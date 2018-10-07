Galaxy S10'un işlemcisi ikinci nesil yapay zeka ünitesine sahip olabilir

Samsung henüz bir sonraki amiral gemisi mobil işlemcisinin hangi ismi taşıyacağını açıklamadı ancak şirketin mevcut isimlendirme politikasına bakılırsa Exynos 9820 olarak adlandırılabilir. Yonga seti ilk olarak önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S10'da kullanılacak. Daha sonrasında ise Galaxy Note 10 modelinde göreceğiz. Yayınlanan yeni bir rapor Exynos 9820'nin yapay zeka (AI) için özel bir işlem birimine sahip olabileceğini öne sürüyor.

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Samsung’un eski çalışanlarından birinin LinkedIn profilinde, şirketin ikinci nesil NPU tasarımı üzerinde çalıştığını ortaya koyan bir bölüm var. Yeni yonga setinin özellikleri henüz bilinmiyor ancak bu bilgiye bakılırsa Exynos 9820, yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları için bir Nöral İşlem Birimi'ne (NPU) sahip olabilir.

Birinci nesil NPU, Exynos 9810'de kullanılmadı

Huawei’nin Kirin 980 amiral gemisi işlemcisinde çift Nöral İşlem Birimi yer alıyor. Yani bu özelliğin üst seviye mobil işlemciler için artık standart hale gelmeye başlaması nedeniyle Samsung’un bir sonraki yonga setinde ikinci nesil NPU görmemiz sürpriz olmayacak.

Exynos 9820'nin Qualcomm'un sunduğuna eşdeğer bir Nöral İşlem Birimi'ne sahip olması bekleniyor. Samsung ilk geliştirdiği yani birinci nesil NPU'yu Galaxy S9 ve Note 9’a güç veren Exynos 9810 yonga setinde kullanmadı. Ancak önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10 çok daha gelişmiş bir yapay zeka ünitesi ile adından oldukça söz ettireceğe benziyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1048434067866181632