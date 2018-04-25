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Instagram Hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf ve video yüklenebiliyor

Instagram, yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların oluşturdukları Hikayelere aynı anda birden fazla fotoğraf ve video yükleyebilmesine olanak sağlamaya başladı. Detaylar haberimizde...
1 yıl
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Instagram artık kullanıcıların platformdaki Hikayeler özelliğine aynı anda birden fazla fotoğraf ve video yüklemesine izin veriyor. Yeni güncellemeyle birlikte ekranın sağ üst köşesine, kullanıcıların en fazla 10 fotoğraf veya videoyu bir kerede seçmesine olanak tanıyan küçük bir simge eklendi.
Ayrıca Bkz. "Instagram'ın veri indirme aracı hazır: Tek tıkla paylaştığınız her şeyi indirin!"
Her fotoğraf ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi Hikayelerinize eklediğiniz fotoğraf veya videolara yerleştirmeniz için size konum etiketi önerileri de sunulacak. Popüler sosyal medya platformu geçtiğimiz günlerde Odak Modu özelliğine sahip olmuş ve Snapchat'teki Snapkod'a benzeyen İsim Etiketleri (Nametags) özelliğinin test edildiği ortaya çıkmıştı.
Instagram Hikayelerine toplu resim ve video yüklenmesini sağlayan güncelleme Android cihazlar için kullanıma sunulmaya başlandı. Şirket iOS platformuna ise önümüzdeki haftalarda geleceğini açıkladı.

https://instagram-press.com/blog/2018/04/24/improvements-to-stories-uploads/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gurkanse 1 yıl
aynı anda 100 tane hikaye paylaşarak takipçileri bıktırma amaçlı yapılıyor sanırım.gün içerisinde 5 bilemedin 10 hikaye atacak kadar ne atraksiyon yaşıyorsunuz.instagram resmen çöplüğe dönmüş durumda.heryeri sahte efekt vs vs yok saçma sapan komikli ecişli bücüşlü sayfalar.facebook gibi yakında bu da cazibesini kaybeder...
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