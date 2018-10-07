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Galaxy S10'un işlemcisi ikinci nesil yapay zeka ünitesine sahip olabilir

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S10, yapay zeka özellikleriyle adından oldukça söz ettireceğe benziyor. Güney Koreli şirket Exynos 9820'de ikinci nesil NPU tasarımına yer verebilir.
7 ay
4,5b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung henüz bir sonraki amiral gemisi mobil işlemcisinin hangi ismi taşıyacağını açıklamadı ancak şirketin mevcut isimlendirme politikasına bakılırsa Exynos 9820 olarak adlandırılabilir. Yonga seti ilk olarak önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S10'da kullanılacak. Daha sonrasında ise Galaxy Note 10 modelinde göreceğiz. Yayınlanan yeni bir rapor Exynos 9820'nin yapay zeka (AI) için özel bir işlem birimine sahip olabileceğini öne sürüyor.
Ayrıca Bkz. "Google'ın iki gün sonra tanıtacağı Pixel Slate isimli tableti sızdırıldı"
Samsung’un eski çalışanlarından birinin LinkedIn profilinde, şirketin ikinci nesil NPU tasarımı üzerinde çalıştığını ortaya koyan bir bölüm var. Yeni yonga setinin özellikleri henüz bilinmiyor ancak bu bilgiye bakılırsa Exynos 9820, yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları için bir Nöral İşlem Birimi'ne (NPU) sahip olabilir.

Birinci nesil NPU, Exynos 9810'de kullanılmadı

Huawei’nin Kirin 980 amiral gemisi işlemcisinde çift Nöral İşlem Birimi  yer alıyor. Yani bu özelliğin üst seviye mobil işlemciler için artık standart hale gelmeye başlaması nedeniyle Samsung’un bir sonraki yonga setinde ikinci nesil NPU görmemiz sürpriz olmayacak.
Exynos 9820'nin Qualcomm'un sunduğuna eşdeğer bir Nöral İşlem Birimi'ne sahip olması bekleniyor. Samsung ilk geliştirdiği yani birinci nesil NPU'yu Galaxy S9 ve Note 9’a güç veren Exynos 9810 yonga setinde kullanmadı. Ancak önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10 çok daha gelişmiş bir yapay zeka ünitesi ile adından oldukça söz ettireceğe benziyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1048434067866181632 Yorum Yaz
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join 7 ay en beğenilen
Son yıllarda Samsung ile alakalı şu olabilir şu gelebilir haberlerinin hepsi boş çıkıyor. Artık yeniliklerden yoksun bir firma oldu gitti.
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khytr89 7 ay
Türkçe konuşamadıktan sonra iq su 100 de 200 olmuş ben ve benim gibiler için ne fark eder :/ s3 ten bu yana 6 sene geçti s voice ya da simdi haliyle bixby hala Turkce konusamadi.
Yigidi oldur hakkini ver, Apple bu konuda en iyisi.
Türkçe konuşamadıktan sonra iq su 100 de 200 olmuş ben ve benim gibiler için ne fark eder :/ s3 ten bu yana 6 sene geçti s voice ya da simdi haliyle bixby hala ...
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
Çekirdek sayısı ile olsaydı şuan intel lider olmazdı
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Eeltorm 7 ay
Samsung'un işlemcileri iyi hoş da kullandığı Android sistemini çok büyük oranda hafifletmesi gerekiyor.
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tugares 7 ay
Farklılaşmak böyle olmamalı bence, daha günlük hayata faydalı birşey olmalı. Geçen söylemiştim, son yılların en heyecan verici gelişmesi Apple'ın bu yıl tanıttığı saati oldu.
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cumhurfatih 7 ay
Terminatorlere dogru gidiyoruz..allah sonumuzu hayir etsin..
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Das Boot 7 ay
Yapay zeka daha emekleme asamasinda. Su an icin cekilen fotografin sahne algilamasi disinda bir numarasi yok. Kaldi ki bunun gecmisteki adi klasik otomatik mod. Simdi bakmayim ai mod dediklerine.
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Swonz 7 ay
Bunlar şimdiden s12'yi falan da geliştirmiştir. Durun bi motorunuz soğusun daha düne kadar s3'ten iyisi yoktu
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Ekrem71.5 7 ay
Durun az millet bi nefes alsın ya s9 daha dün bir bugün iki hemen peşinden s10 haberi...
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khytr89 7 ay
Türkçe konuşamadıktan sonra iq su 100 de 200 olmuş ben ve benim gibiler için ne fark eder :/ s3 ten bu yana 6 sene geçti s voice ya da simdi haliyle bixby hala Turkce konusamadi.
Yigidi oldur hakkini ver, Apple bu konuda en iyisi.
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Guest-1F9BF2C01 7 ay
Çekirdek sayısı ile olsaydı şuan intel lider olmazdı
Yanıtla +5
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join 7 ay en beğenilen
Son yıllarda Samsung ile alakalı şu olabilir şu gelebilir haberlerinin hepsi boş çıkıyor. Artık yeniliklerden yoksun bir firma oldu gitti.
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koyunsavar 7 ay
Demedi demeyin Bu işlemci çekirdek savaşında apple ı yenebilir.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
9 etiket daha samsung npu nöral işlem birimi exynos 9820 yonga seti galaxy s10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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