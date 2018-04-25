Instagram Hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf ve video yüklenebiliyor

Instagram artık kullanıcıların platformdaki Hikayeler özelliğine aynı anda birden fazla fotoğraf ve video yüklemesine izin veriyor. Yeni güncellemeyle birlikte ekranın sağ üst köşesine, kullanıcıların en fazla 10 fotoğraf veya videoyu bir kerede seçmesine olanak tanıyan küçük bir simge eklendi.

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Her fotoğraf ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi Hikayelerinize eklediğiniz fotoğraf veya videolara yerleştirmeniz için size konum etiketi önerileri de sunulacak. Popüler sosyal medya platformu geçtiğimiz günlerde Odak Modu özelliğine sahip olmuş ve Snapchat'teki Snapkod'a benzeyen İsim Etiketleri (Nametags) özelliğinin test edildiği ortaya çıkmıştı.

Instagram Hikayelerine toplu resim ve video yüklenmesini sağlayan güncelleme Android cihazlar için kullanıma sunulmaya başlandı. Şirket iOS platformuna ise önümüzdeki haftalarda geleceğini açıkladı.

https://instagram-press.com/blog/2018/04/24/improvements-to-stories-uploads/