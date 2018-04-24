Instagram'ın veri indirme aracı hazır: Tek tıkla paylaştığınız her şeyi indirin!

veri taşınabilirlik aracı" üzerinde çalıştığını ortaya koyan bir bir kopyasını indirme olanağı sunuyor. Yaklaşık iki hafta önce Instagram'ın bir "" üzerinde çalıştığını ortaya koyan bir haber yazmıştık . Şirket politikalarını yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun hale getirmeye çalışan sosyal medya platformu artık kullanıcılarına paylaştıkları her şeyinolanağı sunuyor.

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fotoğraflarınızı, yorumlarınızı, profil bilgilerinizi ve daha fazlasını içeren bir dosyanın bağlantısı gönderiyor. Tabi bunun için öncelikle şifrenizi girerek kimliğinizi doğrulamanız gerek. Gizlilik ve Güvenlik seçeneği altında sunulan bu araç , e-posta adresinizi girdiğinizde size, yorumlarınızı, profil bilgilerinizi ve daha fazlasını içeren birgönderiyor. Tabi bunun için öncelikle şifrenizi girerek kimliğinizi doğrulamanız gerek.

Instagram verileriniz 48 saat içinde e-postanızda

Gönder tuşuna bastığınızda ise "Instagram'da paylaştıklarını içeren bir dosya oluşturmaya başladık ve [e-posta] adresine bir bağlantı göndereceğiz. Bu verileri toplamamız ve sana göndermemiz 48 saati bulabilir" şeklinde bir mesaj göreceksiniz.

veri indirme aracı şu an için sadece masaüstü sürümde mevcut. Ancak şirket iOS ve Android uygulamalarında da kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor. Tüm Instagram verilerinizin yer aldığı dosyayı indirmeniz için e-postanıza gönderilen bağlantının sadece 4 gün boyunca kullanılabileceğini unutmayın. Ayrıca kişisel bilgilerinizi içerdiğinden bağlantıyı gizli tutmanızda fayda var. Instagram.com/download/request sayfasını ziyaret ederek ulaşabileceğinizşu an için sadece masaüstü sürümde mevcut. Ancak şirketveuygulamalarında da kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor. Tüm Instagram verilerinizin yer aldığı dosyayı indirmeniz için e-postanıza gönderilen bağlantının sadeceboyunca kullanılabileceğini unutmayın. Ayrıca kişisel bilgilerinizi içerdiğinden bağlantıyıfayda var.

https://www.instagram.com/download/request/