayrıca otomatik olarak akış yenileniyor ve yine kullanıcı en üst kısma gönderiliyor. Yeni sistemde artık kontrol biraz daha kullanıcıya verilmiş olacak.

1 milyar aktif kullanıcı sayısını zorlamaya başlayan Instagram akış algoritmaları yanında kullanıcı deneyimi konusunda da önemli yenilikler yapacak. Örneğin sesli ve görüntülü arama özelliği, Portre modu, Regram özelliği yakın zamanda sunulacak yenilikler arasında yer alıyor.

 

https://www.theverge.com/2018/3/22/17151976/instagram-chronological-new-photos-algorithm-feed-new-post-button-update Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Hala bana zor gelen bir uygulama. Mesela butonlar çok anlamsız şekillere sahip. Pratik değil. Hele mesaj bölümüne girmek tam bir deqresyon sebebi, nereye basacağım nereden ç ıkacağım, nereden ulaşacağım, bilinmesi güç yollar sunuyor. Oysa benim için her şeyin ana ekranda son derece anlaşılabilir ikonlarda olması gizli saklı bulunmaması gerekir. Liseli mantığı ile yapılıp sonra hiç değiştirilmeyen ve ezbere yollar ile öğrenilen bir program. Onca kullanısı olması bunların eksikliğini gidermez.
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Kerim5100 1 yıl
HELE ŞÜKÜR!
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