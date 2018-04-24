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Instagram'ın veri indirme aracı hazır: Tek tıkla paylaştığınız her şeyi indirin!

Gizlilik politikalarını yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun hale getirmeye çalışan Instagram artık kullanıcıların paylaştıkları tüm verileri tek bir dosya halinde indirmelerini sağlıyor.
1 yıl
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Yaklaşık iki hafta önce Instagram'ın bir "veri taşınabilirlik aracı" üzerinde çalıştığını ortaya koyan bir haber yazmıştık. Şirket politikalarını yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun hale getirmeye çalışan sosyal medya platformu artık kullanıcılarına paylaştıkları her şeyin bir kopyasını indirme olanağı sunuyor.
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Gizlilik ve Güvenlik seçeneği altında sunulan bu araç, e-posta adresinizi girdiğinizde size fotoğraflarınızı, yorumlarınızı, profil bilgilerinizi ve daha fazlasını içeren bir dosyanın bağlantısı gönderiyor. Tabi bunun için öncelikle şifrenizi girerek kimliğinizi doğrulamanız gerek.

Instagram verileriniz 48 saat içinde e-postanızda

Gönder tuşuna bastığınızda ise "Instagram'da paylaştıklarını içeren bir dosya oluşturmaya başladık ve [e-posta] adresine bir bağlantı göndereceğiz. Bu verileri toplamamız ve sana göndermemiz 48 saati bulabilir" şeklinde bir mesaj göreceksiniz.
Instagram.com/download/request sayfasını ziyaret ederek ulaşabileceğiniz veri indirme aracı şu an için sadece masaüstü sürümde mevcut. Ancak şirket  iOS ve Android uygulamalarında da kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor. Tüm Instagram verilerinizin yer aldığı dosyayı indirmeniz için e-postanıza gönderilen bağlantının sadece 4 gün boyunca kullanılabileceğini unutmayın. Ayrıca kişisel bilgilerinizi içerdiğinden bağlantıyı gizli tutmanızda fayda var. 

https://www.instagram.com/download/request/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
ben indirdim de. mesajlara bakmak istiyorum.. ancak dosyalar json uzantılı..bunu wordpad veya notepadd ile açmayı denedim ancak olmadı----wordpad ile mesajlar çok karışık ,mesajların arasında 'sender' created' gibi yazılar var----nasıl açacagım bunları??
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shockwave error 1 yıl
geçmişteki yapılan ancak şuan mevcut olmayan paylaşımları da indirmeye izin veriyor mu
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Simplify 1 yıl
Ne kadar güvenli bir özellik, teşekkürler Instagram.
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